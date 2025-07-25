日本改订了有关食品赏味期和保质期的指南，以期减少食物损耗。

为了减少食无损耗，日本消费者厅3月修改了关于赏味期和保质期的指导方针，以推动企业根据食品特性延长保质期；针对赏味期，则建议企业附加“最佳风味品质期限”等说明文字。

“赏味期”指的是“最佳风味品质食用期限”，并不是说一旦超过这个期限就不能食用。“保质期”指的是“安全食用期限”，应该比赏味期限更加谨慎对待。

市场调查企业Cross Marketing（东京都新宿区）针对全国1000名20到69岁民众实施的调查显示，16.9%的受访者“严格遵守赏味期”，36.2%的受访者“严格遵守保质期”。可以认为，两个期限的不同含义在一定程度上已经深入人心。针对“赏味期”，62.5%的受访者表示“即使过了一点也会食用”。

从年龄段来看，越是年轻群体，“遵守”派越多；随着年纪增长，“即使过了一点也会食用”的人越来越多。和其他年龄段相比，60到69岁人群中，即使过了赏味期，也会“通过外观确认”“尝一口确认”，相信自我感觉的人较多。

关于即使过了赏味期也觉得可以食用的食品，选择“零食点心”的人最多，占比达65.2%，其次是“冷冻食品”“方便食品”“罐装瓶装食品”。而觉得不可以食用的食品，选择“牛奶”的人最多，占比为51.8%，其次是“鸡蛋”“酸奶”。

标题图片：PIXTA

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