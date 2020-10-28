日本的太空政策（6）最终回：揭开新的大航海时代的序幕

21世纪的斯普特尼克危机

如今，人类的活动领域触及火星，已经开始在地球和月球之间自由航行。接下来的十年，将会成为登月新时代。日本如何才能在新的大航海时代求得生存？

民间引发的变革“新航天”

最近几年，全球太空环境发生了巨大变化。早在2005年前后就已经出现了相关征兆，2010年以后人们开始频频使用“新航天（new space）”一词来描述对于变革的预感。

促使新航天这个概念落地生根的最大契机在于，现在已有民间企业仅凭自身技术开发出了能够实现载人航天的火箭，并且取得了显著的成功。现在，随着新航天的最大成功案例——美国Space X公司的崛起，自上世纪80年代中后期以来，原本欧洲（包括俄罗斯）大企业占有优势的商业发射市场的格局已经发生了变化。

航天器的运用也发生了很大变化，已经超越了通信和利用地表高精度图片、精确定位与时间信息提供的各种服务等传统意义上的太空利用范畴。换而言之，通过混合太空数据和地面大数据，乃至对其进行加工后得到的信息，已经诞生了甚至可谓不知是否应该视为太空商业组成部分的各种应用信息（application software）。

此外，从2015年左右开始，一些创新企业展现出了追求发展新型商业的动向。比如勘探采掘稀有金属等太空资源、清除太空垃圾（空间碎片）、对运行中的卫星实施维修和燃料补给等。

从两三年前开始，他们开始尝试通过将数百颗乃至数千颗，有的企业甚至打算将上万颗小型卫星发射到高度1000千米以下的低轨道，然后运用卫星群（constellation）来满足高速宽带的需求。比如，Space X公司在2019年5月一次性发射了第一批60颗卫星，迄今已发射了420颗小型卫星，并计划在20年内再发射20次左右。

小型卫星的预估寿命为1至3年，要结合运用数千颗卫星，就必须频繁地更换卫星。看清这一点后，Space X公司，更准确地说，是该公司的注册国美国正在向国际电信联盟（ITU）申请用于追加接入三万颗卫星的频谱。

中国也增加了针对太空创新企业的投资

新航天的崛起并非美国特有的现象。中国实施旨在缩减经费的军队采购制度改革后，使得成熟稳定的导弹技术向民间转移成为可能，并且一直在增加针对与政府关系密切的大学创办的航天创新企业的投资。不仅是中国政府，美国Space Angels之类的投资机构也对诸如中国的蓝箭航天（清华大学创办的创新企业）进行了巨额投资。

新航天也逐渐开始参与过去一直被认为只有航天大国的航天部门才能做到的天体探测活动。企业独立从事小行星和行星探测、制定利用计划（比如在本世纪中叶前移居火星的计划）、和国家联合开发载人飞船和探测机器人，等等，参与企业及其商业形态也呈现出多样化发展趋势。

2017年12月，美国总统特朗普签署“太空政策一号指令（SPD）”，其中的探月计划将本国产业界视为伙伴，对其重视程度甚至胜于盟友和友好国家。全世界都认为，这不仅是作为“美国至上”思想一部分的言论和愿望，更反映出了基于实际成果的美国太空政策的方向，因为美国的产业界拥有足够的实力。

活动领域扩大至月球轨道圈

日本将在这样的全球潮流中制定第四版太空基本计划。回头来看，上世纪90年代，日本深受“和平利用=非军事化利用”观念的束缚以及日美卫星采购协议之苦，在太空开发利用方面刚刚迈出步伐。而那时，中国、印度和欧美民间的航天活动就已经实现了显著的发展。

而进入21世纪以后，涉足太空的国家、企业和大学等团体的数量呈现出爆发式增长。服务内容和生产方式明显变得多样化，所谓太空产业这个框架已经无法完全囊括。作为网络空间和现实空间高度融合所产生的价值形成过程中不可或缺的要素，对太空数据的依赖变得更加重要。

从《太空基本法》出台的2008年开始，日本花费十年时间建立了可以作为“普通国家”开展太空活动的体制，或许可以说是及时跟上了全球步伐。

现在人类的活动范围触及火星，已经开始在地球和月球轨道之间自由航行、获取太空资源、利用资源建设和运作基地。不远的将来，围绕哪个国家、哪个企业能够率先成功分解月球极地冰的成分，制造出用于航天飞船等设备的燃料（液态氢、液态氧），可能会展开激烈的竞争。

例如，根本算不上航天大国的卢森堡，就在举全国之力招徕有志于开发太空资源的企业，荷兰则通过提供磋商平台为建立相关制度做好准备。这些国家分别从金融和制度方面出发，试图在新的大航海时代拥有一席之地。

2019年10月，日本明确表示将参与美国提出的“Gateway”月球轨道多国空间站建设运用，以及包含了载人登月着陆和基地建设等内容在内的“阿尔忒弥斯计划”。接下来，日本将与美国、欧洲航天局相关国家、加拿大协商任务分工问题，为了本国长远的安全保障，或许也必须承担部分运输任务。载人运输飞船是日本迟早必须拥有的装备。

为了将来的安全保障和经济发展，接下来的十年想必会是力求将新的活动领域扩展至月球轨道的时代。为了在新的大航海时代求得生存，恐怕日本有必要制定相应的太空基本计划，以确保太空安全保障，培养可以自由往来于现实和网络空间、为社会带来安全与财富、充满冒险精神的民间力量，并促使作为支撑的太空技术基础得到进一步的强化。



2019年10月15日，NASA公开了用于“阿尔忒弥斯计划”的全新宇航服（AFP/Aflo）

标题图片：人类移居火星的梦想能否成为现实？（PIXTA）

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