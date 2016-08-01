La candidata Koike Yuriko, exministra de defensa de 64 años, obtuvo una amplia victoria en las elecciones a gobernador de Tokio celebradas el 31 de julio de 2016, superando al exministro de Asuntos Internos Masuda Hiroya (de 64 años), apoyado por la coalición gobernante (PLD-Kōmeitō) y el Partido que Cuida el Corazón de Japón (Kokoro); y al periodista Torigoe Shuntarō (de 76 años), apoyado por el Partido Democrático (PD), el Partido Comunista de Japón (PCJ), el Partido Socialdemócrata (PS) y el Partido de la Vida del Pueblo, Yamamoto Tarō y Amigos.

Es la primera vez que una mujer accede al cargo de gobernadora de Tokio, y la novena persona que toma el mando del Gobierno metropolitano desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Al tratarse de una legislatura de cuatro años, Koike Yuriko se convertirá en “el rostro de la ciudad anfitriona” en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.

Las elecciones a gobernador de Tokio se adelantaron este año después de la dimisión del anterior gobernador Masuzoe Yōichi el 21 de junio tras descubrirse que había utilizado dinero destinado a actividades políticas en asuntos de índole privada. 21 candidatos se han presentado a estas elecciones, el mayor número hasta la fecha, y el índice de participación del electorado ha sido del 59,73 %, registrándose un aumento de 13,59 puntos respecto a las anteriores elecciones.

Resultados obtenidos por los principales candidatos a las elecciones a gobernador de Tokio

Electa Koike Yuriko

(independiente) 2.912.628 votos Masuda Hiroya

(independiente, apoyado por el PLD, Kōmeitō y Kokoro) 1.793.453 votos Torigoe Shuntarō

(independiente, apoyado por el PD, PCJ, PS y Partido de la Vida) 1.346.103 votos Participación: 59,73 % (anteriores elecciones: 46,14 %)

Koike se hace con el voto de los indecisos

Después de que los dos anteriores gobernadores se vieran obligados a abandonar su cargo tras una serie de escándalos económicos, los partidos políticos han buscado nuevos candidatos que pudieran recuperar la confianza de los ciudadanos hacia el Gobierno metropolitano. La coalición gobernante del PLD-Kōmeitō apoyó públicamente a Masuda, un burócrata de mentalidad reformista que ha estado al frente del Gobierno de la prefectura de Iwate durante tres legislaturas.

El Partido Democrático, el Partido Comunista de Japón, el Partido Socialdemócrata y el Partido de la Vida del Pueblo, los cuatro partidos que cooperaron durante las elecciones a la Cámara Alta del 10 de julio, volvieron a unir sus fuerzas para apoyar a Torigoe. Esta decisión llegó después de que el candidato apoyado en las anteriores elecciones por el PCJ y el PS, el expresidente de la Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados Utsunomiya Kenji, retirara su candidatura justo antes del anuncio oficial de las elecciones por el comité electoral. Su retirada permitió a los partidos de la oposición unir fuerzas para ofrecer su apoyo a un único candidato.

Koike Yuriko anunció su decisión de presentarse como candidata independiente a estas elecciones cuando aún ocupaba su cargo como diputada del PLD en la Cámara Baja y sin consultar con su partido. Con esto se dividió en dos el poder conservador, haciendo que la batalla por el Gobierno metropolitano se disputase entre tres candidatos con posibilidades.

¿Podrá construir unas buenas relaciones con la asamblea metropolitana?

Koike Yuriko tuvo que abandonar su puesto como diputada en la Cámara Baja cuando decidió presentarse como candidata a gobernador de Tokio. La candidata electa se ganó el apoyo de los votantes independientes y de parte del electorado que tradicionalmente apoyaba al PLD al afirmar su intención de no dar marcha atrás y “hacer la política del Gobierno metropolitano más transparente”.

Por otra parte, Koike criticó el secretismo que rodea a los costes de construcción de las infraestructuras para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, que repercutirán sobre los contribuyentes, asegurando que “Es necesario hacer públicos todos los detalles que hasta el momento continúan ocultos como en una caja negra”. Con su lema de campaña “La política metropolitana la deciden los ciudadanos” ha puesto en primer plano su actitud reformista, al mismo tiempo que ha criticado enérgicamente la conducta del PLD en Tokio. De aquí en adelante el interés se centrará en si será capaz de construir buenas relaciones entre el Gobierno de la capital y la asamblea metropolitana.

Koike Yuriko Nace el 15 de julio de 1952 en la prefectura de Hyōgo. Después de graduarse en el Departamento de Sociología de la Universidad de El Cairo, trabajó como intérprete de árabe. Posteriormente continuó su carrera en televisión, siendo presentadora del programa de TV Tokyo World Business Satellite.En 1992 se une al Nuevo Partido de Japón, establecido por el ex primer ministro Hosokawa Morihiro, obteniendo un asiento por representación proporcional en la Cámara Alta. En 1993 asegura su escaño en la Cámara Baja como candidata del segundo distrito electoral de Hyōgo. Poco después forma parte del Partido de la Nueva Frontera, el Partido Liberal y el Nuevo Partido Conservador antes de unirse al PLD en 2002. Ha sido elegida para formar parte de la Cámara Baja en ocho ocasiones, siendo la más reciente por el décimo distrito de Tokio. Como miembro del PLD ha sido ministra de Medio Ambiente, ministra de Asuntos de Okinawa y de los Territorios del Norte, ministra de Defensa, consejera de Seguridad Nacional, y presidenta del Consejo General del PLD.

Texto: equipo editorial de Nippon.com

Fotografía del encabezado: la exministra de Defensa Koike Yuriko (en el centro) celebra su victoria en las elecciones a gobernador de Tokio el 31 de julio de 2016 en el distrito de Toshima. (Jiji)