نقدم لكم في هذا الموضوع مجموعة من الكتب المفيدة التي يمكنها مساعدتكم في رحلتكم نحو تعلم اللغة اليابانية.

مجموعة الكتب المذكورة أدناه يمكنها أن تساعد دارسي اللغة اليابانية الذين يودون دراسة وحفظ المزيد من حروف الكانجي، وتساعدهم في زيادة كفاءتهم في استخدام قواعد اللغة اليابانية. كذلك تعد تلك الكتب مصدر يمكن الاعتماد عليه خلال الاستعداد لاختبارات اللغة اليابانية المختلفة والتي يأتي على رأسها اختبارات إجادة اللغة اليابانية المعروفة اختصارا باسم JLPT. سنقوم بتحديث القائمة من وقت لآخر، لذلك إذا كان هناك كتاب تعتقد أن ينتمي إلى واحدة من هذه الفئات، نتمنى أن تضع تعليقك سواء هنا أو على صفحاتنا المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي!

لدراسة اللغة اليابانية بشكل عام

ميننا نو نيهونغو (تعلم اليابانية للجميع، شركة 3A)

هذه السلسلة توضح أساسيات اللغة اليابانية بشكل بسيط ومنطقي، حيث أنها تصطحب الدارسين من المبتدئين في المستويات الأولى والمتوسطة. ويستخدم الكتاب عادة في مدارس اللغة اليابانية كونه مكتوب بشكل كامل باللغة اليابانية. ولدى الكتاب كتب ملحقة تحتوي على الترجمة والقواعد النحوية لكنها تباع بشكل منفصل، وتتوفر بعدة لغات لكن ليس من ضمنها اللغة العربية للأسف. كما تتوفر كتب للتدريبات للمساعدة على التدريب بشكل كاف.

ضع في اعتبارك أيضا:

في حين أن بعض الطلاب يستفيدون من الانغماس الكلي في اللغة اليابانية، فالبعض الآخر قد يجد صعوبة في القيام بذلك، لا سيما إذا كانوا يدرسون اللغة اليابانية بأنفسهم. إذا كنت تعتقد أنك قد تفضل المزيد من الدعم باللغة الإنكليزية، ألقي نظرة على السلسلة أدناه. رغم اختلاف الأذواق لكن يبدو أن ”غينكي“ هو الأكثر شعبية بين تلك الكتب.

Genki (غينكي - جابان تايمز)

(غينكي - جابان تايمز) Japanese for Busy People (اليابانية لمن ليس لديه وقت - جمعية تدريس اللغة اليابانية)

(اليابانية لمن ليس لديه وقت - جمعية تدريس اللغة اليابانية) !Japanese from Zero (اليابانية من الصفر! - جورج ترومبلي وتاكيناكا يوكاري، يس جابان)

الاستعداد لاختبار إجادة اللغة اليابانية (JLPT)

شين كانزن ماستر (سلسلة الاستعداد لاختبار إجادة اللغة اليابانية، شركة 3A)

اختبار إجادة اللغة اليابانية هو أفضل مقياس معروف لقياس الكفاءة في اللغة اليابانية، وتركز هذه السلسلة بشكل مباشر على مساعدة القراء على النجاح في كل مستوى، من المستوى الرابع N4 إلى أصعب اختبار وهو المستوى الأول المعروف باسم N1. هناك كتب مختلفة لأجزاء مختلفة من الاختبار والمهارات اللازمة، مثل قواعد اللغة، الاستماع، القراءة، الكانجي، والمفردات. المعلومات منظمة تنظيما جيدا وشاملا، مما يجعل السلسلة خيارا طبيعيا للطلاب الذين يسعون للنجاح في اختبارات إجادة اللغة اليابانية.

ضع في اعتبارك أيضا:

نيهونغو سووماتومي (日本語総まとめ ملخص عام للغة اليابانية) (أسك بوكس)

تحسين فهم قواعد اللغة اليابانية

قاموس القواعد الأساسية للغة اليابانية (ماكينو سييئتشي و تسوتسوي ميتشيو، جابان تايمز)

هذا هو المرجع القياسي لفهم ومعرفة قواعد اللغة اليابانية. بعد لمحة عامة عن مواضيع مثل ترتيب الكلمات وصيغ الاحترام، يقدم الكتاب تفسيرات واضحة ومفصلة باللغة الإنكليزية لسلسلة كاملة من النقاط والقواعد النحوية. على الرغم من أن العنوان يقول إنه ”أساسي“، فإنه يثبت أنه مرجعا قيما على مستويات أعلى أيضا ـــ وهناك أيضا كتب للمستويات المتوسطة والمتقدمة في سلسلة للطلبة الذين يريدون المزيد.

قاموس الأدوات اليابانية (سو A. كاواشيما، كوودانشا)

حاول هذا العمل المرجعي لتسليط الضوء على منطقة صعبة من الأدوات في اللغة اليابانية. من مسألة محيرة مثل الفرق بين استخدام غا が مقابل وا は إلى مجموعات مثل نيمو にも ونيؤيتيه において، وهناك تفسيرات متعمقة في كل نقطة. والأمثلة مكتوبة بالكانجي، والكانا، الروماجي، والإنكليزية. ويذكر المؤلف أن معنى الأدوات غالبا ما يكون تقريبيا فقط في الترجمة.

ضع في اعتبارك أيضا:

نيهونغو بونكيي جيتن (日本語文型辞典 قاموس أنماط الجملة اليابانية) (كوروشيو)

الطريق نحو تعلم الكانجي

كانكين كانجي غاكوشوو ستيبّو (خطوات دراسة كانجي لاختبار قدرات الكانجي، مؤسسة اختبار قدرات الكانجي)

اختبار قدرات الكانجي هو اختبار شعبي لقياس القدرات في معرفة وحفظ الكانجي. الاختبار يغطي مجموعة واسعة من الكفاءة من المستوى ١٠ وهو أقل مستوى والذي يتطلب القدرة على قراءة وكتابة ٨٠ كانجي إلى المستوى الأول الذي يتطلب معرفة واتقان ٦٠٠٠ كانجي. الاختبار مفتوح لأي شخص، ولكن في الأساس اليابانيون هم من يتقدم لهذا الاختبار، لذلك فإن هذه الكتب الرسمية تستهدف الدارسين اليابانيين. ونتيجة لذلك، فإن أحد عوامل الجذب الخاصة بهم هو احتواءها على مجموعة غنية من الجمل والأمثلة المتدرجة في المستوى بلغة يابانية طبيعية بعيدا عن الاصطناع ـ والتي تغيب في كثير من الأحيان عن الكتب والمواد الخاصة بالكانجي والمكتوبة باللغة الإنكليزية. إن تعلم الكانجي في السياق من خلال نهج مختلف يجعل من تذكره أمر سهل وأبسط من الطرق التقليدية. الكتب الرسمية حتى المستوى الثاني والذي يتطلب معرفة أكثر من ٢٠٠٠ كانجي.

ضع في اعتبارك أيضا:

Remembering the Kanji (تذكر الكانجي - جيمس دبليو هيسيغ، دار نشر جامعة هاواي)

اكتساب عادة القراءة

تايشووكان كتب لقراءة اللغة اليابانية (تايشووكان)

القراءة هي مهارة أساسية لبناء القدرة اللغوية، ولكن يمكن أن يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ. وتصنف هذه المجموعة من الكتب إلى مستويات القراءة المختلفة من حيث النحو والمفردات، بحيث يمكن للطلاب اختيار درجة مناسبة من الصعوبة تتناسب مع مستواهم. الرسوم التوضيحية تساعد على الاستيعاب والفهم، وتشمل الإصدارات كل شيء من إصدارات مبسطة من القصص الخيالية اليابانية إلى الأدب الكلاسيكي.

تحدي الترجمة

دورة روتلدج في الترجمة اليابانية (The Routledge Course in Japanese Translation - هاسيغاوا يووكو، روتليدج)

سوف يستفيد المترجمون الطموحون والشباب من هذا الكتاب، وهو مناسب لطلاب المستوى المتقدم. ويشجع القراء على النظر في نهج مختلف للترجمة ويتضمن العديد من التمارين مع إجابات نموذجية. كما يسلط الضوء على اختلافات محددة بين اليابانية والإنكليزية، جنبا إلى جنب مع آثارها على الترجمة.

(نشر النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ۲٤ يونيو/ حزيران ٢٠١٧.)