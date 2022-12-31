2023，兔年说兔文化 社会
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毛茸茸、圆滚滚的小兔子很可爱。作为宠物，荷兰侏儒兔和荷兰长毛垂耳兔等外来品种也颇受人们喜爱。
日本自古就有兔子繁衍生息，并且是传说和童谣的题材。日本原生品种主要包括广泛分布在本州、四国、九州等地的日本（野）兔、生息在北海道的雪兔和鼠兔、只生息在奄美大岛和德之岛的琉球兔（奄美短耳兔）。特别值得一提的是，琉球兔是世界现存兔科动物中最原始的品种，又被称作“活化石”。
最有名的神话 《因幡之白兔》
一只白兔欺骗鲨鱼后遭到报复被剥光了皮，并用海水清洗身体，疼痛无比。大国主神（日本神话中的神——译注）教它在香蒲花上打滚，治好了伤痛——小学语文教科书中的这篇课文《因幡之白兔》是收录于《古事记》的一个故事，也是日本所有神话中，最为人所熟知的一个。
“因幡国”位于现今的鸟取市周边区域。“因幡之白兔”供奉在该市的白兔神社内。
兔子“好吃”？
日本童谣《故乡》中也提到了兔子。不少人小时候大概都曾把开头的一句“（童年时）追逐过小兔子的那座山”误解为“兔子好吃”（因为现代日语的“好吃”和古日语过去时态的“追逐”发音近似——译注）。其实那句歌词是在怀念童年时代的故乡生活。
在有孩子的家庭中，苹果常被切成小兔状（如下图），这可是名副其实的“兔子好吃”了。
卯时——东方破晓，日出大地
干支也可以用来表示年、月、日、时刻、方位等概念。从“子”开始，按顺时针方向将一个圆十二等分，那么卯处在正东的方位。“卯时”是现在的5时至7时，正值旭日初升，为一天之始。
与兔相关的惯用说法
动如脱兔
表示像逃脱的兔子那般动作敏捷。源自中国古代兵书《孙子兵法》中的“始如处女，后如脱兔（意思是指军队最初象处女那样持重，一旦行动就像飞奔的兔子那样敏捷）”。
对着兔子念祭文
就像对着兔子念祭文毫无意义那样，比喻无论提什么意见建议都没有效果，徒劳无功。
兔子的粪便
比喻事情进展时断时续。
兔角
表达“这个那个、往往、总之”等意思，是用来含糊地指代事物的词。兔和角都是假借字。夏目漱石在《草枕》的开头就用了这个词——“兎角に人の世は住みにくい（总而言之，人世难居）”，感叹了世间生活的苦闷。
标题图片/文内图片：PIXTA
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