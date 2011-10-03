Rokkaku Ayako est une jeune artiste japonaise qui est appréciée dans le monde entier pour les peintures vibrantes de couleurs et d’énergie qu’elle réalise en appliquant directement les pigments avec ses doigts et ses mains sur du carton ou des toiles. Sur ces vues immersives à 360°, on voit des visiteurs du Musée Kunsthal de Rotterdam dans “Ayako’s Studio”.

Le Musée Kunsthal de Rotterdam est un espace merveilleux qui a été conçu par Rem Koolhaas, un des plus célèbres architectes des Pays Bas. Du 25 juin au 21 août 2011, il a présenté une exposition personnelle très importante de Rokkaku Ayako qui a eu un énorme succès auprès des amateurs d’art de la région. Cette vue panoramique à 360° permet de se faire une idée de l’intérieur du musée ainsi que des couleurs et de la texture des œuvres de Rokkaku Ayako.

(Photographies de Somese Naoto, avec l’aimable autorisation du Musée Kunsthal de Rotterdam.)

Rokkaku Ayako : une artiste avec une palette au bout des doigts (interview)