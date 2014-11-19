تم الإعلان في ١٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٤ عن وفاة الممثل ”تاكاكورا كين“ أسطورة السينما اليابانية والذي دخل عالم الشهرة في ستينيات القرن الماضي بأفلام الياكوزا، واكتسب فيما بعد التقدير الدولي من خلال ظهوره في عدة أعمال بهوليوود. حيث أعلنت شركته ”تاكاكورا للدعاية“ أن الممثل القدير قد توفى بعد صراع مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية الخبيثة في مستشفى بالعاصمة اليابانية طوكيو يوم ١٠ نوفمبر/ تشرين الثاني عن عمر يناهز ٨٣ عاماً.

ولد تاكاكورا في محافظة فوكوكا في عام ١٩٣١. بعد تخرجه من جامعة ميجي قام بالتوقيع لـ ”توئي فيلم ستديو“ في اختبارات ”الوجه الجديد“ الثانية عام ١٩٥٥، وكان أول ظهور له في العام التالي في دينكو كاراتيه أوتشي (ضربة الكاراتيه الخاطفة). وخلال الستينيات والسبعينيات، بدأ بلعب دور البطولة في سلسلة من أفلام العصابات التي حققت شعبية طاغية بما في ذلك نيهون كيوكاكودن (حكايات الفروسية اليابانية)، أباشيري بانغايتشي (سجن أباشيري)، وسلسلة شووا زانكيودن (بقايا الفروسية في عصر شووا). وأثارت هذه القصص من الأبطال الخارجين عن القانون الذين يتحملون من خلال معاملة غير معقولة للفوز بانتقامهم بجحافل من الجماهير ليس فقط بين العمال العاديين في سنوات النمو المرتفع في اليابان، ولكن أيضاً بين الشباب الذي ألقى بنفسه في خضم النشطات الطلابية.

توسع تاكاكورا لاحقاً للعب العديد من أدوار الحركة والأدوار الدرامية المتنوعة واحداً تلو الآخر في العديد من الأفلام اليابانية الكبرى. وقد فاز بأول جائزة للأكاديمية اليابانية كأفضل ممثل عن فيلمه شيأواسي نو كيروي هانكاتشي (منديل السعادة الأصفر) في عام ١٩٧٧. وعلى الساحة العالمية، فقد ظهر في هوليوود عام ١٩٨٩ في الفيلم الهوليودي الشهير المطر الأسود، والإنتاج المشترك الصيني – الياباني عام ٢٠٠٦ تانكي سينري أو هاشيرو (الركوب وحيدا لآلاف الأميال)، من إخراج تشانغ يمو. كما فاز بجائزة مهرجان مونتريال السينمائي الدولي لأفضل ممثل عن دوره في فيلم بوبّويا (رجل السكك الحديدية) في عام ١٩٩٩.

وقد اشتهر تاكاكورا بلعب أدوار الرجال المتحفظة لكنها قاسية وحساسة. وكأكبر نجم في عالم الأفلام والسينما اليابانية كان يطلق عليه ”كين- سان“ تعبيراً عن الاحترام والحب والمودة. كما فاز بأربعة جوائز للأكاديمية اليابانية، وهو بذلك أكثر من أي ممثل، مُنح وسام الشرف (الشريط البنفسجي) في عام ١٩٨٨، شخص الإنجازات الثقافية في عام ٢٠٠٦، كما مُنح وسام الثقافة في عام ٢٠١٣.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تاكاكورا كين يتحدث في مقابلة طوكيو للترويج لآخر أفلامه، أناتا إي (من أجلك)، في ٢٧ يوليو/ تموز ٢٠١٢. يوميوري شيمبون/ أفلو)