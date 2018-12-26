En Japón se ha conseguido elevar considerablemente la tasa de reciclaje en materiales como el vidrio, las botellas de plástico PET y otros restos plásticos. Pero otros materiales, como los envoltorios de papel y los empaquetados, siguen desechándose, con lo que el volumen total de basura continúa siendo muy grande. Los métodos de clasificación varían de un municipio a otro y resulta difícil aclararse. Pero, al mismo tiempo, se exige a los ciudadanos que conozcan las normas y las respeten, entre otras cosas, para evitar roces entre vecinos. Presentamos en este artículo algunas generalidades sobre los tipos de basura y la forma de sacarla, centrándonos en el caso de Tokio.

En Japón, el mes de diciembre es el señalado para hacer la gran limpieza anual de la casa, que debe quedar impoluta y ordenada para recibir dignamente, en el shōgatsu (día 1 de enero, Año Nuevo) al dios del año entrante.

Hay que limpiar y fregar ventanas y suelos, poner orden en el interior del frigorífico, cepillar el calzado, barrer bien el recibidor, deshacerse de los muebles y cacharros grandes que ya no se usan y dar un buen repaso, bayeta en mano, a todos los rincones de la casa para dejarla en condiciones. Esta movilización de fin de año, que se realiza puntualmente en la mayoría de los hogares japoneses, produce un gran volumen extra de basura. Hay que andarse con sumo cuidado, pues cada localidad tiene su propia normativa y los días de la semana y formas de sacar la basura varían de una zona a otra.

Se ha señalado que los grandes almacenes y supermercados japoneses utilizan una cantidad excesiva de embalajes y envoltorios. La costumbre de intercambiar regalos, muy antigua en Japón, es en parte la responsable. Las frutas y verduras, la carne y el pescado, todo se envasa en poliestireno o vinilo, y se mete en bolsas al pasar por caja. Pese a que en 2018 el Gobierno de Japón ha decidido finalmente obligar a las tiendas a cobrar a sus clientes por las bolsas de plástico, es una incógnita hasta qué punto esta medida tendrá un impacto significativo sobre el total de plástico que se tira a la basura. También se consumen muchas botellas de plástico PET y latas, y el volumen total de basura no está reduciéndose.

Los envases y embalajes desechados representan el 60 % de la basura que producen los hogares. Japón, país pobre en recursos naturales, se ha tomado el problema en serio y trata de dar nuevos usos a estos materiales, para lo que se ha dotado de una ley de reciclaje de envases y envoltorios. Sin embargo, aunque existen algunos municipios que realizan una recogida selectiva estableciendo un gran número de categorías y clases (13 y 45 en el caso del municipio de Kamikatsu, en la prefectura de Tokushima), en el conjunto del país no dejan de ser excepciones y no tenemos más remedio que decir que en el campo del reciclaje Japón sigue estando muy por detrás de Alemania o de los países nórdicos. La ciudadanía debería tener una conciencia más viva al respecto y algo parecido puede decirse también del Gobierno, sus organismos y las grandes empresas, de los que se esperaría un compromiso más activo.

Entre los problemas cotidianos relacionados con la basura doméstica, está el de la gran diversidad de normas existentes sobre la forma de deshacerse de ella según el municipio, lo que puede ser un problema cuando nos mudamos de uno a otro. Últimamente, menudean los problemas entre vecinos derivados del insuficiente conocimiento de la normativa por parte de los extranjeros. Presentamos aquí algunas normas de aplicación general sobre la forma de separar y sacar la basura.

Clasificación de la basura

1. Las cuatro grandes categorías

Combustible

Restos de comida, objetos pequeños, papel, ropa, etc. No combustible

Encendedores, envases de aerosol (spray), cerámica, metales, artículos de vidrio rotos, vasos de vidrio, macetas, pequeños electrodomésticos, pilas usadas, etc.

* Sobre los objetos de plástico, envoltorios de plástico (bolsas, envases, poliestireno, plástico de cocina, etc), y objetos de goma y piel, cada municipio o zona los agrupa de forma diferente. Reciclables

Botellas, latas, envases PET, revistas, periódicos, cartones, otros artículos de papel, envases tetrabrik, etc. Basura voluminosa (gravada en muchos municipios)

Muebles, electrodomésticos de medio y gran tamaño (excepto los definidos por la correspondiente ley: 1) acondicionadores de aire, 2) televisores, 3) frigoríficos, 4) lavadoras, secadoras y ordenadores), ropa de cama, etc. En general, se trata de objetos de más de 30 centímetros de lado. La tarifa impuesta a la recogida varía según el tipo de objeto y generalmente puede consultarse en la página web de cada municipio.

2. Cosas necesarias antes de tirar la basura

Bolsas de basura (de pago)

La basura debe ser seleccionada y separada antes de su recogida. En Tokio, cada uno de los 23 municipios (ku) que componen su centro urbano tiene bolsas diferentes. En algunos, las bolsas deben ser de un determinado color. En otros, se permite utilizar bolsas traslúcidas. Consúltese el sitio web del municipio en cuestión.

Normas de empaquetado

Según el área, varían las normas sobre los tipos de basura que pueden meterse en una misma bolsa y la nota explicativa que hay que escribir en algunos casos. Aquí presentamos solo algunas normas básicas. Combustible

Los restos deben escurrirse bien y deben quitarse posibles residuos de otros orígenes que hayan quedado. Todos los restos combustibles deben meterse en una única bolsa.

Los restos deben escurrirse bien y deben quitarse posibles residuos de otros orígenes que hayan quedado. Todos los restos combustibles deben meterse en una única bolsa. No combustible

Los metales y materiales similares deben meterse en una bolsa transparente. Los papeles, catálogos, etc. deben clasificarse por tipos y atarse con una cuerda. Los objetos de vidrio rotos deben ir dentro de una caja resistente, con un letrero que diga “Waremono kiken” (“frágil, peligro”).

Los metales y materiales similares deben meterse en una bolsa transparente. Los papeles, catálogos, etc. deben clasificarse por tipos y atarse con una cuerda. Los objetos de vidrio rotos deben ir dentro de una caja resistente, con un letrero que diga “Waremono kiken” (“frágil, peligro”). Reciclables

Las latas y botellas PET deben aclararse con agua hasta que queden limpias, despegando las etiquetas antes de meterlas en la bolsa. En algunos municipios existen recipientes ad hoc.

Las latas y botellas PET deben aclararse con agua hasta que queden limpias, despegando las etiquetas antes de meterlas en la bolsa. En algunos municipios existen recipientes ad hoc. Basura voluminosa

Después de contactar con el ayuntamiento (municipalidad) para reservar el servicio, lo cual en algunos casos puede hacerse a través del sitio web, vendrán a recoger este tipo de basura (en muchos casos, el servicio es de pago). En otros municipios la basura voluminosa puede colocarse con la basura normal, pero previamente hay que comprar una etiqueta especial en alguna de las tiendas designadas y pegarla.

Comprobar la forma de clasificar y los días de recogida

Al empadronarse en el ayuntamiento, se puede recoger la hoja explicativa (gratuita) sobre los métodos de clasificación de basura y la recogida selectiva por días de la semana. En algunos municipios, cada año se envía por correo a los vecinos dicha información actualizada; en otros, se difunde a través de su sitio web oficial.

La forma de recoger la basura varía de un municipio a otro, y se debe prestar mucha atención a esto al cambiar de domicilio.

Por otra parte, dentro de un mismo municipio e incluso de un mismo barrio o distrito, puede haber zonas donde los días de recogida de cada tipo de basura sean diferentes. Los lugares donde se hace la recogida también están determinados y en algunos casos los vecinos hacen turnos para limpiar dichos lugares periódicamente. Para evitar la acción predadora de los cuervos, en muchos municipios se han establecido normas muy detalladas, como cubrir las bolsas de basura combustible con una gran red, prohibir sacar la basura la noche anterior a la recogida, etc.

Por cierto, el fin de año está al caer y en estas fechas los hogares suelen hacer la gran limpieza anual, que suele implicar deshacerse de las cosas que han dejado de ser útiles. Valga decir que durante cerca de una semana entre finales de diciembre y principios de enero el servicio municipal de basuras descansa, por lo que es recomendable enterarse previamente de la fecha de reanudación del mismo.

Algunos sitios web que servirán de referencia

Se han seleccionado algunos de los municipios (ku) del centro de Tokio que disponen de página en inglés.