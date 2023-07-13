不久前，日本最古老的巡禮之路「西國三十三所」與西班牙的世界文化遺產「聖地牙哥朝聖之路」締結了友好協定。在新冠疫情防控措施放寬的當下，出遊機會增加。此舉將通過兩條朝聖之路，跨越基督教與佛教的宗教界限，以期廣泛深入地傳播「朝聖」的價值，推進文化交流。

日本遺產「巡禮之路」與西班牙的世界文化遺產「朝聖之路」

所謂「西國三十三所」，是指散佈在滋賀縣、京都府、大阪府、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣及岐阜縣這2府5縣的33座寺院。這條巡禮之路長達一千公里。2019年，「延綿1300年的日本『終活』（為臨終做準備而進行的各項活動——譯註）之旅：西國三十三所觀音巡禮」被列入日本遺產。

718年，大和國（今奈良縣）長谷寺的德道上人患病後處於假死狀態。在冥界遇到的閻王爺，命令他開設33處觀音靈場，以拯救世上受苦受難的人們。據稱這就是該巡禮之路的起源。

西國三十三所原本是僧侶和修驗道行者的入山修行之路。隨著時代的推移，如今已發展成任何人皆可參訪的巡禮之路。而且，關東地區的1都6縣和埼玉縣秩父地區還分別創設了「阪東三十三所」和「秩父三十四所」，共同組成了日本百座觀音靈場。近年來掀起的「御朱印熱潮」，還使它們成為了深受女性和中老年人喜愛的旅遊景點。

西國三十三所的各座寺院，供奉的主佛均是觀世音菩薩，一般稱「觀音菩薩」，自古為日本人所熟知。它是為開悟成如來而正在修行中的佛陀，外貌與人相似，可靈活自在地化身33種形象，出現在需要得到説明的人面前。

在33座寺院，香客們可以受到聖觀音、十一面觀音、不空羂索觀音、千手觀音、如意輪觀音、馬頭觀音、准胝觀音共7種觀音的迎接，並獲得作為極樂淨土通行證的御朱印。

同樣，聖地牙哥朝聖之路也有著一千多年的歷史。聖地牙哥是耶穌十二門徒之一聖雅各的西班牙語名。他是十二門徒中的首位殉道者。有一說法是，9世紀初，聖雅各墓在星光指引下得以發現。於是，人們在那裡建起教堂，並將田野和星星兩個詞結合，為該地取名為孔波斯特拉（Compostela）。

聖地牙哥朝聖之路是基督教三大朝聖路之一。朝聖者們攜帶一本朝聖者護照（credencial），一路前往西班牙西北部加利西亞自治區的首府聖地牙哥-德-孔波斯特拉的主教座堂。朝聖之路來自歐洲各地，包括「法國人之路」「英國人之路」等，全年朝聖者人數達30萬人。

聖地牙哥-德-孔波斯特拉主教座堂。在19世紀下半葉的挖掘工作中，發現了祭壇下的聖雅各遺骸（Cristian Leyva / NurPhoto / 共同Images）

此次由西國三十三座寺院及所在地政府等組成的協議會與西班牙加利西亞自治區締結了友好協定。6月18日，5處巡禮聖地（聖地牙哥、西國、熊野、阪東、秩父）將連線交流，同日舉辦朝聖活動。10月，為了推進文化交流，日方相關人員將拜訪西班牙。

如需諮詢，請致電0748-46-2549，日本遺產「日本終活之旅」推進協議會 事業推進負責人 觀音正寺 岡村遍導。

標題圖片：和歌山縣那智勝浦町的那智山青岸渡寺是西國三十三座觀音靈場的第一座寺院。圖為該寺的三重塔和那智大瀑布（日本遺產「日本終活之旅」推進協議會提供）