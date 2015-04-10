Японская классическая литература, легенды и сказки, пьесы театров Но и Кабуки, гравюры укиё-э, современные комиксы-манга и фильмы ужасов пестрят упоминаниями о сверхъестественных существах, ёкай, призраках, юрэй, разнообразных страшилищах, духах и привидениях, одни из которых благожелательно настроены к людям, а другие настолько ужасны, что кровь стынет в жилах. Это последнее их качество традиционно использовали в Японии: поскольку повествование о них естественным (ну, или сверхъестественным) образом бросает в холод, то рассказы о них особенно популярны в жаркие летние месяцы. Вообще существуют ёкай на все времена года и на любой случай, а игра Ёкай уотти, посвящённая им, стала необычайно популярной в 2014 году.

Здесь мы рассмотрим пять таких призраков.



Нуппэппо

«Нуппэппо», Саваки Сусин (1707-1772)

Круглый и желеобразный ёкай, которого иногда можно увидеть бродящим по улицам после наступления темноты. Приглядевшись получше, можно увидеть некоторое подобие человеческого лица в складках его обвисающего тела. Его также называют нуппэфухофу или нуцухэцухо (вариации имени могут объясняться историческими изменениями произношения). Рассказывают, что его как-то видел сёгун Токугава Иэясу (1543-1616), который чувствовал исходящий от него запах, сходный с запахом гниющего мяса. Согласно легендам, поедание их плоти может даровать вечную жизнь, но проблема в том, чтобы их изловить – несмотря на короткие конечности, они, говорят, очень вёрткие.

Каппа

«Каппы», Цукиока Ёситоси (1839-1892)

Каппы – это водяные ёкай, которые встречаются в сказках по всей Японии. Они ведут себя очень по-разному – могут просто озоровать, а могут совершать ужасающие злодейства – пить человеческую кровь, пожирать детей, топить людей и скотину в реках… Но не стоит так уж бояться их! Если вам случится повстречать каппу возле одной из многих японских рек, существует несколько способов спасения. Первый – нужно поклониться. Несмотря на их озорной характер, каппы славятся своей вежливостью и непременно поклонятся в ответ, придающая им силы вода из углубления на их голове вытечет, и они станут беспомощными. Другой способ состоит в том, чтобы предложить им еду, особенно они любят огурцы, поэтому роллы с огурцами по-японски называются каппадзуси – «суси для каппы». Или же можете поступить так, как это делают безобразники на приведенной выше гравюре.

Аканамэ

«Аканамэ», Торияма Сэкиэн (1712-1788)

Аканамэ, буквально «грязелиз», – это демонообразное существо с длинным цепким языком, которое глубокой ночью проникает в ванную комнату, чтобы слизывать там накопившуюся грязь. В описаниях он часто представляется полностью красным, – возможно, поэтому его название созвучно выражению «красная грязь». Говорят, что этот ёкай является олицетворением страхов, связанных с ночным посещением уборной, но высказываются и возражения, основывающиеся на тенденции появления этого безобидного духа в дидактических сказках, как указание на необходимость содержания ванной в чистоте.

Аонёбо

«Аонёбо», Торияма Сэкиэн (1712-1788)

Далеко не у всех есть обыкновение бродить по старым заброшенным зданиям в безлюдных местах, но если вы зайдёте в подобное здание – например, в поисках укрытия в ненастную ночь – вам может повстречаться эта женщина, сидящая спиной ко входу. Одетая в рваные лохмотья аонёбо постоянно смотрится в зеркало и лихорадочно красится, раз за разом исправляя макияж, будто бы в вечном ожидании гостя или любимого, который всё не появляется. Если подойти поближе и присмотреться, то вы увидите обезображенное лицо, посреди которого зияет пасть с чёрными зубами. Эти жалкие существа, чьё имя происходит от названия средневековых придворных служанок низшего ранга, сотни лет исступлённо стараются прихорошиться…

Камаитати

«Камаитати», 1853 г., Рюкансай (1712-1788)

Замечали ли вы когда-нибудь порез на теле, который уже некоторое время кровоточит, но вы совершенно не можете вспомнить, где и когда вы порезались? Скорее всего, вы повстречали камаитати, буквально «ласка с серпом». Этот небольшой зверёк-ёкай летит по ветру и рассекает плоть живущих острыми лезвиями на своих лапах. Обычно они невидимы, но могут проявляться как пылевой смерчик или обжигающий порыв холодного ветра, какие бывают в северных районах Японии. Если прислушаться, вы, может быть, даже расслышите его дикий визгливый боевой клич…

Если вам понравился наш материал, вы можете следить за обновлениями сайта и другой информацией на нашей странице в Фейсбуке.

(Оригинал статьи опубликован на английском языке 11 февраля 2015 г.)