Иностранцы, приезжающие на долгий срок в Японию, не всегда сразу понимают, как нужно выбрасывать мусор – правила сортировки и выноса мусора чётко определены местной администрацией, и их нарушение может стать мелкой, но малоприятной проблемой. Здесь мы расскажем о мусоре на примере Токио.
Утилизация отходов и обращение с мусором в Японии происходит иначе, чем во многих других странах. В целях защиты окружающей среды и экономии ресурсов здесь разработана своя система сортировки мусора. Меры по улучшению системы утилизации принимаются как на национальном уровне, так и силами местных администраций, что помогает безопасной обработке мусора и возвращению перерабатываемых отходов в производственный цикл.
Для иностранца, только начинающего жить в Японии, главная проблема с мусором – разобраться с правилами его сортировки и выноса. Домовладелец при сдаче жилья также может беспокоиться о том, станет ли иностранец следовать правилам и выносить мусор в отведённое для этого место в указанное время, поэтому лучше сразу прочитать правила или попросить кого-нибудь их объяснить. Мы расскажем об общих особенностях обработки мусора.
Классификация отходов
Есть три основных типа мусора, которые следует упаковывать отдельно:
Сжигаемые отходы
Пищевые отходы, обёртки от снеков, грязная бумага, ткань, одежда, древесина, мелкий мусор, винил, резина, аудио- и видеокассеты и другие плёнки и т. п.
Несжигаемые отходы
Металлические предметы, керамика, стекло, мелкие бытовые электроприборы, люминесцентные лампы и т. п
Отходы, идущие на вторичную переработку
Металлические банки, пластиковые и стеклянные бутылки, пластиковые пакеты и поддоны, гофрированный картон, газеты, журналы и т. п.
Сортировка мусора
Мусор должен быть заранее отсортирован по типам и видам. Во многих городах практикуют сортировку разных типов отходов в мешки разного цвета, и в Токио тоже до апреля 2009 года использовали эту систему. Сейчас же мусор можно выбрасывать в любых прозрачных или полупрозрачных мешках, чтобы можно было легко распознать содержимое.
Правила упаковки отходов
Конкретные правила упаковки мусора устанавливает местная администрация и их следует уточнить при въезде на новое место жительства, но есть несколько основных правил.
Упаковка сжигаемых отходов
Упаковываются в пластиковый прозрачный мешок; следует избавиться от ненужной жидкости в мусоре.
Упаковка несжигаемых отходов
Несжигаемые отходы также должны быть упакованы в прозрачные пакеты; желательно их очистить от органических загрязнений.
Упаковка перерабатываемых отходов
Банки и бутылки следует промыть. В некоторых регионах требуется упаковывать алюминиевые и стальные банки отдельно. Бумага должна быть отсортирована по видам – газетная бумага, гофрированный картон, другая бумага. Иногда требуется выбрасывать крышки от пластиковых бутылок в пластик, а бутылки упаковывать отдельно; бывает, что бумажные пакеты для жидкостей нужно разрезать и паковать стопками.
Крупногабаритные отходы
Для крупногабаритного мусора – велосипедов, мебели, стиральных машин, кондиционеров и так далее – есть свои правила. Часто требуется купить в супермаркете или комбини специальную марку, которая наклеивается на выбрасываемый предмет.
Куда и когда выбрасывать?
В Японии, как правило, не бывает контейнеров, куда можно выбрасывать мусор в любое время. Для мусора отведены особые места, куда нужно выносить мусор только в определённые часы определённых дней (например, до 10 часов утра по средам). График сбора мусора устанавливает местная администрация, и его следует узнать непосредственно по месту жительства. Часто бывает, что сжигаемые отходы можно выбросить дважды в неделю (например, в понедельник и четверг), несжигаемый мусор и перерабатываемые отходы – раз в неделю, бумагу и картон – раз в две недели.
В новогодний период городские службы могут не работать, и следует уточнить график сбора мусора – может оказаться, что мусор невозможно выбросить в течение недели, и это стоит учитывать.
В качестве примера можем предложить ознакомиться с правилами утилизации отходов на странице администрации города Саппоро (Хоккайдо) на русском языке.