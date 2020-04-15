日本人出游时喜欢带饭团子当午餐，同样特别受欢迎的还有三明治。SNS上也上传有大量配料丰富、色彩鲜艳的三明治图片。在百货公司地下楼层开设的食品卖场你也能见到专卖店里整齐地摆放着切面非常漂亮的三明治，不过令人遗憾的是它们大多比较贵，有的竟会卖到1000日元。

所以这次我想自己制作一种性价比超群而且外形漂亮的三明治。

多料“鸡蛋三明治”，卖相好的关键在于“煮鸡蛋”！？

最近SNS上不断有人上传带话题标签“#萌断面”的三明治照片。“萌断”的意思是被色彩丰富的食品断面萌化。其中有一款多料“鸡蛋三明治”，可以用手边的食材简单制作而成，材料主要使用煮鸡蛋，加上胡萝卜等多种蔬菜，给断面增添色彩。

这次优先考虑色彩，准备使用以下材料。

【材料】

牛油果（半个）

胡萝卜（1根）

生火腿（4～5片）

鸡蛋

煮鸡蛋

面包（8枚切片）

颗粒芥末

蛋黄酱

一人份的三明治（两枚切片）成本约合400日元。与专卖店相比，真是相当便宜了。另外，准备生鸡蛋和煮鸡蛋的原因稍后就会揭晓。

首先是准备工作，将胡萝卜切成丝后撒少许盐，塌秧后用力挤干水分。然后将鸡蛋放入锅中煮，煮老一点。

现在要将材料夹到面包片里了。首先在放材料的面包片上涂上混合了颗粒芥末的蛋黄酱。

然后将生火腿和切成薄片的牛油果倾斜交错放置在面包片上。这样切开后的断面会比较漂亮哦。

牛油果上应该放鸡蛋了，但是表面比较光滑，很难固定。所以，要将鸡蛋和大量胡萝卜一起放上去。这样做可以保持平衡，制作完成后看上去材料充足。

这个时候你可能会担心，材料放这么多，“果真能夹得住吗？”其实当你用另一片涂好蛋黄酱的面包切片盖在上面夹住时会发现，这是恰到好处的量。用保鲜膜轻压整个三明治的同时将其包紧，放置15分钟左右，让食材充分融合。

到这一步为止还比较简单，制作多料“鸡蛋三明治”的难点在于如何让切开的三明治断面看起来比较漂亮。用自己煮的鸡蛋，蛋黄总会偏向一边，很多时候完成后有点不尽如人意。这次我也是先用了自制的煮鸡蛋，但是没能呈现出萌断面。

所以，我准备了下面这个——

对，就是市场上销售的煮鸡蛋。如果想轻松再现萌断面，推荐大家使用这个。实际切开看看……

视频请看Youtube

这次非常成功！鸡蛋的蛋黄正好在中间，切开的断面非常漂亮。

大家最关心的味道又如何呢？胡萝卜独特的口感和清爽感原汁原味地保留下来，与牛油果和生火腿搭配起来相得益彰。鸡蛋使整体的口感顺滑醇厚，所以口味的平衡感超群。蔬菜放得很足，吃两片面包的量就已经很饱了。作为早饭的话，一片面包的量就可以充分获得满足感，而且营养丰富。

多料“生菜三明治”，便宜又好做

制作多料“鸡蛋三明治”还是需要一点技术的，所以我再介绍一款在忙碌的早晨也能快速制作的萌断面三明治吧。这就是掀起萌断面热潮的多料生菜三明治。只用两种材料就可以制作，一人份的成本不到300日元。

先做准备工作，将生菜一片一片剥下来，仔细拭去水分，切成面包片宽度的大小。将色拉鸡肉撕成易于食用的大小。

如何更顺利地将材料夹好呢，请记住如下要点。事先在面包片的下面铺一层保鲜膜。接下来与前边的做法相同，在每片面包片上涂上蛋黄酱，铺好色拉鸡肉。

接着以生菜芯的位置为中心，将生菜紧紧地卷起来。用手压住卷好的生菜以防散开，放在色拉鸡肉上边。

最后将另一片面包盖在上边夹住，立刻用保鲜膜紧紧地包起来。放置15分钟充分融合后，切成两半。此时要带着保鲜膜一起切，这样材料不会错位散落。

看，生菜的断面多漂亮！与多料鸡蛋三明治不同，这次一下子就成功地切出“萌断面”了。

大家比较在意的味道如何？这款三明治受到一致称赞：“吃起来脆生生的，非常美味！”因为放了生菜，所以也不需要准备沙拉，一顿营养美观的早餐轻而易举地完成。因为制作时间缩短了很多，所以忙碌的时候选择这款三明治非常方便。既能很快做好，成本又很低廉，而且看上去也很漂亮，所以建议您也可以用这款三明治招待客人。

（原文刊载于“TV TOKYO PLUS”，见2019年10月25日报道。原文请点击此处）

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