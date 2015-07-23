El servicio del Shinkansen de Hokuriku, que comenzó a funcionar en marzo, ha facilitado el acceso a distintos destinos turísticos en las prefecturas de Toyama e Ishikawa. Kanazawa en particular ha salido beneficiada con un ingente número de visitantes que han acudido a ver lugares como el Kenrokuen, considerado uno de los “Tres Jardines Famosos”. Al mismo tiempo, ahora es más sencillo llegar a destinos menos conocidos de la región, a los que suelen acudir pocos turistas internacionales.

El área del canal de Uchikawa en Imizu, al oeste de la ciudad de Toyama, no es un territorio desconocido, y ha sido el escenario de películas japonesas como Anata e (Para ti), donde hizo su última aparición el actor Takakura Ken. Sigue siendo, sin embargo, un remanso de paz y los visitantes pueden disfrutar casi en soledad de las columnas de barcos atracados a cada lado del canal y de los artísticos puentes.

Esculturas de manos en el Sannōbashi

Los diseños de los puentes son muy distintos: uno de los más llamativos es el Sannōbashi, con cuatro esculturas de manos gigantes, una en cada esquina. Un poco más arriba en el canal está el destacado Azumabashi, un puente peatonal cubierto con zonas de descanso a cada extremo. Algunos diseños hacen referencia a la historia del área portuaria de Shinminato, como por ejemplo su papel como zona de parada de los barcos mercantes que hacían la ruta entre Hokkaidō y Osaka, mientras que otros puentes más sencillos fueron simplemente construidos hace mucho tiempo.

Una carroza en el festival de Shinminato Hikiyama.

El área se anima cada 1 de octubre cuando 13 carrozas son conducidas alrededor de la ciudad en el festival de Shinminato Hikiyama. Los visitantes deben aprovechar la oportunidad para visitar el velero Kaiwomaru en el parque homónimo, a un corto trayecto en tranvía.

¿Cómo llegar allí?

El autobús Burikani viaja directamente entre la estación de Toyama y Kawanoeki Shinminato (la estación del río) dos veces al día de lunes a viernes, y tres veces al día los fines de semana. La línea de tranvía Man’yōsen, por otra parte, sale cada 15 minutos de la estación de Takaoka hacia el área de Shinminato.

(Fotografía del encabezado: el Puente Azumabashi en Shinminato, Imizu)