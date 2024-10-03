自民党新任党首 石破茂，其人其事

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作为政治生涯中“最后一次挑战”，石破茂第五次竞选自民党党首，终于赢得了首相之位。本文将为大家介绍石破茂其人其事。

石破茂从庆应大学毕业后进入三井银行工作。曾任鸟取县知事、自治大臣等职的其父石破二郎去世后，他立志投身政界，进入旧田中（角荣）派办公室工作。1986年作为代表鸟取县的自民党候选人首次参加众议院选举并成功当选，年仅29岁，成为当时全国最年轻的众议院议员。1993年他曾退出自民党，加入新进党（新生党），后于1997年重归自民党。

石破茂以“政策通”著称，尤其熟悉安保和地方振兴相关问题。他在民众中一直拥有较为稳定的人气度，在各种“下任党首理想人选”的舆论调查中经常名列前茅，但在自民党内的支持基础较弱。2012年党首选举期间，尽管其在全国党员票比重较高的第一轮投票中位列第一，但在国会议员最终投票环节被安倍晋三逆袭。2021年的上一次党首选举，他无奈放弃竞选，转为支持河野太郎。

此次是石破第5次挑战党首选举，并将之定性为“集政治生活之大成”的“最后一战”。他终于成功当选，赢得了“首相”之位。

石破自称是上世纪70年代人气偶像组合Candies的狂热粉丝，据说卡拉OK时，不看歌词提示也能唱到第三节。他是个出名的铁路迷，而且还喜欢动手制作战机和军舰的模型。另外，2022年石破成立了“拉面文化振兴议员联盟”，亲自出任会长，以期为振兴地方经济提供催化剂。每次去各地（为竞选）演说，他都会尝遍当地的特色拉面。

即将成为日本第一夫人的佳子夫人是石破茂在庆应大学的同学，为人开朗、朴实，深得鸟取县支持者的信赖。



2012年nippon.com日本网采访石破茂之际，其在议员会馆办公室内摆放的飞机模型和Candies的手办（图片：nippon.com日本网）

出生年月： 1957年2月4日（67岁）

1957年2月4日（67岁） 籍贯： 鸟取县八头郡八头町

鸟取县八头郡八头町 学历： 庆应大学法学系

庆应大学法学系 从政前工作经历： 三井银行

三井银行 选举区/当选次数： 鸟取1区/12次

鸟取1区/12次 派阀： 石破派→2021年转入可与其他派别合作的议员集团

石破派→2021年转入可与其他派别合作的议员集团 主要的党内职务、阁僚经历：防卫厅长官、防卫大臣、农林水产大臣、自民党政调会长、自民党干事长、地方创生与国家战略特别区域担当大臣

标题图片：石破茂和夫人佳子，2018年8月（上森清二，共同通讯Images）

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