2020年跟踪狂咨询案件数20189起，连续八年超过2万

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2020年，跟踪狂受害人向警方报案咨询的案件数量连续八年超过2万起，始终处于居高不下的状态。近日，针对恶意滥用GPS设备等行为，新增管制条款的法律修正案在国会表决通过，最快将于8月全面施行。

日本警察厅实施的调查显示，2020年跟踪狂受害报案咨询案件数量为20189起，同比减少723起。虽然数量有所减少，但连续八年处于超过2万起的高位水平。因触犯《跟踪狂规制法》而遭到曝光的案件数量，同比增长121起，达到创纪录的985起。

与跟踪狂案件相关，且触犯了刑法或其他特别法律而遭到曝光的案件为1518起，同比增加27起，自2016年以来，时隔四年再次出现上升。从涉嫌违法的行为来看，侵入住宅（300起）、胁迫（220起）、施暴（165起）、违反防止骚扰条例（119起）、损坏器物（107起）占比较高。另外，还有杀人案件1起，杀人未遂7起。

跟踪狂案件的受害者中，女性占87.6%，男性占12.4%。加害者中，男性占80.7%，女性占12.3%，身份不明者占7.0%。从年龄段来看，被害者集中在10到49岁之间，加害者集中在20到59岁之间。被害者与加害者的关系方面，交往对象或原交往对象、配偶或原配偶合计占比接近50%。

1999年发生在埼玉县的桶川跟踪狂杀人事件，促使日本政府制定了《跟踪狂规制法》，今年5月，经过第三次修订的该法在国会上获得表决通过，最快将于8月全面施行。由于出现了利用最新设备和互联网进行跟踪的新型手段，所以修订版规制法，将擅自在对象车辆上安装GPS设备、恶意滥用定位软件获取对方智能手机位置信息等行为，均列入了新的管制对象中。

标题图片：PIXTA

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