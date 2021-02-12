东京新大久保：日本最大的民族城

旅居日本的外国人数量逐年增长，到2019年底已达约293万人。其中，来自越南、尼泊尔、缅甸、印度尼西亚等东南亚和南亚国家的外国人数增长尤为显著。而位于东京都新宿区的新大久保就是日本这一现状的缩影。室桥裕和居住在这一亚洲多民族混居的街区，他记录下了与生活在这里的各国人之间的交流，写成《新大久保纪实——行走在移民最前线城市》(辰巳出版)一书，一时成为话题。本文请他向大家介绍新大久保的现状。

亚洲各民族汇聚于此

时隔10年回国，我发现日本社会发生了很大变化，外国人急剧增多。便利店、居酒屋、超市，到处都有他们工作的身影，与我们毗邻而居。日本社会少子老龄化势头不减，只能让外国人来弥补劳动力的不足。外国人增加正是这种国家政策的体现。

我之前生活了10年之久的泰国，居住着7万名日本人。在那里，日本人社区已经很成熟，乃至像我做的“日语杂志编辑记者”这种工作都能成立。那么，如今生活在日本的外国人形成了什么样的社区，日常有怎样的想法呢？

怀着这样的想法，我开始漫步首都圈。缅甸人聚居的高田马场、印度IT技术人员集中的西葛西、八王子的泰国寺院以及作为新唐人街备受瞩目的埼玉县西川口……我在这些地方遇到的外国人经常会提到新大久保。

“经常去新大久保买食材。”

“是和朋友见面的好地方。”

“我曾经在新大久保的日语学校上过学。”

这些话引起了我的兴趣，我也开始走进新大久保。结果发现，那里不再是大家常说的韩国城，而是已发展为多民族混居的国际城。



在新大久保一带，此类南亚食材店有20家左右。虽然店铺氛围可能让日本人有些望而却步，但店员会说日语，人也很和善（笔者摄影）

穿着纯白服装的穆斯林大叔哼着歌骑自行车从身边经过。空气中弥漫着香料的味道。不知从何处传来音乐声，是男女对唱的印度流行歌曲。留学生模样的越南年轻人欢快地走在路上。还能听到有人说汉语或泰语。抬头一看，商住楼悬挂着的招牌有韩文、英文、尼泊尔文……

这街头一角混杂着各色民族各种语言，但日语似乎是这儿的通用语言。在香料店，尼泊尔裔店主和中国人在用日语讨价还价。穿着华丽民族服装的非洲裔大妈，正在日本人经营的菜店里与人闲聊着什么。来自不同国家的留学生当然也用日语交谈。这光景让人觉得不可思议，以日语为载体呈现出参差错综的多样性特点。

我觉得很有意思。这片街区洋溢着令人怀念的亚洲风情。那种不太在意细节的随意和温暖，让我感觉很舒适。

2018年，我下定决心搬到新大久保居住。此后，作为当地居民，同时以一名记者的身份，我一直漫步在新大久保。我开始把在这里遇到的人和事写进《新大久保纪实——行走在移民最前线城市》这本书里。

以山手线为界

真正在这里居住生活之后，我首先明白了一点，这就是“以山手线高架为界，两边的世界截然不同”。从山手线铁路高架往东走，就是所谓的韩国城。这里已成为旅游景点，大街上挤满了寻找韩流商店和餐厅的女孩们。不过，原先并没有那么多韩国人在此居住。以2002年日韩共同主办足球世界杯和2003年开始播放韩国电视剧《冬季恋曲》这两件事为契机，投资不断涌入，街区逐渐发展成为“韩流主题乐园”。



新大久保的韩国城（笔者摄影）



随处可见韩流偶像主题商店（笔者摄影）

相较之下，更吸引我的是山手线高架的西侧。那里的各色商店可以满足来自东南亚、南亚和中近东人们的各种生活需要。有卖本国调料、蔬菜和杂货的食材店，有汇款公司，还有能吃到地道本国菜的餐厅。这些店门前摆放着各种语言的免费印刷品。再加上清真寺、教堂以及台湾特色和印度教寺庙……空气中弥漫着浓烈的生活气息，总让我觉得自己好像在亚洲旅行一样，忘情地行走在街道上。

我注意到，这片街区是如此年轻。特别是以越南人为主的东南亚人，其中很多是20多岁的留学生，他们为街道增添了朝气蓬勃的青春气息。

在日本追寻梦想的外国留学生们

从新大久保到高田马场这一带，有很多日语学校和招收外国人的专门学校。新宿区居住着大约4万名外国人，据说其中一半是留学生。现在成为社会问题的技能实习生，在东京23区内很少，因为实习生工作的工厂和农场主要都在地方。

傍晚，这些留学生下课时的街景相当壮观。在去往车站的路上，他们聊得热火朝天，在伊斯兰风味的土耳其烤肉店或韩国甜煎饼店买点吃的，然后各自回家。

当然，真正能直接回家的留学生少之又少，因为他们几乎都在打工。打工场所包括便利店、居酒屋，还有人去酒店清扫卫生，或到韩国城的韩国料理店做帮厨。他们在这些地方打工，挣钱补贴学费和生活费。不过，日本法律规定外国留学生“一周工作时间不得超过28小时”，如果超时，签证就可能被取消。有些留学生处于“想多干工作却不能干”的两难境地，有人在打工场所会被日本客人呵斥，心情沮丧。



清真商店和清真餐厅，上层还有清真寺（笔者摄影）

每当这种时候，他们就会去伙伴们相聚的店里。比如越南留学生扎堆的“Egg Coffee”和“Heo Chan”这两家店，简直就像是学校的活动室。打扮时髦的男生弹着吉他唱家乡的流行歌曲。女生们都举着手机拍照，热闹非凡。

“来这里的话，总会碰到熟人的。”他们异口同声地说。所以每天学校课程或打工时间一结束，他们都会来这里，以慰籍生活在异国的寂寞心情。

如此度日的外国留学生们，很多人希望在日本工作。他们想从日语学校考入专门学校或大学，然后在日本企业工作。这样的话，就可以给家人寄去更多的钱。即便回国，在日本企业工作的经历也有助于日后的发展。新大久保处处洋溢着积极向上的活力与顽强奋斗的热情。

由于新冠疫情，现在这些店也多少失去了往日的热闹，持续限制入境导致外国留学生有所减少。但即便如此，新大久保依然是外国年轻人的“青春街道”。

对于外国人来说，这里充满商机

比留学生更顽强拼搏的，是为新大久保的街道增光添彩的各色店铺的店主们。

“现在新大久保最能赚钱的是韩国料理吧，”越南人杨安德坦然直言。他是“Egg Coffee”的老板，还经营着一家人气韩国餐厅“Gogi Chan”，店里并不经营越南菜。在这家店里吃过铁板烧烤五花肉的韩国人吃惊地表示，味道一点儿都不逊色于其他韩国餐厅。

他的经营范围还不仅如此。珍珠奶茶流行起来，他立即租个小店面开奶茶店。我惊异于他充沛的活力。他不过三十岁左右，从日语学校毕业后，先后在专科学校和大学上学，毕业之后立即在日本这个异国他乡白手起家，之后业务不断扩大。这样的外国人在新大久保有很多，他们理所当然地尝试独立创业。

他明确表示：“从上学时起，我就一直想创业。很多留学生都有这样的想法。即使工作了，也很少有人会一直在同一家公司工作。大家都想着有一天自己创业。”

像他这样的外国人越来越多地聚集到新大久保。因为他们看到新大久保已经成为规模超越韩国城的外国人聚居区，感觉到这里的商机，于是进军此地。

主打清真食品的食材店也大幅增多，其中大部分是尼泊尔人和孟加拉人经营的。此外也有进出口、IT、翻译等领域的店面，基本上都是个体户或小微企业。新大久保成为这些外国人开展小型商业活动的舞台。

即便在这场新冠肺炎疫情之中，他们也还在继续开新店。

有位经营清真食品店的老板甚至说，因为疫情现在店铺租金下调，正是开店的好时机。

他表示，有外国人与自己的想法相近，向他咨询开店事宜。疫情迟早会平息，出入境也会恢复正常，新大久保的外国人社区将进一步扩大。正是看准了这一点，所以他要趁现在果断投资。



借用清真商店的一角开的店，专卖越南三明治“Banh Mi”（笔者摄影）

在新大久保生活久了，这些商人们也开始跟我搭话。

“我开始做清真便当了，不知道赚不赚钱。”

“为了对抗疫情我们开始做外卖了，帮我们宣传一下吧。”

因为是做生意，所以这些外国老板经常和本地居民热情打招呼，主动和他们交流，令人怀念的昔日日本商业街的氛围在这里得以重现。

“欢迎光临！欢迎光临！”这是孟加拉人站在店门口用日语大声招徕客人。每当看到这样的光景，我总能体会到这片街区的深厚底蕴。

新大久保的治安不好吗?

虽然在新大久保生活得相当愉快，但是住久了，还是会发现各种各样的问题。

最具代表性的问题就是围绕噪音和垃圾产生的纠纷。新大久保的公寓已形成不成文的规定，垃圾的投放方法由房产中介公司事先向外国居民说明，但还是会出现一些琐碎的问题。有相当一部分居民是外国人，而且来自多个国家，必然会发生各种摩擦，不过既然这是在日本，还是希望大家能够遵守日本的礼仪规则。

听说过有人吵架，偶尔也能看到日本醉汉耍酒疯。虽然也有和外国人发生冲突的情况，但大部分都是本国人之间的争执。

2020年10月，警视厅逮捕了两名男子，他们自称是尼泊尔人流氓团伙“东京兄弟”的成员，原因是尼泊尔人之间的纠纷演变成了伤害案件。据报道，“东京兄弟”这个组织以新大久保为据点，其名称让人印象深刻，使街区形象大受损害。

一位尼泊尔人说，那些人大概是持“家族滞在（随行家属）”签证来到日本的孩子吧。

外国人通过获取“留学”“经营管理”“技能实习”等各种居留资格在日本生活。其中，有很多人是作为在日本有就业资格者的配偶或子女而获得旅居日本资格的，这种签证被称为“家族滞在”签证。



有很多可以办理海外汇款的门店，在手续费和服务方面展开激烈竞争（笔者摄影）

外国人远比日本人重视以家庭为单位行动，他们在日本工作稳定后，很多人会利用这一制度让家人从故乡过来团聚。

这就导致以“家族滞在”资格旅居日本的外国人也日渐增多。“趁年纪小来日本学好日语，能很好地融入日本社会，但有的孩子并非如此。他们因为父母的原因，长到很大才来日本，掌握不好日语,也就找不到工作干，整天无所事事。听说这些孩子会拉帮结派组成团体。”

他们并不是成群结队地在街上闲逛，只是和类似的团体之间发生纠纷，并没有听说他们伤害日本人或其他外国人。生活在新大久保的绝大多数日本人和外国人原本都不知道“东京兄弟”这个组织。新大久保绝对不是一个明显让人感觉治安不好的街区。

但是既然发生了这样的事件，不管有什么原因，都希望能严加管控。这是在此安分守己生活的尼泊尔人的真切愿望。

正如我第一次走在新大久保时感受到的那样，这个街区的多样性是建立在日语和日本文化这个内核的基础之上的。在此定居并安宁地生活的外国人都学习日语，尊重日本的文化和规则。正因为有这个基础，才形成了如今的多民族聚居地。



《新大久保纪实——行走在移民最前线城市》(辰巳出版)一书的封面

在当地的小学里有一个特殊的班级，专门为那些初到日本、语言尚不纯熟的孩子们教授日语。在图书馆和公共活动中心等各种场所，也举办学习日语的各项活动。这就是新大久保，居住在这里的众多日本人和外国人，想方设法应对急剧发展的国际化，为建设更加美好的街区而奋斗。

《新大久保纪实》这本书正是描写了这样一群人。我希望更多的人了解日本多国居民混居的民族城正在发生着什么。

标题图片：越南人杨安德（左）除了“Egg Coffee”外，还经营着一家韩国料理店“Gogi Chan”（笔者摄影）

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