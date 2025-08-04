الائتلاف الحاكم يخفق في الحفاظ على أغلبيته داخل مجلس الشيوخ، في تطور سياسي لافت أثار ردود فعل واسعة في الساحة الداخلية. وعلى الصعيد الاقتصادي، تصدرت اتفاقية التعريفة الجمركية الجديدة مع الولايات المتحدة عناوين الصحف خلال يوليو/ تموز 2025، وسط جدل حول تأثيرها المحتمل على قطاعات الزراعة والصناعة في اليابان.

1

أسعار الأراضي على جوانب الطرق، المستخدمة لحساب ضرائب الإرث والهدايا، ترتفع بنسبة 2.7% في المتوسط، مستمرة في الزيادة للسنة الرابعة على التوالي. الطلب المتزايد على المساكن والفنادق للزوار الدوليين في المناطق الحضرية والمنتجعات يُعد أحد العوامل.

3

زلزال بشدة 6 درجات يُسجل في جزيرة أكوسيكيجيما بجزر توكارا، محافظة كاغوشيما. أكثر من ألف هزة بشدة 1 أو أكثر تُسجل من 21 يونيو إلى 3 يوليو. الإجلاء الطوعي من الجزر يبدأ في 4 يوليو.

رواية ”ليلة بابا ياغا“، المترجمة من تأليف أكيرا أوتاني بواسطة سام بيت، تفوز بجائزة CWA الدولية للخيال الجنائي المترجم في بريطانيا، لتكون أول كتاب ياباني يحصل على هذه الجائزة.

6

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يصلان إلى منغوليا في زيارة تستمر حتى 13 يوليو/ تموز. حضورهما لمراسم افتتاح مهرجان نادام الرياضي التقليدي يُعد من أبرز فعاليات الزيارة.

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، برفقة الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ، يتوجهون لمشاهدة سباق الخيل في مهرجان نادام الرياضي في 12 يوليو/ تموز (جيجي برس)

9

قوات الدفاع الذاتي البرية تبدأ نقل طائرات أوسبري إلى محافظة ساغا لتعزيز دفاع جزر نانسي اليابانية، بما في ذلك أوكيناوا.

10

وكالة الشرطة الوطنية تعلن تشديد قواعد تحويل رخص القيادة الأجنبية إلى وثائق يابانية. الاختبار المطلوب للحصول على رخصة يابانية يصبح أصعب، حيث يتضمن 50 سؤالاً بدلاً من 10، مع اشتراط الإجابة الصحيحة بنسبة 90%.

11

اليابان و الصين تبدآن مفاوضات لاستئناف تصدير اللحوم البقرية اليابانية إلى الصين، والتي توقفت في عام 2001 بسبب تفشي مرض جنون البقر.

12

فريق بلو إمبلس التابع لقوات الدفاع الجوي يقدم عرضاً بهلوانياً فوق موقع معرض أوساكا كانساي 2025 في 12 و13 يوليو/ تموز. أكثر من 10 ملايين زائر زاروا المعرض منذ افتتاحه في أبريل/ نيسان

يشاهد المتفرجون طائرات بلو إمبالس وهي تؤدي عروضها في سماء موقع إكسبو 2025 أوساكا كانساي في 12 يوليو/ تموز 2025. (© جيجي برس)

14

استقالة تسورو هو يوسوكي من الحزب الليبرالي الديمقراطي من منصبه كرئيس للجنة الميزانية في مجلس الشيوخ بعد تعليق أدلى به خلال خطاب انتخابي في 8 يوليو/تموز مفاده أنه ”من حسن الحظ“ وقوع زلزال في شبه جزيرة نوتو.

15

نيسان تعلن إنهاء إنتاج السيارات في مصنع أوباما في يوكوسوكا، كاناغاوا، بنهاية السنة المالية 2027، وفي مصنع شونان التابع لشركة نيسان شاتاي في هيراتسوكا، كاناغاوا، بنهاية السنة المالية 2026.

16

موظف ياباني في شركة أستيلاس فارما، المحتجز من قبل السلطات الصينية بتهمة التجسس، يُحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف.

عدم وجود فائزين بجائزتي أكوتاغاوا وناوكي يُعلن، وهي المرة السادسة التي يحدث فيها هذا الوضع والأولى منذ 27 عاماً.

شركة التجزئة الكندية أليمونتاسيون كوش-تارد تعلن سحب عرضها للاستحواذ على شركة سيفن آند آي هولدينغز.

18

فرع كانازاوا في المحكمة العليا في ناغويا يبرئ شووجي مايكاوا في إعادة محاكمة تتعلق بقتل فتاة في مدرسة إعدادية في فوكوي عام 1986، مشيراً إلى عدم موثوقية شهادة الشاهد. مايكاوا، الذي كان قد أُدين سابقاً، يبتسم في مؤتمر صحفي بعد الحكم بالبراءة.

مايكاوا شوجي يبتسم في مؤتمر صحفي عقب إعادة المحاكمة التي بُرِّئ فيها. (© جيجي برس)

20

الائتلاف الحاكم من الحزب الليبرالي الديمقراطي وكوميتو يفوز بـ47 مقعداً فقط في انتخابات مجلس الشيوخ، دون الوصول إلى 50 مقعداً اللازمة للحفاظ على الأغلبية. الأحزاب الصغيرة، مثل الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وسانسيتيو، تحقق مكاسب ملحوظة.

21

رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا يؤكد نيته الاستمرار كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيس الوزراء، مشيراً إلى مسؤوليته كقائد أكبر حزب لمنع الشلل السياسي. تأكيده يتكرر في اجتماع مع نواب الحزب في 28 يوليو/ تموز، رغم المطالبات باستقالته.

22

شركة كانساي للطاقة الكهربائية تعلن استئناف المسوحات الجيولوجية بهدف بناء مفاعل من الجيل القادم في محطة ميهاما النووية في محافظة فوكوي.

مفاوضات التعريفة الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة تنتهي باتفاق. الولايات المتحدة ستفرض تعريفات بنسبة 15% على الواردات اليابانية من 1 أغسطس (انخفاضاً من 25% المعلنة سابقاً). التعريفات الإضافية على السيارات وقطع الغيار، التي كانت 25% منذ أبريل، تُخفض إلى النصف، لتصبح 15% مع الرسوم الأساسية بنسبة 2.5%. اليابان تتعهد باستثمار ضخم بقيمة 550 مليار ين في الولايات المتحدة وفتح أسواقها للسيارات والأرز.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن اتفاقية الرسوم الجمركية مع اليابان. (© جيجي برس)

25

افتتاح متنزه جونغليا أوكيناوا الترفيهي في شمال جزيرة أوكيناوا الرئيسية، ويمتد على مساحة 60 هكتاراً مع غابات طبيعية و22 معلم جذب.

متنزه الديناصورات في جونجليا أوكيناوا. الصورة التُقطت في 22 يوليو 2025 (© جيجي برس)

29

شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تعلن أن إزالة حطام الوقود النووي المنصهر من المفاعل رقم 3 في محطة فوكوشيما داييتشي النووية لن تبدأ قبل السنة المالية 2037 على أقرب تقدير. هذا التأخير قد يؤخر اكتمال هدف إيقاف تشغيل المحطة بحلول عام 2051، الذي وضعته الحكومة وتيبكو.

30

في أعقاب زلزال بقوة 8.7 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من تسونامي على ساحل المحيط الهادئ من هوكايدو إلى شبه جزيرة كي، بالإضافة إلى جزيرتي إيزو وأوغاساوارا. كان من المتوقع أن يصل ارتفاع أمواج تسونامي إلى 3 أمتار في البداية، بينما رُصد تسونامي بارتفاع 1.3 متر في كوجي، إيواتي. كما شهدت حركة النقل اضطرابات كبيرة، شملت توقفًا طويلًا لخدمات خطوط القطارات الساحلية.

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تعلن أن درجة الحرارة في تانبا، هيوغو، وصلت إلى 41.2 درجة مئوية، وهو رقم قياسي جديد لأعلى درجة حرارة تم قياسها على الإطلاق في اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: من اليسار، زعيم حزب سانسيتو كاميا سوهي، ورئيس الوزراء من الحزب الليبرالي الديمقراطي إيشيبا شيغيرو، وزعيم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب تاماكي يويتشيرو. © جيجي برس)