Работы молодой японской художницы Роккаку Аяко постепенно завоевывают популярность во всем мире. Аяко не рисует кистью, она создает яркий, причудливый мир краской на кончиках своих пальцев. Панорамные фото запечатлели улыбки на лицах людей, принимавших участие в мастер-классе Роккаку.

Художественный музей Кюнстхал в Роттердаме – удивительной красоты место, созданное Ремом Кулхаасом, одним из самых известных датских архитекторов. С 25 июня по 21 августа 2011 г. здесь прошла крупная выставка работ молодой японской художницы Роккаку Аяко. Благодаря панорамным фото вы тоже можете почувствовать себя посетителем музея. Надеемся, вам понравятся яркие краски картин художницы.

Личная страница Роккаку Аяко: http://www.rokkakuayako.com

Фотографии сделаны с разрешения сотрудников художественного музея Кюнстхал, Нидерланды, г. Роттердам

[Обзоры] Буйство красок на кончиках пальцев: миры художницы Роккаку Аяко