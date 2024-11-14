金鱼：融入生活中的小美好 江户时代人气沸腾

水中悠然游弋的金鱼。在夏季节假日活动中捞金鱼、在学校和家里养金鱼……，金鱼是融入日本人生活中的人气宠物。然而，令人意外的是，金鱼的历史却鲜为人知。本文我们将带你走进日本人生活中寻常可见的金鱼世界。

家庭、店头、医院……治愈心灵的小生灵

金鱼是一种很容易饲养的宠物，学校和家庭自不待言，在医院的候诊室、公司的接待室、商业街的店头等各种场所，都能看到它的身影。调查机构Intage的宠物调查（2024年）显示，饲养最多的宠物前三名是狗、猫，以及包含金鱼在内的观赏鱼。

长长的鱼鳍，头顶的大包，鼓出的双眼。鱼鳍有的像蝴蝶一样翩跹飘逸，有的像花瓣一样雍容华贵。不仅百看不厌，还能治愈心灵。为了更好地看清摇曳的尾鳍，建议观赏金鱼时从正上方往下看。金鱼颜色丰富，有红色、橙色、白色、黑色、金银等。它们在水里翩翩起舞的姿态，着实惹人怜爱。



使用水族箱专用内饰后，金鱼生活的水缸呈现五彩斑斓的变化（图片：PIXTA）

在金鱼钓塘放松解压

在江户时代，金鱼风靡市井，以至于卖金鱼都能当作生意。现在，走在东京街头，也会遇到金鱼钓塘。东京阿佐谷的“寿寿木园”便是其中之一。这处钓塘靠近JR阿佐谷站，是一家在2024年迎来创业百年的老字号。每到节假日，单身男女、情侣、拖家带口的人们都爱围着池塘悠闲垂钓。金鱼是一个深深嵌刻在日本风景里的文化符号。



钓金鱼无需高深的技巧，只管享受就好。东京市区有多处金鱼钓塘（图片：PIXTA）

庙会活动中的熟面孔“捞金鱼”

日本各地举办庙会，必会摆出“捞金鱼”摊。用纸片或塑料片做成的小捞勺捞上来的金鱼，可以带回家去。日本人家里养的金鱼，很多都是从这种小摊上捞到的。

捞金鱼已经发展成了广受喜爱的“休闲游戏”，以至于出现了预约制的专门设施，有些著名的金鱼产地，还会举办捞金鱼比赛。



捞金鱼，作为庙会上不可或缺的游戏而闻名（图片：PIXTA）

升华为艺术

2022年在东京银座开张的“艺术水族馆GINZA”，将金鱼升华为艺术。展品主打金鱼，美轮美奂的灯光照明中，浮现出它们游弋在梦幻般空间的优美身姿。



以金鱼为主题的展览“花魁带舞”（图片：艺术水族馆GINZA）

故乡在中国，江户时代成为平民新宠

金鱼是何时走进日本人生活的呢？

金鱼的故乡在中国。据说最早是在大约2000年前，从野生鲫鱼中发现了红色品种。一般认为，金鱼是在16世纪初的室町时代传入日本的。当时金鱼相当珍奇昂贵，只有贵族等部分有钱人饲养观赏。



摘自1748年的著作《金鱼养玩草》（图片：国立国会图书馆）

金鱼热潮掀起，是在江户时代。江户中期，金鱼养殖盛行，成为了平民也可唾手而得之物。江户的街道上回响着手提水桶的金鱼贩子的叫卖声，记载了饲养方法的书籍《金鱼养玩草》大受欢迎。

出现在川柳、文学、浮世绘中

当时的盛况也记录在了川柳(*1)中。

金鱼商贩来，众人身后逐。 金魚うり これかこれかと 追つかける（1774年）

淘气孩童卖鱼郎，买来金鱼比一比。 わんぱくさ 金魚を買つて 料（はか）るなり（1805年）

江户时代，是文禄/化政年代市民文化——“町人文化”的繁荣时期，金鱼频繁地出现于当时的文学作品和浮世绘中，融入了市井百姓的生活。

例如，以美人画著称的浮世绘画家喜多川歌麿，就曾画过一幅妓女手拿球型玻璃金鱼瓶的作品。浮世草子(*2)作家井原西鹤的作品中，也时常有金鱼出现。江户的文人们似乎也都为金鱼优美的游姿所倾倒。



收录于1863年的书籍《二十四孝》中的《金鱼好》（图片：国立国会图书馆）

经历了江户时代的金鱼热潮，到了幕末时期，藩士（江户时代从属、侍奉各藩的武士——译注）开始将养殖金鱼当副业；明治维新后，养金鱼又作为农户的副业流行开来。金鱼随着时代发展逐渐融入日本人的生活。

多样化的品种，备受人们喜爱

就像盆景和插花，日本人生性易被小小的美好吸引。有人指出，这种特点也表现在对金鱼的喜爱中。

捞金鱼游戏中最常见的金鱼“和金”、头顶肉瘤的狮子头金鱼“和栏狮子头”、尾鳍和其它鱼鳍各有特色的“琉金”（从中国经琉球输入日本，故名——译注）、因琉金的基因突变令眼睛凸出成球状的龙睛金鱼“出目金”等，来自中国的品种非常多。



琉金（图片：艺术水族馆GINZA）



出目金（图片：PIXTA）

其他还有来自东南亚的形似乒乓球的“乒乓珍珠”，因琉金的基因变异而诞生的美国产彗星金鱼等。



乒乓珍珠（图片：艺术水族馆GINZA）

日本繁育的品种有大约30种

在日本进行杂交后诞生的品种，大概有30种。“大阪兰寿”的特点是没有背鳍和头部肉瘤，鼻子长着小胡须一样的绣球，样貌非常可爱。二战期间一度几近灭绝，后来通过杂交等方式得以复活。



大阪兰寿（图片：艺术水族馆GINZA）

高知县的高级金鱼“土佐锦鱼”，据说是在江户时代后期由大阪兰寿和琉金杂交诞生的。土佐锦鱼尾鳍向两侧张开，外缘前端向前方和下方飘逸延展。它与爱知县的“地金”、岛根县的“南京”一并被指定为县级天然纪念物。



土佐锦鱼（图片：PIXTA）



地金（图片：艺术水族馆GINZA）



南京（图片：艺术水族馆GINZA）

日本杂交种“朱文金”最大的魅力是复杂的花纹，红、白、黑、浅蓝等多色混合，色彩斑斓。有长长的鱼尾和鱼鳍，给人优雅的印象。

“江户锦”的特点是体圆鳍短。头部有小肉瘤，颜色是繁复的红色、黑色和浅葱色的混色。



江户锦（图片：PIXTA）

产自日本的品种也远销海外，1878年首次出口到美国。在金鱼的故乡中国，上世纪70年代金鱼生产遭到重挫，之后引进日本产金鱼，并在此基础上进行了品种改良。

奈良县大和郡山市是金鱼的一大产地。据当地网站介绍，饲养金鱼的关键是不过量投喂饵料，小容器内鱼不可放太多，水不要常换。小鱼缸里鱼太多，会造成缺氧。换水的标准做法，是每次换三分之一左右，夏天每月2次，冬天每月1次。投喂的量以5分钟能吃光为宜。

如果去家居购物中心，你能很容易地买齐饲养用的装备，比如水族箱、金鱼缸、水草、照明灯等。你可以多买几种水草为水族箱造景，也可以打灯凸显金鱼的游姿，总之将之作为一种室内装饰，也能为你带来很多乐趣。

据说，金鱼的寿命一般是10到15年，而吉尼斯纪录为43岁，那是一条英国夫妇饲养的名叫“蒂什”的和金。

标题图片：养在鱼缸和水族箱里的金鱼，还可当作室内装饰来观赏（根据PIXTA图片制作）

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