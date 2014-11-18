上世紀60年代因主演系列電影《日本俠客傳》而成為東映電影公司招牌影星，在日本電影史上留下了《幸福的黃手帕》、《鐵道員》等名作的演員高倉健，因罹患惡性淋巴腫瘤於11月10日去世，享壽83歲。

高倉健出生於福岡縣，明治大學畢業後被星探發現而進入東映電影公司。1956年初登屏幕，拍攝了《電光空手道》。從60年代中期至70年代前半期，主演了系列電影《日本俠客傳》、《昭和殘俠傳》等「黑幫電影」，一舉爆紅。法外之徒忍受不合理的對待並伺機進行報仇的電影故事不僅受到支撐著日本經濟高速發展的一般老百姓，也得到投身於學生運動的年輕人的極大支持。

之後，除了動作片外，他在人生劇上也一展出色演技，相繼主演了大量日本電影的鉅作。1977年憑《幸福的黃手帕》榮獲第一屆日本電影金像獎最佳男主角獎，還出演了《黑雨（Black Rain）》（1989年，派拉蒙影業公司）、《千里走單騎》（2006年、日中合作）等許多國外電影作品。在蒙特婁國際影展上，因《鐵道員》（1999年）的出色演技獲得最佳男主角獎。

粗獷而沉默寡言，又充滿了同情憐憫之心——高倉健飾演了一個又一個富有真正男人風格的角色，是日本電影界的巨星，人們懷著敬意親切地稱他為「健桑」。

高倉健4次獲得日本電影金像獎最佳男主角獎，並於1998年獲頒紫綬勳章，2006年入選文化功勞者，2013年獲頒文化勳章。

標題照片：主演電影《只為了你》時，在東京接受采訪2012年7月27日（照片提供：讀賣新聞／Aflo）