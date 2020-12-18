年轻人开始疏远LINE？日本SNS最新动向

如今，社交网络服务（SNS）早已深入我们的日常生活，IT新闻媒体人三上洋先生指出，不同年代和性别的人，选择和使用SNS的方式存在差异。经常亮相电视等媒体，并在文教大学信息系担任兼职讲师的三上先生，为我们介绍了日本国内SNS的最新动向。

IT新闻媒体人。专攻安防、SNS和网络纠纷问题。除了在网站上撰写面向个人的安防问题相关文章外，还经常在电视和广播节目中向公众普及相关知识。作为文教大学信息系兼职讲师教授SNS和网络骂战等相关课程。

20多岁的人逐渐疏远LINE，而推特受到年轻人追捧

在今年实施的一次SNS动向调查中，有一项数据可以看出，20多岁年轻人使用SNS时间略微有所减少。那么，年轻人是不是存在疏远SNS的倾向呢？

“这并不代表整个年轻人群体的使用时间减少了，20多岁的人有所减少，但10多岁人的使用在增加。20多岁的人都是LINE（连我）的原始用户，自购买智能手机开始，就用LINE来聊天交流。LINE完全以即时聊天的形式将自己和朋友、同事联系在一起，所以有的人觉得365天24小时陷在其中很是心累。20多岁的人群中可能出现了LINE累、脱LINE的现象。”

主流SNS月度利用人数（日本国内）

SNS 月度用户数 LINE 8400万人 Twitter 4500万人 Instagram 3300万人 Facebook 2600万人 TikTok 950万人 LinkedIn 200万人

依据截至2020年6月的数据整理

国内用户数最多的主流SNS依次是LINE（连我）、推特（Twitter）、Instagram（照片墙）、脸书（Facebook）、抖音（TikTok）。在出现了摆脱LINE现象的背景下，推特受到了年轻人的广泛追捧。

“对于那些希望摆脱LINE这种即时沟通工具，畅游网络世界，稍作休息放松的人来说，推特用起来就显得轻松随意多了。人们通常会开多个推特账号，随时切换角色，比如展示给外界的自己和内心的自己，工作时的一面和在家时的一面等。使用LINE的话，如果读了信息不回就容易引起矛盾，相较于这种纠结的状况，推特就比较随意，而且还可以匿名，因此用户群体不断壮大。”

这种自由随意也伴随着危险。今年5月，女子摔跤运动员木村花就因为在推特等社交平台上遭到诽谤中伤而结束了自己年仅22岁的生命。“尽管推特在功能上已经相当成熟，但还存在骂战刷屏、诽谤中伤和仇恨言论等问题。包括针对木村花的诽谤中伤在内，已经引发了社会性的问题。”

Instagram用户增速最快，各年龄段女性用户占五成以上

推特的用户广泛分布在10到20多岁的群体之中，而Instagram（照片墙）的用户基础主要是女性，从艺人到运动员，许多名人也在使用。

“最近几年Instagram的用户数一直在增长。几乎各个年龄段的女性用户都占到了五成以上，在10-19岁、20-29岁、30-39岁这三个年龄段中，女性用户更是达到了六成以上。针对大学授课过程中经常使用哪些社交平台这个问题，问卷调查结果显示，Instagram的用户最多。LINE是理所当然的联络工具，除此之外的其他SNS中，独占鳌头的是Instagram。”

政府为遏制新冠疫情扩散而发布了紧急状态宣言，之后艺人们开始在Instagram上发布视频。比如检索“星野源”，排名靠前的关联词条里就会出现“Insta”。

“从照片SNS起步的Instagram，如今视频具有了压倒性的实力。演员和艺人们纷纷开始使用Instagram的Stories功能（24小时后自动删除图片和视频内容的功能）及在线直播功能，收益节节攀升。电商服务和广告业务也在持续增长，或许可以说Instagram已经成为脸书旗下最吸金的利器。”

上热门功能，助力抖音迅猛发展

视频媒体方面，抖音的发展势头迅猛。这是一款设计使用移动终端操作的移动应用软件。

“抖音从三四年前开始掀起热潮，是一款来自中国的视频SNS，每次可以配合音乐分享时长不超过15秒的视频。在日本国内，以十到二十多岁的青少年为主的用户群体一直在扩大。抖音是一款完美的数字原生代视频应用软件，相对于推特和脸书的横屏播放方式，抖音和Instagram一样，是竖屏播放视频的。”

15秒这样的短暂时间，也是促进用户增长的一个因素。

“抖音考虑到了要以智能手机的使用习惯为基础，许多人都是一边用手指快速滑动屏幕，一边随意看看。任何人都可以轻松分享，这种平易近人的模式受到了欢迎。据说它和YouTube的区别在于，就算是初学的菜鸟也有机会上热门（在网上迅速传开，成为爆炸性的话题）。”

“在网红大咖的视频间隙，时不时会有毫无人气，甚至点击次数为0的视频出现，据推测是故意采用了这种混搭的处理手法，由此一来，原本点击量只有数百的视频可能会猛增到数千。比如你只需要选一段音乐跳跳舞，不需要YouTube视频里那么优秀的才艺，如果运气好，就能上热门，即便这样算算，它也是一款年轻人很容易玩上的SNS。”

不过，美中矛盾激化导致美国国内出现了封杀抖音的动向，日本也有可能受到影响。自民党内部就已经出现了要求政府限制抖音的声音。

脸书用户老龄化现象明显

推特、Instagram和抖音是以年轻人为主要用户群体的，而脸书的用户群体明显地老龄化。三上先生说：“虽然我也在用，不过这个SNS主要用户群体是大爷大妈们。”“40多岁的用户最多，其次是50多岁和30多岁的用户。按年龄段来看，10多岁的用户最少。就我教课的20多岁的大学生而言，90人当中使用脸书的屈指可数。这些年轻人根本不用，几乎都是为了找工作而不得已开个账号。”

在日本，脸书可谓是中老年专属，而在以美国为首的世界其他国家，它却拥有着高达“八九成的普及率”。但三上先生认为现在正“急需转换方针”。

“从七八年前开始，脸书就频频曝出丑闻。名为‘剑桥分析’的选举顾问公司，大量获取脸书上的个人信息数据，用于发布政治广告，干预2016年英国脱欧全民公投，为特朗普在参选美国总统时造势，这种被利用于收集个人信息的手法已经亮起了红灯。话虽如此，它依然还是全球SNS的龙头。”

领英，用户少得要“崩盘”

也有一些社交平台在美国颇具影响力，但在日本却打不开市场。比如专注于商务用途的领英（Linkedln）。“领英在日本的用户少得可怜。据称注册用户有200万，但实际使用者应该更少。在美国，社交平台分类很清楚，私生活用脸书，商务活动用领英。领英主要用于猎头挖人，而日本虽然劳动方式有所改变，但跳槽率还没有美国那么高。可以认为，这导致了其用户人数始终增长乏力。”

对于企业而言，面对这种各有特点的SNS市场，很容易制定战略。因为可以提前筛选锁定对相关产品具有亲近感的顾客。“因为掌握了年龄、性别、职业等用户个人数据，就可以有针对性地投放广告，宣传效果甚至高于在网站上投放的广告，尤其是视频广告的点击率很高。也就是说，一般认为这样比较容易吸引用户。企业在SNS上的广告投放量一直在增长。”

在新冠共存时代，获点赞和转推数增加

要探寻SNS的最新潮流，就不得不涉及到“新的生活方式”。进入人类与新冠共存时代后，SNS的用户是否会出现变化呢？

“我感到由于疫情导致大家长期闭门不出，SNS用户人数增长了。特别是脸书和推特的点赞数，以及转发分享次数很多的帖子越来越多，这一点我深有感受。另一点是，我觉得社会的不稳定会影响到SNS。2011年东日本大地震后也出现过这种现象，充满抨击、指责、愤怒、恐惧等情绪的帖子漫天纷飞。”三上先生认为，“沉浸于SNS的人，不会轻易再去使用其他媒体”，这样就容易导致电视和报纸传播的官方信息难以扩散的倾向。

经由SNS传播的信息量十分庞大，而且无论发送还是接收都轻而易举。正因为如此，作为仅次于媒体的事物，想必SNS的社会影响力还将继续扩大，作为一种值得关注的网络工具，其影响力无疑会不断提高。

标题图片：SNS示意图（PIXTA）

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