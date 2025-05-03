Algunos consumidores rebuscan en el fondo de los estantes del supermercado en busca de productos con fecha de caducidad más lejana, pero así dejan atrás los productos con fechas de caducidad más cercana, algo que contribuye al aumento del desperdicio de alimentos.

La Agencia del Consumidor de Japón revisó sus directrices sobre fechas de caducidad y consumo preferente en marzo, con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos. Se insta a extender las fechas de caducidad según las características de cada alimento, y se recomienda añadir explicaciones como “fecha límite para poder consumir con el mejor sabor” para las fechas de consumo preferente.

La “fecha de consumo preferente” indica el momento hasta el cual un alimento se puede consumir con su mejor sabor, pero no significa que sea incomible desde el día después de esa fecha. La “fecha de caducidad”, por otro lado, indica el día hasta el cual un alimento se puede consumir de forma segura, por lo que debe mirarse con más precaución que la fecha de consumo preferible.

Una encuesta realizada por la empresa de investigación de mercadotecnia Cross Marketing (distrito de Shinjuku, Tokio) a 1.100 personas de entre 20 y 69 años en todo el país reveló que el 16,9 % de los encuestados “siempre respeta la fecha de consumo preferente”, mientras que el 36,2 % “siempre respeta la fecha de caducidad”. Esto sugiere que la diferencia entre las dos es relativamente conocida. En cuanto a la “fecha de consumo preferente”, el 62,5 % de las personas respondió que “lo comería incluso si estuviera ligeramente pasada la fecha”.

Por grupos de edad, las generaciones más jóvenes tienden a ser más estrictas con las fechas indicadas, mientras que las generaciones mayores son más propensas a consumir alimentos ligeramente pasados. Las personas de 60-69 años, en particular, tienden a confiar en sus propios sentidos, “comprobando el aspecto” o “probando un bocado”, aunque la fecha de consumo preferente haya pasado.

Cuando se preguntó a los encuestados sobre los alimentos que creen que se pueden comer incluso después de que haya pasado la fecha de consumo preferente, los “refrigerios” (snacks) ocuparon el primer lugar con un 65,2 %, seguidos de los “alimentos congelados”, los “alimentos instantáneos” y los “alimentos enlatados y embotellados”. Por otro lado, la “leche” ocupó el primer lugar, con un 51,8 %, como alimento que se cree no se puede comer en ese caso, seguida de los “huevos” y el “yogur”.

(Imagen del encabezado: Pixta.)