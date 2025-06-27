日本人最常使用哪些社交媒体？

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如今，要说社交媒体是“生活的一部分”也毫不为过。人们用在“发短信”和“看视频”上的时间远多于其他，而主动发布信息的人则是少数派。

无论老幼，无论坐在电车里还是咖啡店、小餐馆里，几乎人人都盯着手机屏幕并露出各式各样的表情。市场营销调查企业Cross Marketing（东京都新宿区）2025年4月针对全国1100名20到69岁民众实施的《社交媒体相关调查》显示，在经常使用的社交媒体中，“连我（LINE）”（60.1%）和“油管（YouTube）”（57.2%）的使用率遥遥领先。

“连我”用户群体呈现“女性多于男性”“ 老年人多于年轻人”的倾向，而“油管”则相反，存在“女性少于男性”“ 老年人少于年轻人”的倾向。

从社交媒体具体使用时间方面，用在“看视频”和“发短信”方面的时间最多。41.2%的女性受访者用在“发短信”上的时间最多，43.1%的男性受访者用在“看视频”上的时间最多。男女在社交媒体上用时最多的两项正好调换了位置。

只有4.9%的受访者在“主动发布信息”方面用时最多，且几乎不存在性别差异。近段时间，通过社交媒体进行毁谤中伤或散布虚假信息所造成的危害已经成为一个重大社会问题，但从这份调查结果可以看出极少数人发布的“有问题内容”在扩散后引发严重事态的状况。

针对社交媒体的评价和看法，在肯定其“可以了解多样的价值观”“沟通便捷”“可以掌握潮流”等优点的同时，也有人意识到它“可能会泄露信息”“存在恶意网帖”等缺点。因此，有16.1%的受访者表示“应该限制未成年人使用”。

标题图片：PIXTA

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