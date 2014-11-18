上世纪六十年代因主演系列片《日本侠客传》而成为东映电影公司招牌影星，在日本电影史上留下了《幸福的黄手帕》、《铁道员》等名作的演员高仓健，因患恶性淋巴肿瘤于11月10日去世,享寿83岁。

高仓健出生于福冈县，明治大学毕业后被星探发现而进入东映电影公司。1956年初登屏幕，拍摄了《电光空手道》。从六十年代中期至七十年代前半期，主演了系列片《日本侠客传》、《昭和残侠传》等“黑帮电影”，一举爆红。法外之徒忍受不合理的对待并伺机进行报仇的电影故事不仅受到支撑着日本经济高速发展的一般老百姓，也得到投身于学生运动的年轻人的极大支持。

之后，除了动作片外，他在人生剧上也一展出色演技，相继主演了大量日本电影的巨作。1977年凭《幸福的黄手帕》荣获第一届日本学术会最佳男主角奖，还出演了《黑雨》（1989年，派拉蒙影业公司）、《千里走单骑》（2006年、日中合作）等许多国外电影作品。在蒙特利尔国际电影节上，因《铁道员》（1999年）的出色演技获得最佳男演员奖。

粗旷而沉默寡言，又充满了同情怜悯之心——高仓健演绎了一个又一个富有真正男人风格的角色，是日本电影界的巨星，人们怀着敬意亲切地称他为“健桑”。

高仓健四次获得日本学术会最佳男主角奖，并于1998年获颁紫绶勋章，2006年入选文化功劳者，2013年获颁文化勋章。

标题照片：主演电影《致亲爱的你》时，在东京接受采访 2012年7月27日（照片提供：读卖新闻/Aflo）