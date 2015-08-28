Линия скоростных поездов синкансэн Хокурику, которая начала работать в марте, упростила туристам доступ к достопримечательностям префектур Тояма и Исикава. Особенно много туристов захотели посетить столицу Исикавы, город Канадзава, одной из достопримечательностей которого является сад Кэнрокуэн, считающийся одним из «Трех знаменитых садов» Японии. Одновременно стало проще добраться к менее известным достопримечательностям региона, где иностранных туристов практически нет.

Местность вдоль канала Утикава в Имидзу, к западу от города Тояма довольно известна в Японии. Здесь снимали некоторые японские фильмы, в том числе последний фильм, в котором играл Такакура Кэн, «Тебе» (Аната э). Тем не менее, здесь не шумно, и посетители могут спокойно наслаждаться видом лодочных причалов вдоль берегов канала и изящными мостиками.

Скульптуры на мосту Саннобаси

Мосты очень разнообразны по дизайну. Одним из наиболее впечатляющих остается мост Саннобаси с четырьмя гигантскими скульптурными изображениями рук, по одной в каждом углу. Немного дальше вверх по течению канала можно увидеть выразительный Адзумабаси – крытый пешеходный мост с площадками для отдыха с каждого края. Элементы дизайна этого моста отражают историю порта Симминато, находящегося неподалеку, а именно его роль перевалочного пункта для купеческих судов, преодолевавших путь между Хоккайдо и Осакой. Другие мосты проще, но тоже интересны.

Мирный пейзаж с мостом Утикава (слева) и платформа на празднике Симминато Хикияма (справа)

Местность преображается и оживает 1 октября, когда здесь проходит праздник Симминато Хикияма и по городу возят 13 колесных платформ. В любое время года стоит также посетить парусник «Кайомару» в парке Кайомару (ссылка на английском языке), куда можно быстро доехать на трамвае.

Как добраться

Автобус «Бурикани», маршрут которого пролегает от станции Тояма, вдоль трассы синкансэн до Каваноэки Симминато (нового речного вокзала), ходит дважды в день по будним дням и три раза в день по выходным. Также можно воспользоваться трамваем «Манъёсэн», который ходит каждые 15 минут от станции Такаока (в свою очередь, находящейся на расстоянии небольшой поездки на автобусе от станции Син-Такаока линии синкансэн Хокурику) до района Симминато.

Фотография к заголовку: Мост Адзумабаси в Симминато, Имидзу

(Статья на английском языке опубликована 13 июля 2015 г.)