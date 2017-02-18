تُعرف اليابان بنظامها الصارم والدقيق في إدارة النفايات، وهو نظام قد يكون مربكًا للكثير من الأجانب الذين يعيشون هناك أو يزورونها. ففي طوكيو، على سبيل المثال، لكل نوع من النفايات يوم مخصص لجمعها، ويُطلب من السكان فصل كل عنصر بعناية ووضعه في أكياس منفصلة مخصصة لهذا الغرض. هذه الدقة ليست مجرد عادة، بل هي جزء من التزام اليابان بالمحافظة على البيئة وتحقيق أعلى مستويات إعادة التدوير. في هذا المقال، نقدم دليلًا عمليًا لفهم طريقة التخلص من القمامة في طوكيو، لمساعدتكم على الالتزام بالقواعد والاستمتاع بإقامة خالية من التعقيدات.

تبدو عملية التخلص من النفايات والقمامة في اليابان معقدة بعض الشيء، خاصة وأنها تختلف عن الكثير من دول العالم في عملية فرز النفايات وتصنيفها وفقا لقواعد صارمة. فاليابان من الدول المتقدمة في عمليات تدوير النفايات وإعادة التصنيع لحماية البيئة والمحافظة على الموارد المختلفة من النضوب. لذلك فاليابان على كافة الأصعدة بداية من الحكومة وحتى الأحياء المختلفة تبذل جهودا حثيثية من أجل التخلص من النفايات بشكل آمن وإعادة تدويرها مرة أخرى مستخدمة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية.

إن أكثر مشكلة تواجه الأجانب في اليابان هي كيفية فرز النفايات المنزلية بالشكل الصحيح، لذلك عند تأجير مسكن في اليابان ينتاب المالك القلق حول قدرة المستأجر الأجنبي على فرز النفايات ووضعها في المكان المخصص لها في اليوم المناسب. وأحيانا تحدث بعض المشاكل الناتجة عن عدم الإلمام بشكل كاف بالمعلومات الخاصة بكيفية التخلص من النفايات والقمامة بأشكالها وأنواعها المختلفة.

فرز وفصل القمامة

هناك ثلاثة أنواع من القمامة يجب أن يتم فصلها وهي:

المواد القابلة للاحتراق: فضلات الطعام، أكياس السناكس، النفايات الصغيرة، أشرطة الكاسيت والفيديو كاسيت، إلخ.

المواد الغير قابلة للاحتراق: لعب الأطفال البلاستيكية، المواد المصنوعة من الزجاج، العلب المعدنية، والسيراميك، إلخ.

المواد القابلة للتدوير: القارورات البلاستيكية والزجاجية، العلب المعدنية، المجلات، الصحف، والكرتون المموج المقوى، الخ

إعداد القمامة قبل التخلص منها

أكياس القمامة

قبل القيام بجمع القمامة والنفايات للتخلص منها يجب فرزها بعناية وتقسيمها وفقا لنوعها. وقد كانت أحياء العاصمة طوكيو التي يبلغ عددها 23 حيا تنتهج سياسة في تحديد لون محدد لكل نوع معين من النفايات، لكنها ألغت هذه السياسة في 1 أبريل/ نيسان 2009، وأصبح من الممكن وضع القمامة والنفايات في أي نوع من الأكياس بشرط أن تكون تلك الأكياس شفافة أو على أقل تقدير نصف شفافة حتى يمكن التعرف على ما بداخلها دون عناء. لكن بالنسبة للمدن والمحافظات الأخرى فإن لكل منها سياسة خاصة، لذلك لا يزال هناك بعض الأماكن التي تفرض على قاطنيها شراء أكياس معينة ليتم استخدامها لجمع القمامة.

مثال لبعض أكياس القمامة التي تباع في المتاجر والخاصة بالمدن أو الأحياء التي تفرض أكياس معينة لكل نوع من أنواع القمامة.

قواعد التعبئة

هناك الكثير من القواعد المحددة حول كيفية حزم وتعبئة الفئات المختلفة من القمامة لكنها في بعض الأحيان تختلف من حي لآخر، ولكن فيما يلي بعض القواعد الأساسية.

المواد القابلة للاحتراق

ضع جميع النفايات والقمامة القابلة للاحتراق في الكيس المخصص لها. يجب التخلص من أي نوع من السوائل الزائدة والفضلات المتبقية.

المواد الغير قابلة للاحتراق

ضع النفايات الغير قابلة للاحتراق في كيس شفاف مثل علب المواد الغذائية مع الوضع في الاعتبار أنه ينبغي عليك أن شطفها بالماء أو تنظيفها قبل وضعها في كيس القمامة.

المواد القابلة للتدوير

القارورات والعلب يجب تنظيفها قبل وضعها في المكان المخصص لها الملحق بالسكن. يجب فرز الورق حسب النوع وربط أو حزم كل نوع بخيط مخصص لذلك قبل إخراجها كنفايات.

توضع الزجاجات البلاستيكية الفارغة وحدها، علب المشروبات في مكان آخر مخصص لها.

كيف ومتى يتم جمع القمامة ؟

لدى كل حي جدول زمني أو نتيجة توضح الجدول الزمني لجمع القمامة والتي تحصل عليها من مكتب البلدية مجانا عند الذهاب لتسجيل العنوان بمكتب البلدية التابع للحي الذي تسكن به. وتقوم بعض البلديات بإرسال تلك النتيجة التي تضم العام بالكامل كل عام مجانا بالبريد. وتنشر البلديات هذه المعلومات على الموقع الرسمي لكل حي أو بلدية على شبكة الإنترنت.

عدة أشكال مختلفة لأماكن تجميع القمامة الخاصة بالأماكن السكنية المتنوعة في اليابان.

أدناه نقدم لكم ملفات بي دي إف من المواقع الرسمية للأحياء طوكيو الثلاثة والعشرون بها معلومات مفصلة حول طريقة فرز وفصل القمامة باللغة الإنكليزية عدا ٤ أحياء فقط.