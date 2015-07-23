С момента выхода в свет в июле 2013 года видеоигра «Ёкай уотти» быстро приобрела статус мегахита в Японии. Главные герои стали звездами анимационной программы, украсив также упаковки с закусками, которые люди берут в дорогу. Студия «Level-5», которая производит игру, с величайшей тщательностью отнеслась к инженерной составляющей при разработке этого хита, а чтобы обеспечить безусловный успех, заимствовала некоторые успешные идеи из других франшиз. Внезапная массовая популярность игры вызывает невольное сравнение с другой японской суперзвездой – Покемоном, – при этом некоторые говорят, что она может и превзойти своего предшественника.

Популярность в сфере развлечений

Игра получила свое название от невидимых сверхъестественных существ ёкай, которые живут бок о бок с людьми. Специальные часы позволяют игрокам видеть этих удивительных существ. Сценарий компьютерной игры построен на проверенных временем ранних хитах о борьбе с монстрами, вращаясь вокруг собирания коллекции монстров и управления поведением этих созданий из потустороннего мира. В фольклоре и народной культуре Японии есть бесконечное количество ёкай, и любой, кто видел такие фильмы студии «Гибли», как «Унесенные призраками» или «Мой сосед Тоторо», сразу оценит бесконечный потенциал «кавайности» этих существ. Судя по огромной популярности героев, наподобие очаровательного духа кота Джибанян или капризного призрака Виспера, студия «Level-5» попала в точку со своими творениями.

Предназначенные в основном для школьников начальных классов, «часы призраков» крайне популярны в парках и на игровых площадках по всей стране. Они привлекают также внимание со стороны более зрелых игроков, – что, впрочем, не удивительно для Японии. Уровень продаж игровых картриджей Nintendo’s 3DS со всеми тремя версиями игры стремительно вырос, при этом общее количество проданных экземпляров игры превысило 4 миллиона. Спрос на сопутствующие товары также высок, и производитель игрушек Bandai ожидает, что к концу календарного года общая стоимость проданных товаров, связанных с игрой, достигнет 10 миллиардов йен.

Среди всех изделий наибольшим спросом пользуются медали «ёкай». Спрос на эти пластмассовые медали, каждая из которых представляет отдельного персонажа, быстро превысил предложение, вынуждая поклонников игры выстраиваться в очереди у магазинов или заказывать их через Интернет. Коды QR на монетах позволяют встраивать их в игру, но использование монеты возможно только один раз за игру, что, по мере прогресса в игре, заставляет игроков приобретать новые монеты. Медали «ёкай» могут также использоваться как карточки для обмена, что также делает их желанным товаром для тех, у кого нет игровых приставок. Эта двойная стратегия полностью окупилась, и Студия «Level-5» ожидает, что к концу года будет продано 100 миллионов медалей.

Обновление заимствованных элементов

Генеральный директор студии «Level-5» Хино Акихиро изначально сообщил о заимствованиях, сделанных в процессе разработки игры. В одном из интервью он назвал основным источником вдохновения при создании главных героев, особенно образов людей, популярный манга-сериал «Дораэмон». Когда смотришь мультипликационный сериал «Часы призраков», нетрудно заметить сходство с другими сериалами, но Хино настаивает, что главные герои изменились и стали более современными и адаптированными к уровню их юных поклонников. Как и в сериале «Дораэмон», важную роль играют гаджеты. Однако они не являются в данном случае футуристичными, а соответствуют смартфонам, планшетникам и другим предметам, которые используют игроки в их повседневной жизни.

Социальная составляющая в сериале также претерпела изменения. Хино делает акцент на том, что нынешние дети в своем сообществе ценят умение ладить с другими больше, чем конкуренцию и превосходство. Как отражение этого, игроки играют в военную игру, но вместо завоевания противника они набирают ёкай, побеждая их, а потом становятся их друзьями.

Ёкай за пределами Японии.

Благодаря успеху на внутреннем рынке, Студия «Level-5», похоже, сможет представить игру в Северной Америке и Европе. Однако некоторые сомневаются в потенциале игры, акцентируя внимание на ее очень специфичной японской сюжетной линии как на существенном препятствии на пути успеха франшизы за границей.

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(на английском языке)

Обзор японских культурных факторов, стоящих за некоторыми из самых популярных игр в истории

Несомненно, игра «Часы призраков» – это идеальный продукт именно для японского рынка. Однако, даже если грамотная локализация игры и мультсериалов поможет устранить языковые препятствия, остается проблема самих ёкай.

В Японии эти создания часто играли дидактическую роль, ассоциируясь со специфическими моментами повседневной жизни. Даже сейчас капризному ребенку могут сказать, что недоеденный ужин может привлечь моттаинай обакэ (духа выброшенной еды). Ёкай могут напугать или доставить беспокойство, но, в отличие от зомби и другой неприятной нечисти, популярной в западом мире, люди им не слишком интересны.

Ёкай являются важной составляющей японской жизни, что делает игру «Часы призраков» легкой для детского восприятия. Но для детей другой культуры и другого рынка такой ёкай, как, например, пурпурный сгусток Донёриину, чей самый злобный поступок – это заставлять родителей ссориться, может не вызвать такой же ожидаемой реакции, как симпатичный монстр, стреляющий молниями.

Несмотря на то, что игра увлекательная, а сами ёкай причудливые и забавные, неосведомленность может вызвать ряд вопросов. Продажа такого специфично японского продукта будет настоящим вызовом для студии «Level-5», но, судя по разработкам игры, а также по растущему в мире интересу ко всему, что касается понятия «каваий», мы вполне можем стать свидетелями того, как «Часы призраков» станут очередным грандиозным культурным прорывом Японии на мировом рынке.

Фотография к заголовку: Во время праздника люди собираются у палаток с сувенирами, относящимися к игре «Часы призраков». Фотография предоставлена Danny Choo.

(Статья на английском языке опубликована 17 октября 2014 г.)