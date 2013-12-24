2013年12月19日，東京都知事豬瀨直樹因收受醫療法人「德州會」集團5,000萬日圓資金問題而引咎辭職。他在記者會上談及辭職理由時稱，「我不能讓東京都的政府運作和關係到國家聲譽的奧運會帕運會的籌備工作陷入停頓」。

東京都的年度預算規模超過6兆日圓，不僅在全國47個都道府縣中首屈一指，而且與紐西蘭等的國家預算不相上下。東京都面臨著既要編制2014年的這樣一個龐大預算工作，又必須在明年2月前成立2020年東京奧運會帕運會組織委員會等堆積如山的問題。在東京都議會嚴厲追究知事收受資金問題這種情況下，為使都政府運作早日正常化，鑑於政治和道義的責任，豬瀨直樹被迫辭職。

二戰後東京都知事這個職位自1947年第一任安井誠一郎知事誕生後，66年來有七人就任。其中豬瀨直樹知事任期最短，僅僅一年便宣布了辭職。

豬瀨與德州會間的蹊蹺關係

豬瀨直樹是作家，憑《帝之肖像》（小學館刊行）一書獲1987年大宅壯一紀實文學獎。2007年，受同是作家出身的石原慎太郎前東京都知事力薦而就任副知事。2012年，石原為重返國家政治舞臺而辭去東京都知事一職，提名豬瀨直樹為候選繼任人。在同年12月16日舉行的東京都知事選舉中，豬瀨直樹以史上最多得票數433萬票首次當選。此後帶領東京成功申辦了2020年奧運會，在都政的運作中看似無往不利，一帆風順。

但是，在東京都知事選舉公告前的2012年11月20日，豬瀨直樹從德州會集團創始人德田虎雄的次子、眾議院議員德田毅處接受了5,000萬日圓資金，此事在今年11月曝光。東京地方檢察廳於9月以2012年眾議院大選中德田陣營涉嫌違反公選法（向選舉遊說者支付報酬的嫌疑）為由，對德州會進行了強制搜查，之後的9月25日，豬瀨將5,000萬日圓歸還給了德州會。此事浮出水面後，人們的目光自然集中到了圍繞資金提供，豬瀨與德州會之間的蹊蹺關係上。豬瀨收受的5,000萬日圓沒有載入選舉活動費用收支報告書，豬瀨申辯說那是「個人借款」，而非選舉資金。

德州會集團作為日本最大的醫療集團，在東京都內也擁有醫院和保健設施。豬瀨在擔任東京都副知事期間，東京都曾為德州會集團開辦的老人保健設施，撥出了約7億5,000萬日圓的補助金。而且，東京電力公司福島第一核電廠事故發生後，在2012年6月舉行的股東大會上，豬瀨代表東電的最大股東東京都，敦促東京電力出售其位於東京新宿區的東電醫院，作為應對東京電力經營惡化的一項舉措。由此人們懷疑，這是否就是為試圖在東京都內擴大醫院設施的德州會創造條件以獲得東電醫院，對收受這5,000萬日圓是否屬受賄行為議論紛紛。19日的辭職記者會上豬瀨承認，在接受5,000萬日圓之前的11月6日，他與德田虎雄之間曾談起過東電醫院一事。

被迫辭職的另一因素：極力避免國際形象受損

德州會集團的資金提供問題，是通過今年11月22日《朝日新聞》的報道而昭然著聞的。此後，媒體追究真相的報道接連不斷，東京都議會在聽證會上也反覆對豬瀨進行了嚴厲質詢，並於12月17日決定，為查清事實真相，將根據新的地方自治法，設立具有強大調查權力的特別調查委員會，開展進一步追查。面臨編制新年度預算的東京都政府的運營工作以及東京奧運的籌備工作陷入停滯癱瘓，都政府、中央政府和執政黨首腦都對此表示出了極大的憂慮。

東京都知事作為「東京的代表」，還將積極參與到奧運組織委員會的工作。但12月18日，出於「為不使日本和東京在世界上蒙羞，應該採取妥善措施」的考慮，敦促豬瀨辭職的論調在執政黨內迅速擴大，最終豬瀨於19日宣布了辭職。

在辭職記者會上，豬瀨還一再聲稱自己精通政策，但作為政治家則「不夠專業」，希望繼任者「是一位行政事務的專家，能夠引導東京奧運走向成功。」

預計新的知事選舉將於2014年2月上旬舉行。

（標題照片：2013年12月19日，在東京都政府舉行辭職記者會的豬瀨直樹，攝影：Issei Kato，路透社/aflo）

二戰後的歷任東京都知事（公開選舉）