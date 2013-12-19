El gobernador de Tokio, Inose Naoki, ha anunciado su dimisión en la mañana del 19 de diciembre de 2013 tras un largo “tira y afloja” en la Asamblea Metropolitana de Tokio después de que saliese a la luz que recibió un préstamo de 50 millones de yenes de la operadora de hospitales Tokushukai. En rueda de prensa ha expresado que entre las razones para renunciar al cargo se encuentra “evitar que el gobierno metropolitano de Tokio caiga en una situación de estancamiento, y que el prestigio de la ciudad como sede Olímpica y Paralímpica se vea afectado”. No obstante, la realidad es que el hasta ahora gobernador se ha visto obligado a tomar esta decisión por responsabilidad política y moral, al no haber aclarado la verdad después de que la Asamblea Metropolitana de Tokio censurase su actuación.

En los 66 años que han pasado desde la creación de este cargo en 1947, siendo Yasui Seiichirō el primero en ostentarlo, Tokio ha tenido un total de siete gobernadores. Es, sin embargo, la primera vez que un gobernador de Tokio dimite en un periodo de tiempo tan corto, poco más de un año. El presupuesto anual de la metrópolis alcanza los 6 billones de yenes, superando con creces al del resto de las 47 divisiones administrativas, y equiparándose con el presupuesto de países como Nueva Zelanda o Tailandia. Además, a esto se suma que actualmente está en proceso la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2014, y que para febrero del próximo año debe constituirse el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.

De la gloria por los Juegos Olímpicos a la frustración

El exgobernador Inose comenzó su carrera como escritor, recibiendo en 1987 el premio Ōya Sōichi al mejor libro de no ficción por Mikado no shōzō (Retrato del Mikado). Desde 2007 ocupó el cargo de vicegobernador tras ser designado por el entonces gobernador de Tokio, Ishihara Shintarō. Posteriormente, tras ser señalado como candidato al gobierno de Tokio por el propio Ishihara después de que este renunciase a su puesto para fundar una nueva formación política, salió elegido en las elecciones celebradas el 16 de diciembre de 2012 por más de 4 millones de votos, un récord en la historia de la metrópolis. Desde entonces, puso especial empeño en logar que Tokio fuese elegida como sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, una lucha que terminó en victoria el 7 de septiembre de 2013. Este hito fue interpretado como “vientos favorables” para su gobierno.

Pero apenas tres meses después el sabor de la victoria se tornó amargo cuando salió a la luz que el 20 de noviembre de 2012, antes de la celebración de las elecciones al gobierno metropolitano, Inose recibió 50 millones de yenes de Tokuda Takeshi, miembro de la Cámara de Representantes y segundo hijo de Tokuda Torao, el fundador del grupo Tokushukai. Tambien se ha conocido que casi en el mismo tiempo que la Fiscalía del Distrito de Tokio investigó la posible violación de la ley electoral de los Tokuda, Inose devolvió el dinero recibido a esta familia, aunque cada vez hay más sospechas de una posible financiación ilegal que tendría su origen en la opaca relación entre el gobernador Inose y el grupo Tokushukai. Aunque Inose ha reconocido que aceptó el dinero no existen registros del mismo en el informe del balance político, y el propio acusado ha repetido en numerosas ocasiones que se trataba de “un préstamo personal” en absoluto relacionado con las elecciones al gobierno de la capital.

Por otra parte, se ha conocido que el Grupo Tokushukai tiene varios hospitales y centros de salud en Tokio, y que durante el periodo en el que Inose fue vicegobernador la empresa recibió 750 millones de yenes en subvenciones tras la creación de un centro para personas de la Tercera Edad. Asimismo, tras el accidente de la central nuclear de Fukushima Uno y la caída en desgracia de TEPCO, Inose, representando al gobierno de Tokio, que a su vez es el mayor accionista de la eléctrica, exigió a esta en junta de accionistas vender el hospital que la compañía tiene en Tokio. Ahora se sospecha que los 50 millones de yenes podrían haber pagado un trato de favor hacia Tokushukai, interesada en comprar este hospital.

Ante el daño provocado a la reputación internacional de Tokio

El escándalo del préstamo de Tokushukai salió a la luz el 22 de noviembre de este año. Desde entonces los medios se han centrado en el caso, y en la Asamblea Metropolitana se han exigido explicaciones insistentemente. Después de que el pasado 17 de diciembre se aprobase bajo la Ley de Autonomía Local la creación de la “Comisión del Artículo Cien”, que tendrá mayores competencias para llevar a cabo investigaciones, miembros de la propia administración local, así como del gobierno hicieron notar su malestar por los retrasos en la publicación de los presupuestos de la ciudad para el año fiscal 2014, y sobre la creación del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos.

En estas circunstancias, rápidamente tomaron fuerza los argumentos a favor de su dimisión, teniendo en cuenta además que el hasta ahora gobernador formaría parte del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos como “rostro de Tokio”, y que por lo tanto “se corría el riesgo de que la imagen de Japón y de Tokio quedase dañada ante la comunidad internacional”.

Fotografía: Reuters/Aflo

(Gobernadores de Tokio desde la posguerra)