日本公司总裁老龄化现象加剧，后继无人问题也很严峻

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帝国数据库公司实施的全国公司总裁年龄分析调查显示，退位让贤的平均年龄为68.7岁，逼近70岁的高位水平。团块世代（1947年到1949年间出生的一代人——译注）年满75岁的“2025年问题”近在咫尺，交接班问题似乎更加让人头疼。

帝国数据库公司基于自身掌握的全国147万家企业的数据，筛选出除个人、非营利和公益法人等企业之外的其他企业总裁相关数据后，进行统计分析的结果显示，截至2023年的全国公司总裁平均年龄为60.5岁，较上一年提高0.1岁，已连续33年创新高。

从各年龄段总裁所占的比例来看，50到59岁的人数最多，占比为29.2%，60到69岁为26.6%，70到79岁为19.9%。还有5.3%的总裁年逾八旬。60岁以上的总裁占比超过了一半，而40岁以下的占比仅为3.1%。

从各都道府县来看，秋田县的总裁平均年龄最高，达到了62.5岁（同比+0.1岁）。其次是岩手县（62.4岁，同比+0.1岁）、高知县（62.3岁，同比+0.2岁）。东北地区的6个县均超过了60.5岁的全国平均水平。而平均年龄最低的是三重县（59.4岁，同比+0.3岁），从2017年以来已连续7年保持这一排名。全国整体上呈现“东高西低”的格局。

47个都道府县中，没有任何一个地区的总裁平均年龄低于上一年，所有地区的总裁都趋于老龄化。只有8个县的总裁平均年龄低于60岁。

总裁换代时的平均年龄为68.7岁，已逼近70岁的高位。帝国数据库统计的数据显示，2023年有586家企业因后继无人而倒闭，主要原因是“法人代表患病或死亡”，占比超过了40%。分析人士指出，如果总裁趋于老龄化，且没有及时着手安排交接班，可能就会出现青黄不接，或者交接不到位导致经营受影响的情况。

标题图片：PIXTA

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