Una encuesta revela que una mayoría de los estudiantes de instituto japoneses disfrutan del nattō, y que este es más popular entre los chicos que entre las chicas.

Una encuesta realizada en Japón reveló que el nattō es un alimento popular entre los estudiantes de instituto: el 65,5 % de los chicos y el 59,9 % de las chicas afirmaron que disfrutan de los granos de soja fermentados.

El proyecto Youth Time Japan, una red nacional de clubes y comités centrados en clubes de radiodifusión de institutos y consejos estudiantiles, llevó a cabo este sondeo en mayo entre 1.690 chicas y 1.326 chicos estudiantes de instituto.

Según la encuesta, los chicos comen nattō con más frecuencia que las chicas: un 40,9 % confesó que lo come al menos una vez a la semana, en comparación con el 33,9 % de las chicas.

Al preguntarles qué condimento les gustaba añadir al nattō (además de la salsa tare y la mostaza con la que se suele vender), la salsa de soja fue la principal elección entre las chicas y los chicos, con un 45 % cada uno. También coincidieron en el ingrediente adicional favorito para el nattō: negi (cebolla galesa).

(Imagen del encabezado: © Pixta.)