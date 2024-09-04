日本酱油的海外消费量大增

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2013年12月，“和食”被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录，现在已过去10年时间。借着全球掀起的日本料理热，日本酱油的海外消费量一直在逐年增长。

日本酱油协会等单位共同成立的信息传播机构“酱油信息中心”（东京）发布的数据显示，2022年日本酱油制造商海外工厂产量为312000千升，出口量约41000千升，两项合计的“海外消费量”为353000千升。这相当于普通大型油轮（VLOC）装载量的1.1倍。

10年前的2012年，日本酱油海外消费量为229000千升，2002年为160000千升。这意味着，最近10年全球对日本酱油的需求增长了50%，从最近20年来看更是翻了一倍以上。

50年前的1973年，业界龙头“龟甲万”在美国威斯康星州建起了首个海外酱油工厂并开始上市销售。如今，日本制造商的海外生产基地已增至13处，除美国外，在中国大陆、中国台湾、新加坡、荷兰、英国、泰国和巴西均设有工厂。

国内需求呈减少趋势

另一方面，2023年日本国内酱油全年出货量（含出口）为683340千升。出货量在1979年达到峰值（125万千升），最近20年减少了大约30%。

关于上述现象的背景原因，中心相关人士表示，除了人口减少、家庭饮食西化、外出就餐日常化等因素外，“鱼露汁、蘸酱料汁类以酱油为基础的调味料广泛普及也产生了较大影响”。

尽管酱油制造企业数量逐渐减少，但目前全国仍有1000多家地方酿造作坊在继续生产经营。有些作坊坚持使用传统的技法和原材料，尝试以高端定位扩大在欧洲餐饮市场的出口销路。

标题图片：PIXTA

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