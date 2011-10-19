La joven y popular artista japonesa Rokkaku Ayako ha sido aclamada en todo el mundo por sus vitales y coloristas pinturas, realizadas directamente a mano sobre cartón ondulado o lienzo. Esta visión panorámica de 360° muestra a los visitantes disfrutando del taller de la artista en el museo Kunsthal de Rotterdam.

El museo Kunsthal de Rotterdam es un magnífico espacio diseñado por Rem Koolhaas, uno de los arquitectos más conocidos de los Países Bajos. Del 25 de junio al 21 de agosto de 2011 el museo albergó una importante exposición de pinturas de Rokkaku Ayako, con un gran éxito entre los amantes del artes. Esta visión panorámica de 360° está diseñada para que ustedes se sientan como si estuviesen en el museo. Espero que disfruten de los colores y las texturas de las pinturas de Rokkaku.

(Escrito originalmente en japonés por Somese Naoto, escritor independiente. Traducido al español de su versión inglesa. Fotografías de Somese Naoto con la autorización del Rotterdam Kunsthal, Países Bajos).

Rokkaku Ayako: Una artista con el mundo en sus dedos (entrevista)