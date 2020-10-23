新冠疫情结束后想去的国家是日本！魅力是“美食”

日本信息库

4月2900人、5月1700人、6月2600人、7月3800人。2020年4月以后访日外国人的数量连续4个月比去年同期减少99.9%。截至去年，因访日外国游客而热闹非凡的景象仿佛梦幻一般。希望世界各国早日开放国境。因为我们渴望去世界精彩的地方旅行，也希望世界各国的游客来日本访问！

由于新冠疫情的扩大，世界各国的旅游需求都陷入了低谷。来日本观光的外国游客数量也连续4个月减少99.9%，呈现出毁灭性状态。但是，人们并没有丢掉旅游梦想。

6月，日本政策投资银行和日本交通公社以亚洲8个国家及地区、欧美及澳大利亚4个国家的居民为对象，进行了一次网络问卷调查，针对“新冠疫情结束后是否想去国外旅游”的问项，回答“想去”或“总的来说还是想去”的受访者达到82%。

想去旅游的国家和地区（可多选），选择日本的占46%，位居第一。第二是韩国，占22%，第三是台湾，占17%。

关于住宿，以往的调查显示，亚洲居民和欧美居民都喜欢“有温泉的日式旅馆”。此次调查则发现，喜欢“有温泉的日式旅馆”的比例下降了，选择“豪华而舒适的西式酒店”的比例上升。DBJ分析认为，“可能游客对与活动轨迹不明的人共同使用温泉、SPA、桑拿等感到忧虑，担心被传染”。

那么作为旅游优选地的日本，到底拥有什么过人魅力呢？调查中选择希望来日本旅游的人评价最高的有以下几项：“饭食美味”，占43%；“以前去过，很喜欢”，占37%；“干净”占36%；“治安良好”，占33%。不过，在“多语种服务”上评价较低，而且受访者也没有认识到日本的新冠疫情较轻这一点。有49%的受访者认为“美食”是想去台湾旅游的动机，评价高于日本。“新冠疫情较轻”也给人良好的印象。

当问及希望去日本哪些地区旅游时，回答最多的是东京，占47%；其次是北海道，占42%；接着是关西地区，占37%；东京近郊（横滨、箱根等）占30%。

标题照片：PIXTA

（版权声明：本网站文字内容及图表图片，nippon.com版权所有。转载或部分复制使用，请事先获得授权。）