马年打卡地！值得一去的五座日本神社
向神明祈愿的神圣动物
一般认为，马是约公元5世纪时由大陆经朝鲜半岛传入日本九州，从而登上日本历史舞台的。起初主要用于军事，但数量稀少，实际投入战场的可能性很低。从古坟中出土的马具和马俑可以看出，它更像是权力与财富的象征，并逐渐融入到了民间信仰之中。
据797年编纂的《续日本纪》记载，马在当时已被视为献给神明的神圣动物。献马的仪礼在平安时代演变为祈求国泰民安、风调雨顺的国家祭祀活动。
在神社中，马还作为神明的使者或坐骑“神马”被供奉。后来逐渐以图画或木雕马像替代真马，进而形成了在绘有马匹图案的木牌“绘马”上寄托心愿的习俗。如今，很多地方依然保留着供奉神马的习俗，如京都市上贺茂神社的祭礼中有神马出现，三重县伊势神宫中则有皇室敬献的马匹侍奉于神前。此外，还有许多神社立有马匹雕像。
日本各地都建有与马渊源深厚的神社。由于马在古代是战争和武艺中不可或缺的伙伴，同时在农耕和运输中也发挥着重要作用，因此人们不仅相信这些神社能带来胜利运、成功运和财运，也到这里祈愿交通安全和开拓前路。前去参拜时，我们不妨在绘马上写下心愿，与神明结下善缘。
藤森神社，声名远扬的胜马神社
坐落在京都市的伏见稻荷大社以“千本鸟居”闻名，由此向南约两公里，便是历史更为悠久的藤森神社。相传，该神社是由因率军远征传说闻名的神功皇后于公元203年所建，迁都平安京的桓武天皇亦将其奉为南方的守护神，因此与皇室渊源颇深。
每年5月5日藤森祭举行的武者游行队列，被视为日本端午节（男孩节）时装饰的“五月人偶”的起源。这一天，家家户户悬挂在门前用于驱邪的菖蒲，因其谐音“尚武”与“胜负”，使这座神社一直被人们奉为祈求武运长久的圣地。
藤森神社的“权祢宜”（神社的神职人员——译注）辻贤一先生介绍说：“神社作为胜负之神的起源，其渊源可追溯至奈良时代，早良亲王（桓武天皇的弟弟）曾在此祈愿战争胜利并如愿以偿。从平安时代开始，在藤森祭上会举行‘駈马神事’活动，再现当时的出兵仪式。”这项神事活动中，骑手在马背上展示精妙技艺，也赋予了神社保佑马术技艺提升的神德。
该神社在赛马界知名度极高，同在伏见区内的京都赛马场，自1982年起开始举办冠以神社名的“藤森锦标赛”。1987年，在该赛事中夺冠的赛驹“玉藻十字”的马主前来还愿，爱驹便在第二年蝉联春秋两季G1赛事“天皇赏”。此事流传开来，使该神社以“胜马神社”之名闻名于天下。每年11月，在马业从业者的祭典“駪駪祭”期间，为目睹前来参拜的马匹和骑手，赛马迷们也蜂拥而至。
供奉于此的绘马上，写满了人们“渴望驾驭胜马”的美好愿望——从祈求爱马健康、马票中彩，到考试合格、各类中选等，包罗万象。神社境内还设有宝物殿，展示日本全国各地的马形乡土玩具，值得顺道一看。
贺茂神社，悠久的马之圣地
位于滋贺县中部近江八幡市的贺茂神社，相传创建于天灾与疫病频发的公元736年（天平8年），由吉备真备受圣武天皇敕命为封阻鬼门而建。所选社址被认为是灵气汇聚的“国之中心”，亦是公元7世纪天智天皇为培育军马而建立的日本最古老的国营牧场——“御猟野”的所在地。因此，这里亦作为马的圣地、马的守护神而备受尊崇。
这里常年举办多场与马相关的祭祀和神事活动，全年都有从事马业的参拜者前来祈愿。每年5月6日的贺茂大祭上，都会举行由7匹马竞速的“足伏走马赛事”。这项传统已延续1350余年，与上贺茂神社的“贺茂赛马”一样，都是源于宫中仪式的古式赛马。
神社境内还有绳文时代的祭祀场遗迹，以及据说能带来生命和谐的神树，作为能量场打卡地也颇受欢迎。原本还有树龄千年的神木和日本最大的神马像，可惜被台风损毁，有待重建。在附近的“日本之马 御猟野之杜牧场”还可以与稀有的本土马种“木曾马”亲密互动，体验骑马参拜，对爱马者而言是不可错过的好去处。
胜马神社，自平安时代起便守护着马匹
茨城县稻敷市的胜马神社，前身是平安时代位于现今美浦村的朝廷牧场中守护马匹的“马枥社”（即马厩神社），后迁至邻近的大杉神社境内。恰巧原社址所在的地区1978年开设了赛马调教设施“美浦训练中心”，这段奇缘使得前来祈求马体安康与比赛胜利的赛马相关人士络绎不绝。
社殿旁矗立着枝干形似马头的神树，还有装饰着马蹄铁图案的绘马。此外，以驱魔避邪、实现愿望而闻名的大杉神社神明也值得前来参拜。
源于骑马传说的驹繋神社
位于东京都世田谷区下马的驹繋神社，其社名源于开创镰仓幕府的源赖朝的一段典故。据传1189年，源赖朝在远征奥州途中驻足于此，将爱马系在境内的松树上祈祷胜利，最终如愿以偿。
此外，“下马”这一地名的由来也与赖朝的传说有关。相传他骑马渡过神社前的沼泽时，马匹陷入深泽而亡。此后，凡渡此沼泽者皆须下马牵行，该地区因而得名“下马引泽村”。
神社境内有“第三代驹系松”等名树林立，还可以请到马形护身符。各位不妨在参拜时，遥想一下这段古老的传说。
荒川驹形神社，马乡的守护神
在日本的东北地区，与马有关的民间信仰根深蒂固，其中最为有名的习俗是为祈求家宅平安而祭祀马头神体的“御白样”(*1)。相传其起源与一位爱马的少女有关，这段故事被收录于柳田国男编著的民间故事集《远野物语》中。
岩手县远野市的荒川高原自古以放牧闻名，坐落于此的荒川驹形神社是马产业的守护神。每年5月固定举行的祭典活动中，畜牧业相关人士齐聚于此，举行神马巡游仪式。传说曾有僧人目睹了骑着白马的山神，便将其姿态描绘下来奉为神体。在林木环绕的神社境内，古老的鸟居依次排列，营造出一种如同踏入民间故事世界般的神秘氛围。
主编/摄影：涩谷申博
撰文/未署名图片：nippon.com日本网 编辑部
标题图片：藤森神社的神马像与参拜证明印章
(*1) ^ 日本东北地区民间信仰崇拜的家神，通常被认为是蚕神、农业神和马神——译注