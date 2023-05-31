La ruta de peregrinación más antigua de Japón, la Saikoku Sanjūsansho, estableció en 2023 una asociación de amistad con el Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad en España. Esta iniciativa busca difundir el valor de la peregrinación en todo el mundo.

Antiguas rutas de peregrinación de Japón y España

Saikoku Sanjūsansho son 33 templos que emiten certificados de visita repartidos por las prefecturas de Shiga, Kioto, Osaka, Hyōgo, Nara, Wakayama y Gifu. La distancia total de la ruta asciende a 1.000 kilómetros. En 2019, la peregrinación fue reconocida como Patrimonio de Japón bajo el título “La peregrinación a los treinta y tres templos de la región de Kinki con estatuas de Kannon: un viaje espiritual con 1.300 de antigüedad para prepararse para la propia muerte”.

En el año 718, el monje Tokudō Shōnin, del templo Hasedera en la provincia de Yamato (actual prefectura de Nara), se encontraba en un estado de insconsciencia debido a una enfermedad, y al verse con el dios Enma, el rey del infierno que juzga los pecados en el inframundo, éste le ordenó crear treinta y tres lugares sagrados para que el Bodhisattva Avalokitesvara ayudara a los que sufrían los sinsabores del mundo. Se dice que éste es el origen de dicha ruta de peregrinación.

Inicialmente los treinta y tres templos de la región de Kinki con estatuas de Kannon era una ruta de práctica ascética para monjes y ascetas, pero con el tiempo se convirtió en un camino de peregrinación que cualquiera podía visitar. Además, se establecieron el Bandō Sanjūsansho (33 lugares sagrados) en la región de Kantō (Tokio y seis prefecturas) y el Chichibu Sanjūyonsho (34 lugares sagrados) en la región de Chichibu, en la prefectura de Saitama, con lo que se formó en conjunto los Cien Lugares Sagrados con estatuas de Kannon de Japón. El reciente “boom de los sellos rojos” también los ha convertido en un popular destino turístico para mujeres y personas mayores.

La deidad principal de cada uno de los treinta y tres templos de la región de Kinki es Kanzeon Bosatsu, aunque suele ser conocida como “Kannon-sama”, y es una vieja conocida del pueblo japonés desde la antigüedad. Se trata de un buda en formación para alcanzar la iluminación y convertirse en Nyorai (el budismo utiliza tal título para referirse al buda en cuanto principio espiritual más que como persona, que se denomina “Tathagata”), y se dice que adopta una apariencia humana, transfigurándose con flexibilidad en 33 formas diferentes y apareciendo ante las personas necesitadas.

El Kannon (Bodhisattva Avalokitesvara) de once caras, la deidad principal del templo Hasedera, el octavo templo de los treinta y tres templos de la región de Kinki. (Fotografía por cortesía del templo Hasedera)

En los 33 templos, siete deidades diferentes de Kannon - Shō Kannon, Kannon de Once Caras, Fukuu Kenjaku Kannon, Senju Kannon, Nyoirin Kannon, Batō Kannon y Jyuntei Kannon - saludan a los peregrinos y se pueden adquirir sellos rojos, que se consideran un volante hacia el Paraíso de la Tierra Pura.

Ejemplo de sello rojo. Se estampa un sello del número del templo en la esquina superior derecha, el sello del buda principal en el centro y el sello del templo en la esquina inferior izquierda, con la palabra hōhai (veneración) debajo del sello de número, la fecha de la visita debajo, el nombre del pabellón debajo del sello del buda principal y el nombre del templo encima del sello del mismo.

Por su parte, el Camino de Santiago es otra ruta de peregrinación con más de 1.000 años de historia. Santiago es el nombre de uno de los Doce Apóstoles de Jesús. Fue el primero de los Doce Apóstoles en ser martirizado y, según una teoría, a principios del siglo IX, una estrella condujo al descubrimiento de su sepulcro, donde se construyó una iglesia y dio al lugar el nombre de Compostela, que combina campo y estrella.

Es uno de los tres principales lugares de peregrinación cristiana, y los peregrinos con su credencial, un cuaderno de peregrino, tienen como objetivo llegar a la catedral de Santiago de Compostela, la capital de Galicia, en el noroeste de España. Las rutas de peregrinación se extienden desde todas las partes de Europa, incluido el “Camino de los Franceses” y el “Camino de los Ingleses”, y el número de peregrinos alcanza los 300.000 al año.

La Catedral de Santiago de Compostela, donde las excavaciones de la segunda mitad del siglo XIX revelaron los restos del apóstol Santiago bajo el altar. (Cristian Leyva/NurPhoto/Kyōdō News Images)

El acuerdo de amistad se firmó entre el consejo formado por los 33 templos de Saikoku y las autoridades locales y la comunidad de Galicia. Gracias a él se promoverán intercambios culturales, incluida una peregrinación en línea entre cinco lugares (Santiago, dos lugares de peregrinación de Saikoku, Bandō y Chichibu) el 18 de junio, y una visita de cortesía a España en octubre.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: Pagoda de tres pisos y la gran cascada de Nachi en el templo Nachisan Seiganto-ji de Nachikatsuura-machi, prefectura de Wakayama. Es el primero de los treinta y tres templos de la peregrinación Saikoku Sanjūsansho.)

* Para más información, póngase en contacto con el templo Kannon shō-ji, y diríjase a Okamura Hendō, encargado de la promoción del proyecto, Consejo de Promoción del Patrimonio Japonés “Un viaje espiritual para prepararse para la propia muerte Japón”, Tel. 0748-46-2549 (en japonés).