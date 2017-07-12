Los siguientes libros de texto, obras de referencia y cuadernos de ejercicios que les recomendamos a continuación sirven de gran ayuda a la hora de perfeccionar el japonés.

Las obras de referencia que les presentamos a continuación, aunque están solo en japonés o inglés en algunos casos, pueden ser útiles para muchos estudiantes de japonés que desean aprender más kanji, perfeccionar la gramática y prepararse para un examen. Iremos actualizando esta lista de vez en cuando, por lo que, si conocen algún libro que creen que debería estar incluido en alguna de las siguientes categorías, ¡no duden en hacérnoslo saber!

Para el aprendizaje de la lengua japonesa en general

Minna no Nihongo (Japonés para todos) (3A Corporation)

Esta serie de libros presenta los principios básicos del japonés en un formato sencillo y lógico, enseñando a los estudiantes desde el nivel elemental a los niveles intermedios. Al estar escrito en su totalidad en japonés, es un libro utilizado por muchas escuelas de idiomas. Se venden por separado también libros de apoyo con la traducción y notas sobre la gramática disponibles en varios idiomas. También se venden libros de ejercicios para practicar las lecciones.

Otra información útil:

Aunque algunos estudiantes se aprovechan de la inmersión total en el japonés, otros pueden encontrarlo un poco duro, especialmente si están estudiando por su cuenta. Si creen que es mejor tener un apoyo en inglés, les recomendamos también la serie de libros que pueden encontrar más abajo. Hay para todos los gustos, aunque Genki parece ser el más popular de todos.

Genki (The Japan Times)

Japanese for Busy People (Association for Japanese-Language Teaching)

Japanese from Zero! (George Trombley and Takenaka Yukari, YesJapan)

Preparándonos para el Examen de Aptitud en Lengua Japonesa (JLPT)

Shin kanzen masutā (Nueva serie completa para dominar el Nihongo Noryoku Shiken: The Japanese Language Proficiency Test) (3A Corporation)

El Examen de Aptitud en Lengua Japonesa (JLPT, por sus siglas en inglés) es el test más conocido para poner a prueba nuestro nivel de japonés, y esta serie se centra directamente en ayudar a los lectores a superar cada nivel, desde el N5 hasta el N1, el nivel más difícil. Hay diferentes libros para cada una de las secciones del examen de las aptitudes necesarias, tales como gramática, comprensión auditiva, kanji o vocabulario. Hay abundante información y está bien organizada, haciendo de esta serie de libros una elección habitual entre los estudiantes que tienen como objetivo conseguir los certificados del JLPT.

Otra información útil:

Nihongo sōmatome (Resumen general del japonés) (Ask)

Perfeccionando el conocimiento de la gramática

A Dictionary of Basic Japanese Grammar (Makino Seiichi y Tsutsui Michio, Japan Times)

Este es el libro de referencia estándar para conseguir dominar la gramática japonesa. Después de un vistazo general a cuestiones como el orden de las palabras y el lenguaje honorífico, el libro ofrece explicaciones claras y detalladas en inglés sobre todo el espectro de la gramática. Aunque el título incluye la palabra “basic” (elemental), es una obra de referencia muy útil también para los niveles más avanzados, aunque también hay libros de la misma serie para los niveles intermedio y avanzado pensados para los estudiantes que quieren aprender más.

A Dictionary of Japanese Particles (Diccionario de partículas del japonés, Sue A. Kawashima, Kōdansha)

Este diccionario es útil para concentrarse en el endiablado apartado de las partículas. El diccionario incluye explicaciones detalladas en cada punto, desde los irritantes problemas de las partículas ga frente a la partícula wa, hasta combinaciones como ni mo y ni oite. Hay frases de ejemplo en kanji/kana, rōmaji e inglés, pero la autora advierte que el significado de las partículas a menudo puede ser solo una traducción aproximada.

Otra información útil:

Nihongo bunkei jiten (Diccionario de patrones de frases japonesas) (Kuroshio)

Libros para aprender kanji

Kanken kanji gakushū steppu (Pasos para estudiar kanji para el Kanji Kentei) (Japan Kanji Aptitude Testing Foundation)

El Test de Aptitud en Kanji es un examen popular de conocimiento de los caracteres. Este examen pone a prueba un amplio rango de aptitud en kanji desde el nivel 10 (el más bajo, con el que se pone a prueba la capacidad para leer y escribir 80 kanji), y el nivel 1, para el que los candidatos deben dominar unos 6.000 caracteres. Cualquier persona puede presentarse a este examen, pero son los japoneses los que se presentan principalmente, por lo que estos libros oficiales están orientados a estudiantes nativos. Por ello uno de sus atractivos es un amplio conjunto de frases de ejemplo de cada nivel en japonés natural, algo con lo que los materiales de estudio de kanji en otros idiomas a menudo no cuentan. Aprender kanji en su contexto a través de diferentes enfoques hace que sean más fácil de recordar. Los libros oficiales llegan hasta el nivel 2 (que requiere el conocimiento de más de 2.000 kanji).

Otra información útil:

Kanji para recordar (Marc Bernabé, Verónica Calafell y James W. Heisig, Herder)

Cultivando el hábito de leer en japonés

Taishūkan Japanese Readers (Taishūkan)

Leer es una aptitud clave para fortalecer el conocimiento del idioma, pero es difícil saber por dónde empezar. Este conjunto de libros está ordenado en diferentes niveles de lectura en función de la gramática y el vocabulario, por lo que los estudiantes pueden elegir el nivel y la dificultad apropiada para ellos. Sus detalladas ilustraciones sirven de ayuda para comprender el texto, y entre sus títulos se incluyen desde versiones simplificadas de cuentos de hadas japoneses a clásicos literarios.

El reto de la traducción

The Routledge Course in Japanese Translation (Hasegawa Yōko, Routledge)

Las personas que aspiran a trabajar en la traducción o que acaban de empezar pueden aprovechar esta obra que es adecuada para los estudiantes de japonés avanzado. Este libro anima a los lectores a tener en cuenta diferentes enfoques para traducir e incluye muchos ejercicios con respuestas tipo. También destaca algunas diferencias concretas entre el japonés y el inglés junto a lo que ellas implican a la hora de traducir. Por ejemplo, los tiempos verbales no siempre coinciden, por lo que a menudo no se puede traducir una frase en japonés escrita en presente, con una frase en presente en otro idioma.

(Traducido al español del original en inglés)