日本都道府县概况

Guideto Japan

静冈县地处本州中部，濒临太平洋，拥有日本最著名的自然景观，以迷人的海滨风光和巍峨的富士山而闻名。

静冈县位于本州中部东海地区的太平洋沿岸。该县东部以富士山和构成骏河湾东部边界的伊豆半岛为主，西部则以深谷、沙滩和滨名湖而闻名。

静冈县一瞥

创建时间：1876年（前身为伊豆国、骏河国和远江国）

首府：静冈市

人口：363.3万（截至2020年10月）

面积：7777平方千米

静冈是广受欢迎的旅游胜地，若从东京都市圈前往，交通十分便利。伊豆半岛地势崎岖不平，拥有丰富的自然景观、明媚的海滨风光以及著名的温泉胜地，其中尤以热海、伊东和修善寺温泉最为出名。富士山吸引着来自世界各地的游客，周边地区拥有丰富的自然景观和历史遗迹，其中的富士山本宫浅间大社，是人们攀登富士山这座神圣山峰的传统起点。大井川铁道拥有一支小型的老式蒸汽机车队，游客可以乘坐蒸汽火车穿越山谷间的茶园。该县西南部的海岸沙丘和涌浪吸引着无数冲浪爱好者。



缓缓驶过茶园的大井川铁道蒸汽机车 ©PIXTA

静冈县是日本绿茶、蜜柑橘和山葵的主要产地。该县还以鳗鱼养殖业及其林业闻名，其中鳗鱼养殖以滨名湖等地为主。以滨松为中心的地区是金属、机械、化学品、食品、营养品、医疗设备及乐器的重要制造基地。



山坡上的山葵梯田。静冈县拥有很多山谷，水资源丰富，十分利于种植山葵。以这种作物为原料制作的芥末被广泛用作寿司、薯条等食物的蘸料 ©PIXTA



静冈县官方吉祥物“Fujippi”的形象受该县著名的富士山和蔚蓝大海启发设计而成 ©静冈县

当地名人

清水次郎长（1820-1893年），日本企业家和传奇帮派人物。他对明治政府有很大的影响力。

丰田佐吉（1867-1930年），日本企业家。他创办的丰田纺织株式会社及其它企业后来发展成为今天的丰田集团。

井上靖（1907-1991年），日本著名历史小说作家。他出生于北海道，在静冈县长大，其代表作品包括《猎枪》《斗牛》等。

（原文英文）

标题图片：静冈县的柑橘树和富士山 ©PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。