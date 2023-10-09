Маршрут Сайгоку, один из старейших маршрутов буддийского паломничества в Японии, проходит через 33 храма в регионе Кансай. В 2023 году новое соглашение связало его с паломническими маршрутами Камино де Сантьяго на севере Испании, что должно помочь углублению культурных связей между этими различными регионами и религиями.

Японский паломнический маршрут с 1300-летней историей

Паломнический маршрут Сайгоку Каннон соединяет 33 храма, посвященных бодхисаттве Каннон (Авалокитешваре). Храмы разбросаны по семи префектурам западной части Хонсю. Они расположены в префектурах Вакаяма, Осака, Нара, Киото, Хёго, Сига и Гифу, а общая протяжённость маршрута составляет более 1000 километров. В 2019 году паломничество было включено Японским агентством по делам культуры в список «Наследие Японии» как «Путешествие духа с 1300-летней историей».

Начало паломничества датируется 718 годом, когда заболел священник Токудо сёнин, живший в храме Хасэдэра в провинции Ямато (ныне префектура Нара). Он впал в предсмертную кому, а его дух спустился в подземный мир, где его встретил Эмма, царь ада. Энма повелел ему построить 33 храма бодхисаттвы Каннон, чтобы обеспечить спасение страждущим людям мира. Паломничества начались, когда Токудо сёнин выполнил этот обет.

Первоначально паломничество совершали только монахи и аскеты, но по мере того, как со временем развивались и улучшались маршруты и тропы, паломничество становилось популярным и среди мирян. В последующие века подобные паломничества развивались и в других частях страны. Паломнический маршрут Бандо, охватывающий 33 храма Каннон, проходит через несколько префектур региона Канто вокруг Токио и Камакура. Другой известный маршрут включает в себя 34 храма Каннон в горах вокруг Титибу в префектуре Сайтама . В совокупности эти три маршрута составляют комплекс из 100 храмов, посвященных Каннон. Многие храмы в последние годы стали популярными туристическими объектами. Появилась практика посещения этих храмов для сбора каллиграфических сувенирных листков госюин, которая особенно популярна среди молодых женщин, а также среди людей старшего поколения.

Главным священным объектом, почитаемым в каждом из 33 храмов, является изображение бодхисаттвы Кандзэон, обычно называемой Каннон (бодхисаттва Внимающая звукам мира). Поклонение Каннон имеет долгую историю в Японии и других буддийских странах Восточной Азии. Считается, что в качестве бодхисаттвы, достигнув просветления и дав обет помогать другим живым, Каннон обладает особым сочувствием к человеческим страданиям. Бодхисаттва появляется в 33 различных ипостасях в зависимости от обстоятельств; считается, что она является людям во времена трудных испытаний, чтобы предложить надежду и спасение.

Одиннадцатиликая Каннон в храме Хасэдэра, восьмом храме паломничества Сайгоку Каннон (предоставлено храмом Хасэдэра)

В тридцати трёх храмах паломнического маршрута в качестве главных изображений бодхисаттвы используются статуи семи типов – Сё-Каннон ( Арьявалокитешвара, или Священный Авалокитешвара), Дзюитимэн Каннон (Экадасамукха, Одиннадцатиликая), Фуку Кэндзяку Каннон (Амогхапаса, Держащая не знающий промаха аркан), Сендзю Каннон (Сахасрабхуджа, Тысячерукая) , Нёирин Каннон (Чинтаманикакра, Исполняющая желания), Бато Каннон (Хаягрива, Имеющая лошадиную шею) и Дзюнтэй Каннон (Кунди, Исключительная чистота). Паломники в каждом храме собирают листки со штампами и каллиграфическими надписями, которые хранят в специальных книгах госюин-тё. Эти печати, на которых написано название храма и его божества, служат доказательством посещения храма и традиционно считаются обладающими спасительной силой, гарантирующей возрождение паломника в раю Чистой Земли (Дзёдо).

Пример листка госюин. Паломники в каждом храме получают три штампа: справа вверху указан номер храма среди 33 храмов маршрута, в центре изображено главное божество, а слева внизу указано название храма (предоставлено Ассоциацией по развитию паломнического маршрута японского наследия)

Параллели в далёких землях

В Испании паломничество в Сантьяго-де-Компостела также началось более 1000 лет назад. Сантьяго – испанское имя святого Иакова Великого, одного из двенадцати учеников Иисуса. Он был первым из апостолов, умершим за христианскую веру. По преданию, в начале девятого века пастух, следуя звезде, направился к месту захоронения этого мученика в Галисии на севере Испании. На этом месте была построена церковь, которая стала называться Компостела, от слов «поле» (campo) и «звезда» (stella).

Камино де Сантьяго (Путь Святого Иакова) – один из величайших маршрутов христианских паломничеств. И в наше время ежегодно около 300 000 человек совершают паломничество или его часть, преодолевая часто сотни километров пешком до собора Святого Иакова (Сантьяго) в городе Компостела, столице региона Галисия (необходимое минимальное расстояние для завершения паломничества – 100 километров). По пути паломники собирают печати в документе, известном как la credencial. Последний штамп выдается по прибытии в собор Св. Иакова, где Паломнический офис выдаёт традиционное свидетельство о паломничестве (Compostela). Сеть извилистых маршрутов ведет в Сантьяго из разных уголков Европы; среди наиболее популярных – французский, английский и португальский пути.

Кафедральный собор Сантьяго-де-Компостела (© Кристиан Лейва/NurPhoto/Kyōdō Tsūshin Images)

Новое соглашение, связывающее эти два древних маршрута паломничества, было подписано организацией, объединяющей 33 храма и местные органы власти Японии, с автономным сообществом Галисия в Испании. 18 июня 2023 года в режиме онлайн прошло одновременное дистанционное паломничество, объединяющее людей в пяти различных местах паломничества (Сантьяго-де-Компостела, два храма Сайгоку и храмы в округах Бандо и Титибу). В октябре представители Японии посетят Испанию, и также есть планы развивать культурные обмены и развивать связи между этими древними духовными путешествиями на разных сторонах евразийского континента.

С вопросами по поводу связей маршрутов паломничеств можно обращаться к Окамуре Хэндо в Ассоциацию содействия паломничеству храма Каннон Сёдзи, 0748-46-2549.

Официальный сайт паломничества по 33 храмам Каннон в Сайгоку

Друзья Camino de Santiago, японская НКО (только на японском языке)

Фотография к заголовку: Первый храм паломнического маршрута по 33 храмам Каннон в Сайгоку, Сэйгантодзи в городе Кацуура, префектура Вакаяма, создающий великолепный вид на фоне водопада Нати (фотография предоставлена Ассоциацией за продвижение паломнического маршрута японского наследия)

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