في يونيو/ حزيران الماضي، تم الإعلان عن الجدول الزمني لموسم سباقات فورمولا إي (السيارات الكهربائية) 2024، مع استضافة طوكيو للسباق السابع في الثلاثين من مارس/ آذار 2024. حيث سيشهد حي كوتو بواجهتة البحرية بعضًا من أسرع السيارات الكهربائية في العالم وهي تستعرض قدراتها في حدث مثير يستعرض التكنولوجيا الرائدة عالميًا الخالية من الانبعاثات.

سيارات الفورمولا وان الكهربائية

الفورمولا إي هي واحدة من أربع بطولات كبرى معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، إلى جانب الفورمولا وان (F1)، وبطولة العالم للراليات، وبطولة سباقات التحمل العالمية. وتمامًا كما في فورمولا وان، تعتبر السيارات مصممة خصيصًا للسباقات، وهي ”سيارات بعجلات مكشوفة ومقعد واحد“. وتعمل سيارات الفورمولا إي بواسطة محرك كهربائي بدلاً من محرك الاحتراق الداخلي، ولهذا السبب تعرف باسم ”سيارات فورمولا وان الكهربائية.“

ومع تحدي العالم بأسره لمشكلة تحقيق الحياد الكربوني كجزء من جهود مكافحة الاحتباس الحراري، وقع عالم سباقات السيارات تحت ضغط لإيجاد استراتيجيات جذرية للحد من أثرها الكربوني. وعلى الرغم من بذل الجهود للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق مثلًا إدخال سيارات (فورمولا وان) الهجينة التي تحتوي على محرك عادي وآخر كهربائي، إلا أن سباقات (الفورمولا إي) قدمت نهجًا جديدًا للمشكلة. حيث بدأت سلسلة ”سباقات الـ إي-بريكس“، بمشاركة شركات تصنيع السيارات من جميع أنحاء العالم بما في ذلك نيسان ومرسيدس بنز وبي إم دبليو وبورش وأودي وجاكوار ومازيراتي، في عام 2014.

سباق فورمولا إي في باريس عام 2018. تم إنشاء مضمار خاص بطول حوالي 2 كيلومتر حول فندق ديز إنفاليد. (© فيديريكو بيستيليني/ بانوراميك)

سيارة نيسان لموسم 2023. حجم سيارة فورمولا إي هو نفس حجم سيارة فورمولا وان تقريبًا. إلا أنه على عكس سيارات فورمولا وان، يتم بناء هياكل جميع سيارات فورمولا إي من قبل شركة سبارك لتكنولوجيا السباقات، ويقدم كل فريق سباق مجموعته من ناقل الحركة، وصندوق التروس، ومحول التيار، وأنظمة التعليق الخلفية. (© نيسان)

انبعاثات صفرية

وصفت مُحافِظة طوكيو كويكى يوريكو سباق الفورمولا إي بأنه ”دلالة على مبادرات الانبعاثات الصفرية“.

حيث تعمل طوكيو على تحقيق القضاء العملي على جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050. وهناك طريقتان تعمل حكومة العاصمة من خلالهما من أجل تحقيق هذا الهدف، أولهما، تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50٪ (مقارنة بالسنة المرجعية 2000) بحلول عام 2030، بالإضافة إلى ضمان أن 100٪ من السيارات الجديدة (المركبات العامة) المباعة في طوكيو تكون سيارات كهربائية أو سيارات بوقود بديل (بما في ذلك الهجينة وسيارات الوقود الخلوي وأنواع السيارات الأخرى التي لا تعمل بنسبة 100٪ بالبنزين) بحلول نفس العام. ويوفر سباق الفورمولا إي في طوكيو فرصة للإعلان عن هذه المبادرات على نطاق واسع سواء في اليابان أو خارجها.

وصرحت المحافظة كويكى قائلة: ”نأمل من وراء إقامة سباق الفورمولا إي في المنطقة المطلة على البحر، بالإضافة إلى تطوير طوكيو المتزامن لتحويلها لمدينة مستدامة من الجيل القادم، إلى تعزيز استخدام سيارات الانبعاثات الصفرية بشكل أوسع. وفي الوقت نفسه، يوفر لنا الحدث الفرصة المثالية لعرض ما تقدمه طوكيو للعالم وبالتالي زيادة تواجدها العالمي.“

وقد قررت حكومة العاصمة أيضًا إطلاق حملة طوكيو للعمل بالسيارات الكهربائية ذات الانبعاثات الصفرية عندما تم إقرار إقامة سباق الفورمولا إي بطوكيو. وفي الثاني من يوليو/ تموز، تم عرض السيارات التي ستشارك في السباق على طول شارع غيوكو-دوري في حي مارونوتشي بطوكيو كجزء من الفعاليات الاحتفالية لانطلاقة إقامة السباق.

متسابقون يتنافسون في العشرين من سبتمبر/ أيلول 2020، في أول مسار للسباقات بالطرق العامة في اليابان في مدينة غوتسو بمحافظة شيمانى. (نادي سيتي ريس إيه وان. © جيجي برس)

على الرغم من أن تفاصيل مضمار السباق الحضري في منطقة ميناء طوكيو لم تُكشف بعد، إلا أنه من المرجح أن يكون مضمار بطول 3 كيلومترات يمر بالقرب من مركز طوكيو بيغ سايت، الموقع الدولي للمعارض الذي استضاف مركز الصحافة لأولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية.

منطقة الواجهة البحرية في حي كوتو، والتي من المقرر أن تكون موقعًا لسباق طوكيو للفورمولا إي. سوف يدور مضمار السباق بالمتنافسين حول مركز طوكيو بيغ سايت. (© بيكستا)

ما الذي يميز سباقات الفورمولا الكهربائية؟

رغم أنه يطلق عليها ”سباقات فورمولا وان الكهربائية“، إلا أن محبي السباقات لا ينبغي لهم أن يتوقعوا نفس درجة الحماسة التي يشعرون بها عادة في سباقات فورمولا وان. فليست هناك الأصوات الصاخبة لمحركات الفورمولا وان التي يعتبرها الكثيرون من أبرز ملامح رياضة سباقات السيارات. وبدلاً من ذلك، يمكن سماع صوت الطنين الكهربائي للمحركات وصوت الإطارات على أسفلت المضمار. ولهذا السبب، قد قارنه بعض الأشخاص بـ ”سباقات السيارات المُتحكم بها عن بعد“ ولكن على نطاق أكبر.

وتكاليف سباقات فورمولا إي أقل بكثير من تلك المطلوبة في سباقات فورمولا وان. فوفقًا لموقع فريق ريد بُول ريسينغ، أحد أهم فرق فورمولا وان، فإن الميزانية السنوية المتوسطة لفريق واحد من فورمولا إي تبلغ 13 مليون يورو. أي أقل بكثير من الميزانية السنوية التي تبلغ 145 مليون يورو لأحد فرق الفورمولا وان الكبيرة.

وفعليًا، يعتبر مفهوم سباقات فورمولا إي مختلف تمامًا عن مفهوم سباقات فورمولا وان، حيث تستفيد الأخيرة من مبالغ مالية كبيرة وخبرات فنية لابتكار أسرع السيارات على وجه الأرض.

ومسألة أن سيارات فورمولا إي تنتج ضجيجًا أقل من ذلك الموجود في سيارات فورمولا وان هو أمر يمثل منفعة خفية، حيث يمكن عقد السباقات في مناطق حضرية بدلاً من حلبات سباقات الضواحي، ويمكن أن تُقام السباقات في الليل أيضًا. وفي الواقع، تُقام سباقات فورمولا إي في عواصم ومدن رئيسية مثل روما، نيويورك، لندن وباريس. وقد صمم الاتحاد الدولي للسيارات هذه الاختلافات بصورة مقصودة لكي يتمكن كلا النوعين من السباقات من التعايش والازدهار.

وفي محاولة أخرى لتسليط الضوء على الفوائد البيئية للرياضة، يتم نقل سيارات فورمولا إي عن طريق السفن بدلاً من الطائرات العملاقة.

محطات الصيانة في سباقات فورمولا إي: تغيير السيارات بالكامل

تُجرى سباقات فورمولا وان على مسافة لا تقل عن 305 كيلومترات (باستثناء سباق موناكو الذي يبلغ 260 كيلومترًا) وتستمر من 90 إلى 120 دقيقة. وبالمقابل، تسري سباقات فورمولا إي بنظام ”45 دقيقة بالإضافة إلى لفة واحدة“. وتبلغ الطاقة القصوى للسيارة في فورمولا إي 200 كيلووات (270 حصانًا، بالمقارنة مع أكثر من 800 حصان مع سيارات فورمولا وان). ومع ذلك، يمكن للسائقين زيادة خرج الطاقة لفترات محدودة أثناء السباقات باستخدام وظائف تعرف بـ ”وضع الهجوم“، الذي يوفر 25 كيلووات إضافية، و ”فانبوست“ الذي يوفر 50 كيلووات إضافية (وظيفة تمكن الجماهير من التأثير على أداء السيارات خلال السباق. عندما يتم التصويت لصالح سائق معين من قبل الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات التصويت المعتمدة). وتُدمج هذه الوظائف الإضافية في استراتيجية سباق كل فريق. والسرعة القصوى لسيارة فورمولا وان تبلغ أكثر من 380 كيلومترًا في الساعة، في حين يصل الحد الأقصى لسيارات فورمولا إي إلى حوالي 280 كيلومترًا في الساعة.

والاختلافات كذلك التي تحدث في محطات صيانة السيارات أمر ملحوظ. ففي سباقات فورمولا وان، تختار فرق الصيانة من إجمالي سبعة أنواع من الإطارات، تتراوح بين الصلبة والمتوسطة والناعمة وتلك المصممة للاستخدام في الطقس الممطر. وفي المقابل، تستخدم سيارات فورمولا إي نوعًا واحدًا من الإطارات من أجل تقليل التكاليف. ومع ذلك، نظرًا لأن شحنة واحدة ليست كافية لإتمام السيارة السباق بالكامل (قدرة البطارية تغطي حوالي 25 دقيقة فقط من وقت السباق)، يقوم السائقون بتغيير السيارات خلال فترة التوقف في محطات الصيانة في منتصف السباق.

ومن النقاط المهمة التي يجب النظر إليها في سباق طوكيو هي أي أجزاء المنطقة الساحلية ‒ التي تعتبر منطقة لوجستية حيوية نشطة ‒ سوف يُغلق نطاقها. هذا بالإضافة إلى التخطيط التقني لمسار المضمار، بما في ذلك الشوارع الرئيسية والمنعطفات والمنحنيات الحادة التي ستُستخدم.

وسيواجه سباق طوكيو صعوبات تشغيلية مثل وضع ”مناطق الهروب“ (المسارات الآمنة للسائقين في حالة وقوع حادث أو خروج عن المسار) على جوانب الطرق وتدابير السلامة الأخرى، بالإضافة إلى مواقع مقاعد الجماهير. وعلى الرغم من أن هذه التحديات روتينية، إلا أن منظر سيارات السباق وهي تصدر أصواتًا تجاوزت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وهي تعبر شوارع المنطقة المطلة على البحر أمر يعد تجربة ستعلق بالذهن لفترة ليست بالقصيرة. وسيستمتع محبو سباقات السيارات أيضًا بسهولة الوصول إلى المنطقة المعنية عبر وسائل النقل العامة (22 دقيقة من محطة شينباشي عبر خط يوريكامومى لاين آلي التشغيل، و14 دقيقة من محطة أوساكي عبر خط قطار رينكاي.

محطات الصيانة في بطولة باريس. تقام السباقات بصورة متعمدة في الوجهات السياحية الحضرية العالمية الرئيسية مثل باريس ولندن وروما من أجل الترويج لاستخدام السيارات الكهربائية على نطاق واسع. (© فيديريكو بيستيليني/ بانوراميك)

تقويم سباقات فورمولا إي (السيارات الكهربائية) المبدئي لموسم 2024

13 يناير/ كانون الثاني: مكسيكو سيتي، المكسيك

26، 27 يناير/ كانون الثاني: الدرعية، السعودية

10 فبراير/ شباط: سيُعلن لاحقا

24 فبراير/ شباط: سيُعلن لاحقا

16 مارس/ آذار: ساو باولو، البرازيل

30 مارس/ آذار: طوكيو، اليابان

13، 14 أبريل/ نيسان: روما، إيطاليا

27 أبريل/ نيسان: موناكو

11، 12 مايو/ آيار: برلين، ألمانيا

25 مايو/ آيار: سيُعلن لاحقا

8 يونيو/ حزيران: جاكرتا، إندونيسيا

29 يونيو/ حزيران: بورتلاند، أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية

20، 21 يوليو/ تموز: لندن، بريطانيا

(النص الأصلي نُشر باليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: سيارات فورمولا إي تتسابق بالقرب من برج إيفل في باريس. © رويترز)