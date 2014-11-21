Скончался Такакура Кэн, легенда японского кино, который поднялся к вершинам славы в Японии в 1960-е годы благодаря ролям в фильмах о японской мафии — якудза, а позже получил международное признание, участвуя в голливудских постановках. Об этом 18 ноября 2014 года объявили представители его компании, Takakura Promotions. Сообщается, что актёр умер от злокачественной лимфомы в токийской больнице 10 ноября в возрасте 83 лет.

Такакура родился в префектуре Фукуока в 1931 году. После окончания Университета Мэйдзи он в 1955 г. поступил на работу на киностудию «Тоэй» после второго аудирования «New Face» этой студии, и в следующем году дебютировал в фильме «Дэнко каратэ ути» — «Молниеносный удар каратэ». В 1960-е и 1970-е годы он снимался в ряде популярных гангстерских фильмов, таких как «Нихон кёкакудэн» — «Предание о японской рыцарственности», «Абасири бангаити» — «Тюрьма Абасири», «Сёва дзанкодэн» — «Последние рыцари Сёва» (русская версия называлась «Жестокие истории об отважных»). Его герои, живущие вне закона, которые становятся жертвами несправедливости и мстят, вызывали сочувствие не только у широких масс, обеспечивших быстрый экономический рост Японии, но и у молодёжи, искренне увлечённой студенческими движениями 1960-70-х годов.

После этого он расширил амплуа, играя не только в гангстерских фильмах, но и в драме, появляясь во многих японских фильмах. Он выиграл приз на первом конкурсе Японской киноакадемии за лучшую мужскую роль, это был фильм «Сиавасэ-но киирой ханкати» — «Жёлтый платочек счастья» 1977 года. На мировой сцене он появился в известном голливудском фильме «Чёрный дождь» в 1989 году, а также в 2006 году в совместном китайско-японском фильме «Танки сэнри о хасиру» — «Путь в тысячу миль» режиссёра Чжана Имоу. Он также получил награду Монреальского кинофестиваля за лучшую мужскую роль (фильм «Поппоя» — «Железнодорожник») в 1999 году.

Такакура был известен своими ролями необразованных, немногословных, но сострадательных крутых парней. Он был суперзвездой японского кино, и его с уважением и теплотой звали «Кэн-сан».

Такакура получил четыре приза Японской киноакадемии — больше, чем кто-либо другой. В 1988 году он был удостоен Медали Почёта с пурпурной лентой, которой награждают за достижения в сфере науки и искусства, в 2006 году получил титул Человека с культурными заслугами, в 2013 году награждён Орденом Культуры.

Фотография вверху страницы: Такакура Кэн в Токио во время интервью по поводу фильма с его участием «Аната э» — «Для тебя», которое состоялось 27 июля 2012 г. (Предоставлена Yomiuri Shimbun/AFLO)

(Оригинал статьи на японском языке опубликован 18 ноября 2014 г.)