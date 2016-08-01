В результате состоявшегося 31 июля 2016 года голосования на выборах губернатора Токио бывший министр обороны Коикэ Юрико (64 года) одержала победу с большим отрывом от ближайших конкурентов – бывшего министра по общенациональным делам, местной автономии и связи Масуды Хироя (64 года), которого поддерживали Либерально-демократическая партия, партия Комэй и «Партия японского сердца», а также журналиста Торигоэ Сюнтаро (76 лет), которого поддерживали Демократическая партия, Коммунистическая партия Японии, Социал-демократическая партия и «Партия жизни».

Девятым по счёту за послевоенные годы губернатором японской столицы впервые за всю историю стала женщина. Срок губернаторских полномочий составляет четыре года. Таким образом, нынешнему губернатору предстоит стать «лицом города» на летних Олимпийских играх 2020 года, которые состоятся в Токио.

Нынешние выборы состоялись в связи с выходом в отставку 21 июня губернатора Масудзоэ Ёити, который признал таким образом ответственность за использование в личных целях своих политических фондов. В борьбе за губернаторское кресло участвовал 21 человек. Это самое большое в истории число кандидатов. Явка на голосовании достигла 59,7%, превысив показатель предыдущих выборов на 13,59 пункта.

Результаты основных кандидатов по итогам голосования на выборах губернатора Токио

Победитель Коикэ Юрико, независимый кандидат, баллотировалась впервые 2 912 628 Масуда Хироя, независимый кандидат, баллотировался впервые (поддержали ЛДП, Комэй, «Партия японского сердца») 1 793 453 Торигоэ Сюнтаро, независимый кандидат, баллотировался впервые (поддержали ДПЯ, КПЯ, «Партия жизни», СДПЯ 1 346 103

Явка избирателей 59,73% (на прошлых выборах 46,14%)

Симпатии колеблющихся избирателей достались «отделившемуся» кандидату

В связи с тем, что уже второй губернатор вышел в отставку из-за скандала на тему «политика и деньги», политические партии подыскивали свежих кандидатов, которые смогли бы взять на себя задачу по восстановлению доверия к столичной власти. Партии правящей в стране коалиции – ЛДП и Комэй – остановили свой выбор на Масуде, трижды занимавшем пост губернатора префектуры Иватэ, как на выходце из бюрократических кругов и «губернаторе-реформаторе».

Четыре оппозиционные партии, включая ДПЯ и КПЯ, развивая сотрудничество по выдвижению единых кандидатов, которое началось на выборах в верхнюю палату национального парламента, поддержали в этом качестве кандидатуру Торигоэ. Поскольку Уцуномия Кэндзи, бывший председатель Федерации юридических ассоциаций Японии, получивший на предыдущих выборах поддержку коммунистов и социал-демократов и готовившийся вновь выставить свою кандидатуру, отказался от участия в нынешних выборах непосредственно перед началом официальной предвыборной кампании, оппозиции удалось согласовать единого кандидата.

Коикэ, обладательница действительного депутатского мандата в нижней палате парламента как представитель Либерально-демократической партии, приняла решение вести борьбу, не опираясь на поддержку своей партийной организации, выставив свою кандидатуру без предварительного согласования со своей партией. Таким образом, фактически борьба на выборах велась среди трёх основных претендентов по схеме с одним «отделившимся».

В фокусе внимания – выстраивание отношений со столичной ассамблеей

Выставив свою кандидатуру на пост губернатора, Коикэ лишилась кресла депутата Палаты представителей (нижней палаты) национального парламента. Провозгласив лозунг «сделать столичную власть прозрачной, отрезав себе все пути к отступлению», она смогла не только обеспечить себе широкую поддержку со стороны беспартийных избирателей, но и заполучить голоса прослойки, традиционно поддерживающей Либерально-демократическую партию.

В связи с предстоящим ростом расходов столичного бюджета на подготовку мест проведения предстоящих летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Коикэ заняла позицию, согласно которой «необходимо предать гласности всю информацию, покончив с прежней практикой "чёрного ящика"». Поскольку в ходе предвыборной борьбы, выступая за всеобъемлющее реформирование под лозунгом «столичная политика, определяемая жителями столицы», она вместе с тем резко критиковала близость столичных властей и столичного отделения ЛДП, вызывает особое внимание, каким образом она будет выстраивать отношения со столичным законодательным собранием.

Коикэ Юрико Родилась 15 июля 1952 года в городе Асия префектуры Хёго. 64 года. Окончила Отделение социологии Каирского университета. Работала переводчиком арабского языка, ведущей информационной программы «Спутник мирового бизнеса» на телевизионном канале «Тэрэби Токио» и других передач.В 1992 году вступила в ряды «Новой партии Японии», основанной Хосокавой Морихиро и была впервые избрана депутатом Палаты советников Парламента Японии (по системе пропорционального представительства). В 1993 году была переизбрана депутатом Палаты представителей (бывш. 2-й избирательный округ Хёго). Далее была членом Новой прогрессивной партии, Либеральной партии, Новой консервативной партии, а в 2002 году вступила в ряды Либерально-демократической партии. Восемь раз избиралась в Палату представителей от нынешнего 10 токийского избирательного округа. Занимала должности министра по делам окружающей среды, государственного министра по делам Окинавы и Северных территорий, министра обороны, помощника премьер-министра (по вопросам обеспечения национальной безопасности), председателя партийного совета.

Материал подготовлен редакцией nippon.com

Фотография к заголовку: Кэйко Юрико (в середине) со своими соратниками празднует победу в момент, когда определились результаты выборов губернатора Токио, 31 июля 2016 года, Токио, столичный район Тосима (фотография предоставлена Jiji Press)