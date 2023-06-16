不久前，日本最古老的巡礼之路“西国三十三所”与西班牙的世界文化遗产“圣地亚哥朝圣之路”缔结了友好协议。在新冠疫情防控措施放宽的当下，出游机会增加。此举将通过两条朝圣之路，跨越基督教与佛教的宗教界限，以期广泛深入地传播“朝圣”的价值，推进文化交流。

日本遗产“巡礼之路”与西班牙的世界文化遗产“朝圣之路”

所谓“西国三十三所”，是指散布在滋贺县、京都府、大阪府、兵库县、奈良县、和歌山县及岐阜县这2府5县的33座寺院。这条巡礼之路长达一千公里。2019年，“延绵1300年的日本‘终活’（为临终做准备而进行的各项活动——译注）之旅：西国三十三所观音巡礼”被列入日本遗产。

718年，大和国（今奈良县）长谷寺的德道上人患病后处于假死状态。在冥界遇到的阎王爷，命令他开设33处观音灵场，以拯救世上受苦受难的人们。据称这就是该巡礼之路的起源。

西国三十三所原本是僧侣和修验道行者的入山修行之路。随着时代的推移，如今已发展成任何人皆可参访的巡礼之路。而且，关东地区的1都6县和埼玉县秩父地区还分别创设了“坂东三十三所”和“秩父三十四所”，共同组成了日本百座观音灵场。近年来掀起的“御朱印（日本寺院或神社授予的一种祭拜证明——译注）热潮”，还使它们成为了深受女性和中老年人喜爱的旅游景点。

西国三十三所的各座寺院，供奉的主佛均是观世音菩萨，一般称“观音菩萨”，自古为日本人所熟知。它是为开悟成如来而正在修行中的佛陀，外貌与人相似，可灵活自在地化身33种形象，出现在需要得到帮助的人面前。

在33座寺院，香客们可以受到圣观音、十一面观音、不空羂索观音、千手观音、如意轮观音、马头观音、准胝观音共7种观音的迎接，并获得作为极乐净土通行证的御朱印。

同样，圣地亚哥朝圣之路也有着一千多年的历史。圣地亚哥是耶稣十二门徒之一圣雅各的西班牙语名。他是十二门徒中的首位殉道者。有一说法是，9世纪初，圣雅各墓在星光指引下得以发现。于是，人们在那里建起教堂，并将田野和星星两个词结合，为该地取名为孔波斯特拉（Compostela）。

圣地亚哥朝圣之路是基督教三大朝圣路之一。朝圣者们携带一本朝圣者护照（credencial），一路前往西班牙西北部加利西亚自治区的首府圣地亚哥-德-孔波斯特拉的主教座堂。朝圣之路来自欧洲各地，包括“法国人之路”“英国人之路”等，全年朝圣者人数达30万人。

此次由西国三十三座寺院及所在地政府等组成的协议会与西班牙加利西亚自治区缔结了友好协议。6月18日，五处巡礼圣地（圣地亚哥、西国、熊野、坂东、秩父）将连线交流，同日举办朝圣活动。10月，为了推进文化交流，日方相关人员将拜访西班牙。

如需咨询，请致电0748-46-2549，日本遗产“日本终活之旅”推进协议会 事业推进负责人 观音正寺 冈村遍导。

标题图片：和歌山县那智胜浦町的那智山青岸渡寺是西国三十三座观音灵场的第一座寺院。图为该寺的三重塔和那智大瀑布（日本遗产“日本终活之旅”推进协议会）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。