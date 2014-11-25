Desde su lanzamiento en julio de 2013, el videojuego Yōkai Watch ha alcanzado rápidamente el estatus de megaéxito en Japón. Los personajes del juego ya disponen de su propia serie de animación, además de estar presentes en todo tipo de objetos, desde bolsas de aperitivos hasta trenes. Level-5, la empresa creadora del juego, ha cuidado con todo esmero su campaña de ventas para obtener un éxito seguro, tomando prestado ideas que han triunfado en varias otras franquicias. La enorme popularidad del juego ha generado atrevidas comparaciones con la superestrella japonesa Pokémon, e incluso hay quien le otorga potencial para superar a su predecesor.

Popular en los parques infantiles

El juego toma su nombre de los yōkai, espíritus sobrenaturales e invisibles que coexisten junto a los humanos. Un reloj especial permite a los jugadores ver a estos espeluznantes seres. La mecánica del juego sigue muy estrechamente las fórmulas empíricas de superéxitos anteriores basados en monstruos, centradas en la captura y manejo de un amplio abanico de criaturas de un mundo fantástico. Japón cuenta con innumerables yōkai a lo largo y ancho de su folclore y cultura populares, y quien haya visto películas de Studio Ghibli como El viaje de Chihiro y Mi vecino Totoro entenderá el potencial ilimitado del atractivo kawaii que poseen. A juzgar por la inmensa popularidad de personajes como el adorable espíritu gatuno Jibanyan y el caprichoso fantasma Whisper, Level-5 ha acertado de pleno con sus creaciones.

Destinado principalmente a niños de primaria, Yōkai Watch se ha convertido en tema de conversación recurrente en parques infantiles y patios de escuela de todo el país. Y ha generado también una buena base de seguidores entre grupos de jugadores mayores, algo que ya es bastante común en Japón. Las ventas de los cartuchos de la 3Ds de Nintendo han sido respetables en las tres entregas del juego, ya que conjuntamente han vendido más de cuatro millones de unidades. La demanda de artículos complementarios ha sido también alta, y el fabricante de juguetes Bandai prevé que la venta total de productos relacionados con el juego alcanzará los diez mil millones de yenes al final del año fiscal.

Entre todos los artículos, las medallas yōkai han sido los de mayor éxito. La gran demanda de estas monedas de plástico que caben en la palma de la mano, cada una con un personaje distinto del juego, agotó las existencias rápidamente, obligando a los seguidores a formar colas en la puerta de las tiendas o a buscar las medallas por Internet. Los códigos QR que llevan incorporadas permiten integrarlas en la mecánica del juego, pero su uso está limitado a una por partida, lo que obliga a los jugadores a invertir en nuevas monedas a medida que van progresando. Las medallas Yōkai pueden también coleccionarse como cromos, y eso las hace atractivas incluso para quienes no disponen de las consolas para jugar. Esta estrategia dual ha resultado muy provechosa para Level-5, y la empresa espera haber vendido cien millones de monedas a final de año.

Elementos prestados y actualizados para hoy

El Sr. Hino Akihiro, presidente ejecutivo de Level-5, se ha mostrado muy sincero sobre las ideas de su compañía para crear el juego. En una entrevista, Hino citó a Doraemon como principal inspiración en la creación de los personajes, especialmente los personajes humanos. No es difícil encontrar similitudes con otras series en los bocetos de Yōkai Watch, pero Hino remarca que ha actualizado los personajes para adaptarlos a los seguidores jóvenes de hoy. Como en Doraemon, los artilugios juegan un importante papel. Pero en lugar de ser futuristas, se parecen más a smartphones, tabletas y otros dispositivos que los jugadores utilizan cada día.

Las costumbres sociales de la serie se han actualizado también. Hino señala que los niños ahora dan mucho más valor a congeniar con los demás integrantes de su grupo frente a la competición y la victoria. Como reflejo de esta tendencia, los jugadores del juego dirimen batallas, pero en lugar de someter a enemigos, capturan nuevos yōkai derrotándolos y a partir de ahí entablan amistad con ellos.

Los yōkai en el extranjero

Después de haber probado las mieles del éxito en casa, Level-5 parece ya preparada para llevar la serie a Norteamérica y Europa. Pero hay quien duda del potencial del juego, ya que su fuerte trama japonesa podría ser una importante barrera para que la franquicia obtuviera las cotas más altas del éxito en el extranjero.

En realidad, Yōkai Watch es un juego muy adaptado para el mercado japonés. Una localización perfectamente coordinada del juego y de la serie de animación despejará muchos potenciales obstáculos lingüísticos, pero continúa existiendo el problema de los yōkai.

En Japón, estas criaturas han desempeñado con frecuencia misiones educativas asociadas con los aspectos específicos de la vida diaria. Incluso hoy, a cualquier niño quisquilloso se le puede decir que la cena que no quiere terminarse hará venir a los mottainai obake (espíritus a los que atrae la comida desaprovechada). En general, los yōkai tienen fama de atemorizar a la gente y causar problemas, pero a diferencia de los zombis y otros monstruos perversos de la cultura occidental, en su mayoría no están interesados en los humanos.

Los yōkai son una parte intrínseca de la vida en Japón, y eso hace que los niños japoneses acepten con facilidad el juego Yōkai Watch. Pero para los niños de otros mercados, una criatura con aspecto de masa amorfa y de color morado como Donyoriinu, cuyo comportamiento más malvado es hacer que los padres se peleen, podría no tener el mismo atractivo que un monstruo gracioso que pueda disparar rayos.

Es probable que el desconocimiento no sea problema, porque el juego resulta cautivador y los yōkai son extravagantes y divertidos. Vender algo tan japonés será ciertamente un reto para Level-5, pero a juzgar por cómo la compañía ha diseñado el juego y el creciente interés mundial en lo kawaii, podríamos llegar a ver cómo Yōkai Watch se convierte en la próxima gran exportación cultural de Japón.

(Foto principal: Asistentes a un festival en Japón se concentran ante una caseta que vende artículos de Yōkai Watch. Foto gentileza de Danny Choo)