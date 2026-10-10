日本是一个灾害大国。无论是熊本的地震还是千叶的水灾，都不能抱着事不关己的心态。无论住在何处，都难以预料自己哪一天会变成灾民。

大幸药品（大阪市西区）2026年7月针对全国1095名20到69岁民众实施的调查显示，关于“发生灾害时最担忧的问题”，列举“无法使用厕所”的受访者最多，占比达66.1%，甚至超过了对饮用水和食物的担忧。

另一方面，关于自家准备的防灾用品，“饮用水”（76.3%）、“应急食品”（66.5%）、“手电筒”（62.9%）位列前三。列举“应急马桶袋”的受访者占比仅为41.3%。反映出大家虽然担心上厕所的问题，但并未做好准备。

应急马桶袋的一个参考标准，是每人每天使用5次，至少一周要准备35次用量，最好按家庭人数备好相应数量。

针对在家中准备了应急马桶袋的受访者，询问了他们准备的数量。其中列举“5到20次左右”的人最多，占比为36.6%，其次是“不到5次”（19.9%）。这意味着超过半数的人准备的用量甚至不够一个人使用。

人们往往会觉得，大地震之后，“只要没有停水，就算没有应急马桶袋也没问题”，但如果下水道破损，污水就可能发生倒流，渗漏蔓延到建筑物的低层。因此，正确的做法是在确认下水道安全之前不要冲水，但尽管如此，只有54.1%的受访者知道这一点。

顺便提一句，就算准备好了应急马桶垃圾袋，但如果使用后没有做好正确处理，就会存在臭味泄露、引发传染病的危险。建议你平时打开包装，提前确认使用方法和使用后的处理方法，这样就算遇到紧急情况，也能从容应对。

标题图片：PIXTA

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