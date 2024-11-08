Se recomienda a los residentes en Japón mantener una reserva de alimentos de emergencia como parte de las medidas de preparación ante catástrofes naturales. Nuestro personal probó algunas de las opciones apetitosas, y sorprendentemente amplias, disponibles en el mercado japonés.

Este verano trajo al recuerdo el riesgo de las catástrofes naturales en Japón, con lluvias torrenciales provocadas por tifones y un terremoto de magnitud 7,1 frente a la costa de la prefectura de Miyazaki el 8 de agosto, que provocó una advertencia del Gobierno sobre potencial actividad sísmica a lo largo de la fosa de Nankai.

Se recomienda a los residentes en Japón preparar kits para catástrofes que contengan provisiones de agua, alimentos y otros artículos, como pilas, linternas y productos de higiene. Muchos municipios proporcionan listas de provisiones en varios idiomas. El Gobierno Metropolitano de Tokio, por ejemplo, gestiona el sitio Tokyo Bichiku Nabi que ofrece recomendaciones sobre los tipos y cantidades de artículos que deben almacenarse en función del tamaño y la composición de los hogares. El servicio está disponible en japonés e inglés, y contiene mapas de riesgo y otra información sobre la preparación ante desastres.

Tokio Bichiku Nabi

https://www.bichiku.metro.tokyo.lg.jp/en/tool/

Los usuarios introducen el número y la edad de los miembros del hogar para recibir una recomendación sobre qué y cuánto almacenar. (Cortesía del Gobierno Metropolitano de Tokio)

Se aconseja a los ciudadanos que consulten las páginas web de preparación para catástrofes de las zonas en las que viven o trabajan, ya que la información y las recomendaciones pueden variar en función de factores como la geografía y el clima. No obstante, cualquier kit para catástrofes debe incluir como mínimo agua y alimentos de conserva suficientes para varios días en caso de que los servicios públicos dejen de funcionar.

En Japón hay una gran variedad de alimentos de emergencia entre los que elegir, desde arroz liofilizado hasta platos listos para comer en bolsitas. Aquí, en nippon.com, decidimos probar algunos productos como parte de una reciente renovación de nuestro stock de artículos para catástrofes en nuestra oficina de Tokio.

Una selección de alimentos de emergencia disponibles en Japón. (© nippon.com)

Los alimentos de emergencia almacenados a temperatura ambiente suelen tener fechas de caducidad de tres a cinco años. Entre los artículos que probamos, el que tenía la fecha de caducidad más larga era el arroz mixto liofilizado del fabricante Nagatanien, con la friolera de ocho años.

Cuanto más larga sea la vida útil, mejor, como en el caso de este paquete de arroz mixto Nagatanien que se puede comer hasta julio de 2032. (© nippon.com)

Los paquetes de arroz liofilizado son sustanciosas comidas de emergencia que pueden prepararse fácilmente con agua caliente o fría. Las instrucciones del arroz blanco normal del fabricante Satake que probamos recomendaban remojar el arroz durante 15 minutos en agua caliente o una hora si se utiliza agua fría. Otras variedades requieren menos tiempo de preparación, como el arroz mixto de Nagatanien, que está listo para comer en sólo tres minutos si se utiliza agua caliente y cinco minutos con agua fría.

El arroz mixto de Nagatanien se prepara en pocos minutos. (© nippon.com)

Otra opción rápida y fácil que probamos, a base de arroz, fue el mochi con polvo de soja azucarado (kinako). Las pastas de arroz liofilizadas tardan un minuto en reconstituirse en agua, con el polvo de soja listo para usar tal cual.

Kinako mochi de Tokyo Colony. (© nippon.com)

Los envases de retorta son una opción aún más rápida, ya que en el caso de las comidas precocinadas solo hay que abrirlas, y se pueden comer directamente del envase o servir en un plato. Probamos el buri (seriola quinqueradiata) y nabo cocidos a fuego lento (buri daikon), además de un estofado de albóndigas y verduras al estilo japonés, de Sugita Ace, así como el bistec Salisbury estofado de Nippon Ham.

El fabricante de alimentos de emergencia Onisi Foods ofrece varias opciones halal, como el plato de arroz mixto biryani, de India o Pakistán, y el arroz frito indonesio nasi goreng.

El envase del biryani de Onishi Foods muestra claramente una marca de certificación halal. (© nippon.com)

Servidos en platos, los alimentos de emergencia tienen un aspecto fresco y sabroso. (© nippon.com)

Un redactor de origen egipcio encargado del idioma árabe en nippon.com opinó sobre los alimentos de emergencia en Japón, señalando que la gente en Egipto suele guardar una reserva de dátiles secos y otras frutas en caso de catástrofe. Al probar el biryani y el nasi goreng, alabó su sabor ligeramente especiado. Otra redactora de árabe, también de Egipto, expresó su tranquilidad como musulmana practicante al disponer de opciones halal. También alabó el sabor y la textura del arroz blanco liofilizado, diciendo que “no era diferente del arroz hecho en una arrocera”.

Un redactor del árabe de nippon.com degusta un plato de biryani. (© nippon.com)

Nuestro personal japonés y extranjero quedó totalmente impresionado con el sabor y la textura de los platos, así como con la variedad de opciones disponibles. La calidad del arroz liofilizado, en particular, sorprendió a muchos. Los fabricantes que probamos recomiendan utilizar agua caliente para obtener los mejores resultados y proporcionar una comida caliente y reconfortante. A modo de comparación, preparamos el arroz mixto de Nagatanien utilizando agua del grifo normal y encontramos que la calidad estaba a la altura del arroz elaborado con agua caliente.

El arroz con pollo de Onishi Foods recibió muchos elogios por ser adecuado tanto para niños como para adultos. Un editor nacido en Estados Unidos contó cómo en su país se sirven como alimentos básicos de emergencia productos enlatados, como las sopas, y agradeció el sabor fresco de los diferentes platos de arroz.

El personal prueba diferentes alimentos de emergencia. (© nippon.com)

Entre los platos de retorta, el buri con nabo resultó un éxito, con un toque de jengibre que lo hace perfecto incluso para comidas que no son de emergencia. Las albóndigas estofadas y las verduras también cosecharon aplausos, sobre todo por la firmeza de los ingredientes. Un editor de origen ucraniano dijo que le gustaba el bistec Salisbury, describiendo su textura y sabor contundentes como similares a los del pastel de carne.

Todos estaban de acuerdo en la calidad del kinako mochi, el único alimento dulce del menú.

Los fabricantes japoneses de alimentos han avanzado a pasos agigantados para cambiar la imagen anodina de los alimentos de emergencia desarrollando versiones de alta calidad de platos tradicionales y de otros tipos. La mayoría del personal había expresado poco interés previo por lo que había en el mercado, pero tras probar los platos, muchos dijeron que deseaban explorar el campo de los alimentos de emergencia.

(Publicado originalmente en japonés y traducido al español de la versión en inglés. Imagen del encabezado © Pixta.)