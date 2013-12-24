2013年12月19日，东京都知事猪濑直树因收受医疗法人“德州会”集团5000万日元资金问题而引咎辞职。他在记者会上谈及辞职理由时称，“我不能让东京都的政府运作和关系到国家声誉的奥运会残奥会的筹备工作陷入停顿”。东京都的年度预算规模超过6万亿日元，不仅在全国47个都道府县中首屈一指，而且与新西兰等的国家预算不相上下。东京都面临着既要编制2014年的这样一个庞大预算工作，又必须在明年2月前成立2020年东京奥运会残奥会组织委员会等堆积如山的问题。在东京都议会严厉追究知事收受资金问题这种情况下，为使都政府运作早日正常化，鉴于政治和道义的责任，猪濑直树被迫辞职。

二战后东京都知事这个职位自1947年第一任安井诚一郎知事诞生后，66年来有七人就任。其中猪濑直树知事任期最短，仅仅一年便宣布了辞职。

猪濑与德州会间的蹊跷关系

猪濑直树是作家，凭《帝之肖像》（小学馆刊行）一书获1987年大宅壮一纪实文学奖。2007年，受同是作家出身的石原慎太郎前东京都知事力荐而就任副知事。2012年，石原为重返国家政治舞台而辞去东京都知事一职，提名猪濑直树为候选继任人。在同年12月16日举行的东京都知事选举中， 猪濑直树以史上最多得票数433万票首次当选。此后带领东京成功申办了2020年奥运会，在都政的运作中看似无往不利，一帆风顺。

但是，在东京都知事选举公告前的2012年11月20日，猪濑直树从德州会集团创始人德田虎雄的次子、众议院议员德田毅处接受了5000万日元资金，此事在今年11月曝光。东京地方检察厅于9月以2012年众议院大选中德田阵营涉嫌违反公选法（向选举游说者支付报酬的嫌疑）为由，对德州会进行了强制搜查，之后的9月25日，猪濑将5000万日元归还给了德州会。此事浮出水面后，人们的目光自然集中到了围绕资金提供，猪濑与德州会之间的蹊跷关系上。猪濑收受的5000万日元没有载入选举活动费用收支报告书，猪濑申辩说那是“私人借款”，而非选举资金。

德州会集团作为日本最大的医疗集团，在东京都内也拥有医院和保健设施。猪濑在担任东京都副知事期间，东京都曾为德州会集团开办的老人保健设施，拨出了约7亿5000万日元的补助金。而且，东京电力公司福岛第一核电站事故发生后，在2012年6月举行的股东大会上，猪濑代表东电的最大股东东京都，敦促东京电力出售其位于东京新宿区的东电医院，作为应对东京电力经营恶化的一项举措。由此人们怀疑，这是否就是为试图在东京都内扩大医院设施的德州会创造条件以获得东电医院，对收受这5000万日元是否属受贿行为议论纷纷。19日的辞职记者会上猪濑承认，在接受5000万日元之前的11月6日，他与德田虎雄之间曾谈起过东电医院一事。

被迫辞职的另一因素：极力避免国际形象受损

德州会集团的资金提供问题，是通过今年11月22日《朝日新闻》的报道而昭然著闻的。此后，媒体追究真相的报道接连不断，东京都议会在听证会上也反复对猪濑进行了严厉质询，并于12月17日决定，为弄清事实真相，将根据新的地方自治法，设立具有强大调查权力的特别调查委员会，开展进一步追查。面临编制新年度预算的东京都政府的运营工作以及东京奥运的筹备工作陷入停滞瘫痪，都政府、中央政府和执政党首脑都对此表示出了极大的忧虑。

东京都知事作为“东京的代表”，还将积极参与到奥运组委会的工作中去。但12月18日，出于“为不使日本和东京在世界上蒙羞，应该采取妥善措施”的考虑，敦促猪濑辞职的论调在执政党内迅速扩大，最终猪濑于19日宣布了辞职。

在辞职记者会上，猪濑还一再声称自己精通政策，但作为政治家则“不够专业”，希望继任者“是一位行政事务的专家，能够引导东京奥运走向成功。”

预计新的知事选举将于2014年2月上旬举行。

（标题照片： 2013年12月19日，在东京都政府举行辞职记者会的猪濑直树 摄影：Issei Kato，路透社/aflo）

二战后的历任东京都知事（公开选举）