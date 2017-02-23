Иностранцы, приезжающие на долгий срок в Японию, не всегда сразу понимают, как нужно выбрасывать мусор – правила сортировки и выноса мусора чётко определены местной администрацией, и их нарушение может стать мелкой, но малоприятной проблемой. Здесь мы расскажем о мусоре на примере Токио.

Утилизация отходов и обращение с мусором в Японии происходит иначе, чем во многих других странах. В целях защиты окружающей среды и экономии ресурсов здесь разработана своя система сортировки мусора. Меры по улучшению системы утилизации принимаются как на национальном уровне, так и силами местных администраций, что помогает безопасной обработке мусора и возвращению перерабатываемых отходов в производственный цикл.

Для иностранца, только начинающего жить в Японии, главная проблема с мусором – разобраться с правилами его сортировки и выноса. Домовладелец при сдаче жилья также может беспокоиться о том, станет ли иностранец следовать правилам и выносить мусор в отведённое для этого место в указанное время, поэтому лучше сразу прочитать правила или попросить кого-нибудь их объяснить. Мы расскажем об общих особенностях обработки мусора.

Классификация отходов

Есть три основных типа мусора, которые следует упаковывать отдельно:

Сжигаемые отходы

Пищевые отходы, обёртки от снеков, грязная бумага, ткань, одежда, древесина, мелкий мусор, винил, резина, аудио- и видеокассеты и другие плёнки и т. п.

Несжигаемые отходы

Металлические предметы, керамика, стекло, мелкие бытовые электроприборы, люминесцентные лампы и т. п

Отходы, идущие на вторичную переработку

Металлические банки, пластиковые и стеклянные бутылки, пластиковые пакеты и поддоны, гофрированный картон, газеты, журналы и т. п.

Сортировка мусора

Мусор должен быть заранее отсортирован по типам и видам. Во многих городах практикуют сортировку разных типов отходов в мешки разного цвета, и в Токио тоже до апреля 2009 года использовали эту систему. Сейчас же мусор можно выбрасывать в любых прозрачных или полупрозрачных мешках, чтобы можно было легко распознать содержимое.

Цветные пластиковые пакеты для мусора

Правила упаковки отходов

Конкретные правила упаковки мусора устанавливает местная администрация и их следует уточнить при въезде на новое место жительства, но есть несколько основных правил.

Упаковка сжигаемых отходов

Упаковываются в пластиковый прозрачный мешок; следует избавиться от ненужной жидкости в мусоре.

Упаковка несжигаемых отходов

Несжигаемые отходы также должны быть упакованы в прозрачные пакеты; желательно их очистить от органических загрязнений.

Упаковка перерабатываемых отходов

Банки и бутылки следует промыть. В некоторых регионах требуется упаковывать алюминиевые и стальные банки отдельно. Бумага должна быть отсортирована по видам – газетная бумага, гофрированный картон, другая бумага. Иногда требуется выбрасывать крышки от пластиковых бутылок в пластик, а бутылки упаковывать отдельно; бывает, что бумажные пакеты для жидкостей нужно разрезать и паковать стопками.

Крупногабаритные отходы

Для крупногабаритного мусора – велосипедов, мебели, стиральных машин, кондиционеров и так далее – есть свои правила. Часто требуется купить в супермаркете или комбини специальную марку, которая наклеивается на выбрасываемый предмет.

Контейнеры для сбора пластиковых бутылок и металлических банок

Куда и когда выбрасывать?

В Японии, как правило, не бывает контейнеров, куда можно выбрасывать мусор в любое время. Для мусора отведены особые места, куда нужно выносить мусор только в определённые часы определённых дней (например, до 10 часов утра по средам). График сбора мусора устанавливает местная администрация, и его следует узнать непосредственно по месту жительства. Часто бывает, что сжигаемые отходы можно выбросить дважды в неделю (например, в понедельник и четверг), несжигаемый мусор и перерабатываемые отходы – раз в неделю, бумагу и картон – раз в две недели.

В новогодний период городские службы могут не работать, и следует уточнить график сбора мусора – может оказаться, что мусор невозможно выбросить в течение недели, и это стоит учитывать.

В качестве примера можем предложить ознакомиться с правилами утилизации отходов на странице администрации города Саппоро (Хоккайдо) на русском языке.

Места для сбора мусора

Бункё Тиёда Тюо Минато Сибуя Синдзюку Тайто (на японском языке) Эдогава Кацусика Кото Сумида Накано Нэрима (на японском языке) Сэтагая Сугинами (на японском языке) Адати Аракава Итабаси Кита Тосима (на японском языке) Мэгуро Ота Синагава

Ниже мы приводим ссылки на инструкции по сортировке мусора в 23-х специальных административных районах Токио (на английском языке, если не указано другое).(Статья на арабском языке опубликована 18 февраля 2017 г.)