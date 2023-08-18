En la asamblea general de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) celebrada el 20 de junio, se aprobó el calendario de la temporada 2024 del Campeonato del Mundo de Fórmula E internacional y se decidió que la séptima ronda de la serie se celebrará en Tokio el 30 de marzo del mismo año.

La “Fórmula 1 de los coches eléctricos” nació en 2014

La Fórmula E es uno de los cuatro grandes campeonatos mundiales reconocidos por la FIA, junto con la Fórmula 1 (F1), el Campeonato del Mundo de Rally (WRC) y el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC), y, al igual que en la F1, en esta competición se utiliza un vehículo de carreras “monoplaza, sin techo y con neumáticos expuestos” (auto de fórmula) que funciona con un motor eléctrico en lugar de un motor de combustión interna, por lo que se la conoce como la “F1 de los autos eléctricos”.

Ahora que la neutralidad de carbono es un objetivo común en todo el mundo como medida contra el calentamiento global, la industria del automovilismo también se ve compelida a actuar: la Fórmula 1 promueve la reducción de CO2 (dióxido de carbono) introduciendo sistemas híbridos que combinan un motor de combustible y uno eléctrico, pero la Fórmula E nació con un nuevo enfoque, solo con un motor eléctrico. En 2014 se puso en marcha una serie de carreras denominadas e-Prix, en las que han participado hasta la fecha fabricantes mundiales de automóviles como Nissan, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Audi, Jaguar y Maserati.

Imagen de la Fórmula E París 2018. El evento se celebró en un recorrido especial de aproximadamente 2 km por vuelta alrededor del Hôtel National des Invalides, un enclave turístico del centro de París (la antigua residencia para soldados enfermos y heridos construida por Luis XIV) (© Federico Pestellini/Panoramic)

El nuevo bólido de Nissan. El tamaño de un auto de Fórmula E es casi el mismo que el de F1, pero a diferencia de esta, la carrocería y la batería son iguales para todos los equipos (one-make), con la carrocería suministrada por Spark Racing Technology y la batería por McLaren Applied Technologies. El tren motriz, la transmisión, el inversor y la suspensión trasera pueden ser desarrollados libremente por cada equipo. (© Nissan)

Impulso a la promoción de las emisiones cero

La gobernadora de Tokio Koike Yuriko situó esta Fórmula E como “un símbolo de una de las iniciativas de emisiones cero”.

El gobierno metropolitano de Tokio aspira a conseguir unas emisiones de CO2 prácticamente nulas para 2050. Para lograrlo, el primer objetivo es reducir en un 50 % las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 (en comparación con los niveles de 2000) y que el 100 % de los vehículos turismo nuevos que se vendan en Tokio no utilicen gasolina. La Fórmula E de Tokio es una excelente oportunidad para dar a conocer los esfuerzos del gobierno metropolitano en estos ámbitos tanto a nivel nacional como internacional.

“Con la celebración de la Fórmula E en la zona de la bahía, que se está convirtiendo en una ciudad sostenible de nueva generación, esperamos dar un impulso a la difusión de los vehículos de emisiones cero (ZEV). Al mismo tiempo, será una gran oportunidad para mostrar al mundo los atractivos de Tokio y mejorar su presencia internacional”, dijo la gobernadora Koike.

El gobierno metropolitano de Tokio está llevando a cabo una campaña denominada “TOKYO ZEV ACTION” para que coincida con el evento de Fórmula E de Tokio. El 2 de julio se celebró un acto inaugural del que pudieron disfrutar las familias y en el que se expusieron vehículos de carreras en la avenida Gyōkō Miyuki-dōri de Marunouchi.

En septiembre de 2020 se celebró una carrera de karts en Gōtsu, en la prefectura de Shimane, en un circuito especialmente construido (783 m por vuelta) en las carreteras nacionales, prefecturales y municipales frente a la estación JR Gōtsu. Se cree que esta es la primera carrera urbana de Japón, aunque la Fórmula E de Tokio será la primera carrera urbana a gran escala que se celebre en el país.

Los corredores compiten en un circuito urbano en la primera carrera de karts de Japón celebrada en vías públicas (20 de septiembre de 2020, Gōtsu, prefectura de Shimane - cortesía de la Secretaría del Club A1 Urban Race) (Jiji)

Aún no se han hecho públicos los detalles (ubicación y trazado) de la pista pública que se instalará en la zona de la bahía, pero se construirá un circuito de 3 km alrededor de Tokyo Big Sight, el que fue centro de prensa durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio en 2021.

La zona de Rinkai en el distrito de Kōtō, sede de la prueba de Fórmula E en Tokio. Las vías públicas alrededor de Tokyo Big Sight estarán cerradas para la carrera. (PIXTA)

Diferenciarse de la F1 celebrando el evento en una gran ciudad

¿Cuál es el atractivo de la Fórmula E?

Aunque ha sido bautizada como la “F1 de los autos eléctricos”, quienes esperen una potencia similar a la de la F1 pueden sentirse decepcionados. No tiene el rugido de los motores, que es el verdadero atractivo de los deportes de motor, y en su lugar el coche emite una especie de chirrido procedente del motor y ruido de neumáticos. Algunos lo han descrito como una “carrera de coches de radiocontrol gigantesca”.

Los presupuestos dedicados a las carreras son también de una magnitud muy inferior: según el sitio web oficial del mejor equipo de F1, Red Bull Racing, el presupuesto anual medio de un equipo de Fórmula E es de 13 millones de euros (unos 2.030 millones de yenes). En cambio, el presupuesto anual de un gran equipo de F1 es más de diez veces superior: 145 millones de euros (unos 22.620 millones de yenes).

En primer lugar, el concepto en sí es diferente al de la F1, donde se invierte dinero en abundancia y tecnología con el objetivo de convertirse en el más rápido del mundo.

El “bajo nivel de ruido”, a su vez, tiene la ventaja de facilitar la celebración de carreras en el centro de las ciudades, en lugar de en circuitos suburbanos, e incluso por la noche. De hecho, las carreras se celebran en los centros urbanos de grandes ciudades como Roma, Nueva York, Londres y París, y la FIA intenta crear convivencia y prosperidad mutua diferenciándolas de la F1.

La velocidad máxima superará los 300 km/h y se introducirá la recarga rápida durante las carreras

Mientras que la Fórmula 1 se disputa en tres días, de viernes a domingo, la Fórmula E se compone de las carreras de ensayo, eliminatoria y final en un solo día, el sábado. Los vehículos tienen una potencia máxima de 350 kilovatios (unos 470 CV, frente a los más de 800 CV de la Fórmula 1). Se trata de un aumento significativo de potencia respecto a los 250 kilovatios de la temporada anterior, y el coche puede alcanzar una velocidad máxima de 320 km/h, aunque no puede igualar la que supera los 350 km/h de la F1.

A diferencia de la Fórmula 1, que dispone de un total de siete tipos diferentes de neumáticos, incluidos los duros, medios, blandos y de lluvia, la Fórmula E solo permite un tipo y los cambios de neumáticos durante la carrera están prohibidos.

Además, hasta ahora estaba prohibida la carga durante las carreras, pero se ha desarrollado un sistema que puede cargar rápidamente cuatro kilovatios de potencia en 30 segundos durante las paradas en boxes, con el objetivo de introducir este sistema a partir de 2024.

Para la prueba de Tokio, el reto será cómo cerrar la zona de la bahía, que es también el centro logístico del área metropolitana de Tokio, y cómo diseñar un trazado técnico con chicanes y curvas en horquilla además de la recta principal.

Hay retos operativos que normalmente no se asocian a las carreras en circuito, como medidas de seguridad tales como asegurar una zona de escape (un espacio a un lado de la pista para la evacuación), instalar asientos provisionales para los espectadores y desarrollar la infraestructura para cargar las 22 máquinas a la vez, pero aun así, la escena de los autos corriendo a lo largo del paseo marítimo a velocidades superiores a 200 km/h será espectacular. Los espectadores también apreciarán la fácil accesibilidad (22 minutos desde la estación de Shinbashi en el sistema de transporte Yurikamome o 14 minutos desde la estación de Ōsaki en la línea Rinkai).

Vista del paddock de la carrera de París. La estrategia de la Fórmula E consiste en celebrar carreras en destinos turísticos de primer orden como París, Londres y Roma para promocionar los vehículos eléctricos. (© Federico Pestellini/Panoramic)

Calendario provisional de la Fórmula E para la temporada 2024

13 de enero: Ciudad de México, México.

26/27 enero: Riad, Arabia Saudí.

10 de febrero: lugar por confirmar

24 de febrero: lugar por confirmar

16 de marzo: Sao Paulo, Brasil.

30 de marzo: Tokio, Japón.

13/14 abril: Roma (Italia).

27 de abril: Montecarlo (Mónaco).

11/12 de mayo: Berlín, Alemania.

25 de mayo: lugar por confirmar.

8 de junio: Yakarta, Indonesia.

29 de junio: Portland (EE. UU.).

20/21 de julio: Londres (Reino Unido).

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: autos de Fórmula E circulan cerca de la Torre Eiffel en París, 28 de abril de 2019. Reuters.)