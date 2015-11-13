La editorial Jiyū Kokumin Sha ha elegido las palabras nominadas al premio a la "Expresión del Año". En este artículo presentamos estas 50 expresiones con una pequeña explicación para ponerlas en contexto.

A medida que nos acercamos al final del 2015, la editorial Jiyū Kokumin Sha vuelve a publicar una vez más su lista de palabras candidatas a convertirse en las “expresiones más populares del año”. Más conocida por la popular conferencia de cada año Gendai yōgo no kiso chishiki (Conocimiento Básico de la Terminología Contemporánea), esta empresa selecciona cada mes de noviembre una serie de términos que han tenido una gran aceptación en la conciencia de los japoneses durante el pasado año. A continuación presentamos la lista de las 50 expresiones nominadas y damos unas breves descripciones de su significado y trascendencia. Las finalistas y las palabras ganadoras serán anunciadas el martes 1 de diciembre.

爆買い — Bakugai. Las “compras explosivas” realizadas por el creciente número de turistas chinos en Japón han hecho crecer al sector de la venta minorista. Las droguerías, tiendas de electrónica y grandes almacenes dependen cada vez más de este tipo de ventas para mejorar su balance de cuentas.

Turistas chinos comprando en Ginza. (© Jiji Photo)

インバウンド — Inbaundo. Del inglés “inbound”, hace referencia al número creciente de turistas extranjeros que llegan a Japón. En 2015 se espera que el número de turistas alcance los 20 millones, con lo que se habría alcanzado el objetivo marcado por el Gobierno mucho antes de 2020. Se espera que esto ayude a la economía japonesa.

刀剣女子 — Tōken joshi. El videojuego online Tōken ranbu (Danza de espadas salvajes), que cuenta con una serie de atractivos guerreros, ha alcanzado una gran fama entre el público femenino. Este creciente número de fans está llenando las exposiciones de espadas que hay en distintos museos.

ラブライバー — Raburaibā. Del inglés “Love Livers”, se refiere a los fans devotos del anime Love Live!, que cuenta la historia de unas estudiantes de instituto que se convierten en idols. Los fans más incondicionales llaman la atención al decorar su ropa con numerosas chapas y otros productos de la serie.

アゴクイ — Agokui. Un leve “elevamiento de la mandíbula” que puede verse normalmente en anime y manga como el preludio de un beso, se ha convertido en un ideal romántico. Esta pose parece ser una de las respuestas posibles al kabe don, que es una pose en la que se pone a la chica (y a veces al chico) “contra la pared” para evitar que escape de un acercamiento romántico.

ドラゲナイ — Doragenai. La exitosa canción del grupo Sekai no Owari “Dragon Night” ha recibido este sobrenombre en internet debido a la peculiar pronunciación del vocalista del grupo.

プロ彼女 — Puro kanojo. La revista Vivi recibió una oleada de protestas con sus consejos para ser una “novia profesional” en un artículo que ha sido criticado por perpetuar roles de género ya anticuados.

ラッスンゴレライ — Rassun gorerai. Esta canción original del dúo cómico 8.6-Second Bazooka, cuyo título lo forman dos palabras sin sentido (“Rassun gorerai”), ha ganado un buen número de fans este año.

あったかいんだからぁ — Attakaindakara. Otra pareja de comediantes, Kumamushi, escribieron una canción cuyo título significa “porque es cálido”, logrando alcanzar el éxito también en el mundo de la música.

はい、論破！ — Hai, ronpa! La frase “¡Se acabó! ¡Tu argumento no vale!”es una expresión típica del personaje de un jefe sarcástico que aparece en el programa de variedades Tsūkai TV sukatto Japan (TV emocionante, un Japón diferente). Esta expresión se convirtió en una de las formas más populares de vencer debates en los patios de cada colegio.

安心してください（穿いてますよ） — Anshin shite kudasai (haitemasu yo). Una popular frase del humorista Tonikaku Akarui Yasumura, que significa “tranquilos, voy vestido”y que utiliza en su famoso sketch en el que adquiere poses en las que parece estar desnudo, para luego revelar que en realidad lleva un bañador.

福山ロス（ましゃロス） — Fukuyama rosu (Masha rosu). Fukuyama Masaharu, conocido también afectuosamente como Masha, contrajo matrimonio a la edad de 46 años con la actriz Fukiishi Kazue, dejando a las fans con la sensación de haberle perdido. Esta expresión toma el testigo de Tamorosu, con la que se lamentaba el fin del programa Waratte ii tomo del veterano humorista Tamori en 2014, y Amarosu, después del final de la popular serie Ama-chan en 2013.

まいにち、修造！ — Mainichi, Shūzō! El extenista Matsuoka Shūzō se ha hecho popular después de abandonar el deporte por animar enérgicamente a los fans y televidentes. En su libro, que se convirtió en un bestseller con el título “Shūzō, cada día”, ofrece consejos motivacionales diarios para los lectores.

火花 — Hibana. El humorista Matayoshi Naoki demostró su valor como escritor al ganar el premio Akutagawa en julio por su novela Hibana (Chispa), que también ha sido un éxito de ventas.

結果にコミットする — Kekka ni komitto suru. Los anuncios de la cadena de gimnasios Rizap se pudieron ver por doquier en todo el país, en la TV y en las calles, en 2015. El eslógan, “comprometidos con los resultados”, causó cierta confusión y debate al utilizar en katakana la palabra del inglés “commit” (comprometerse o entregarse), una expresión que no es habitual en Japón.

Gorōmaru en su popular pose. (© Jiji)

五郎丸ポーズ — Gorōmaru pōzu. Gorōmaru Ayumu se convirtió en una de las estrellas de la brillante actuación que hizo Japón en la Copa Mundial de Rugby de 2015, marcando 24 puntos en una victoria histórica ante Sudáfrica. La pose de este zaguero antes de patear el balón, con sus manos juntas y los dedos índices apuntando al cielo, se ha hecho popular y es conocida como la “pose Gorōmaru”.

トリプルスリー — Toripuru surī. En 2015 tanto Yamada Tetsuto de las Golondrinas de Yakult de Tokio como Yanagita Yuki de los Halcones de Softbank de Fukuoka lograron un “triple three” (triple tres) con un promedio de un 30 % de bateos y al menos 30 cuadrangulares y 30 robos de bases en una temporada.

1億総活躍社会 — Ichioku sōkatsuyaku shakai. Este nuevo lema adoptado por el primer ministro Abe Shinzō, que hace referencia a un Japón ideal en el que hay “una sociedad de 100 millones de personas activas”, fue criticado al recordar a la propaganda de los tiempos de la guerra en la que también se utilizó la expresión “100 millones de personas”.

エンブレム — Enburemu. El logo o “emblema” de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, creado por el diseñador Sano Kenjirō, fue retirado el 1 de septiembre después de que una compañía teatral de Bélgica acusase al creador de plagio.

上級国民 — Jōkyū kokumin. Tras retirar el logo, el Comité Olímpico aseguró que aunque sus miembros entienden que Sano Kenjirō no plagió el diseño, es probable que los ciudadanos no lo vean de la misma forma. Esto provocó una ola de respuestas satíricas en la red sobre cómo los “ciudadanos superiores” apoyaban a Sano.

白紙撤回 — Hakushi tekkai. Otro de los escándalos olímpicos se produjo al comienzo del verano con el abandono del diseño original para el nuevo Estadio Nacional a causa del aumento de los costes. El primer ministro Abe anunció que el Gobierno iba a “empezar desde cero”.

I am Kenji — El periodista Gotō Kenji fue uno de los dos japoneses secuestrados y ejecutados por el Estado Islámico en 2015. Durante las negociaciones para su liberación después de la muerte del primer rehén, Yukawa Haruna, el lema “I am Kenji” fue utilizado para mostrar apoyo.

I am not Abe — Después de aparecer como lema para criticar la política cada vez más activa del primer ministro respecto a Oriente Medio, el lema “I am not Abe” fue poco a poco tomando un significado más general. Se hizo popular tras aparecer en un cartel que Koga Shigeaki, crítico con el Gobierno, levantó ante la cámara en su última aparición popular en un programa de noticias de la televisión.

粛々と — Shuku shuku to. El secretario general del Gabinete Suga Yoshihide repitió una y otra vez que los trabajos de reubicación de la base aérea de Futenma de los marines estadounidenses se llevaría a cabo “sin pausa, según lo planeado”. Estos comentarios fueron criticados por el gobernador de Okinawa Onaga Takeshi, que se opone a estos trabajos.

切れ目のない対応 — Kireme no nai taiō. El Partido Liberal Democrático se marcó como objetivo crear una legislación en materia de seguridad que permitiría “responder sin fisuras” en diversos ámbitos, tanto en tiempos de paz como en contingencias.

存立危機事態 — Sonritsu kiki jitai. Japón y los Estados Unidos revisaron sus directrices de cooperación en materia de defensa en abril. Uno de los cambios más importantes en las nuevas directrices permitirá a Japón ejercer de forma limitada el derecho a la autodefensa colectiva en “situaciones en las que se vea amenazada la supervivencia” de la nación.

駆けつけ警護 — Kaketsuke keigo. La posibilidad de ofrecer “apoyo militar en lugares remotos” es otro de los puntos de la política del Gobierno sobre el uso apropiado de las Fuerzas de Autodefensa. Los soldados japoneses podrían ir en auxilio de las Naciones Unidas o del personal de alguna ONG en casos en los que se garantice su seguridad y puedan responder con mayor rapidez que las fuerzas de seguridad del país en el que estén o que otras fuerzas armadas.

国民の理解が深まっていない — Kokumin no rikai ga fukamatteinai. “Los japoneses aún no han entendido suficientemente bien” el objetivo del Gobierno en cuanto a la política de seguridad. Esto es lo que afirmó el primer ministro Abe en la Dieta, lo que atrajo nuevas críticas de los oponentes a la nueva legislación de seguridad al destacar su propia responsabilidad a la hora de explicar debidamente sus medidas a la ciudadanía.

レッテル貼り — Retteru hari. Este término apareció frecuentemente en los discursos del primer ministro, que criticó a su oposición por “etiquetarle sin sentido” como militarista por la legislación de seguridad que impulsa su gobierno.

テロに屈しない — Tero ni kusshinai. “El terrorismo no nos doblegará”, es una frase que repitieron distintos políticos en respuesta al secuestro de ciudadanos japoneses en Siria.

早く質問しろよ — Hayaku shitsumon shiro yo. El 28 de mayo el primer ministro Abe interrumpió al miembro del Partido Democrático de Japón Tsujimoto Kiyomi cuando hablaba en la Dieta, gritándole “Date prisa y haz la pregunta”. El 1 de junio se disculpó públicamente por este arrebato.

アベ政治を許さない — Abe seiji o yurusanai. “No hay perdón para el Gobierno de Abe”, afirmaron muchos manifestantes que se reunieron en Tokio cada semana para protestar contra la legislación de seguridad y clamaron para que los políticos protegieran el Artículo 9 de la Constitución de Japón donde se renuncia a la guerra.

Manifestantes protestan contra la legislación de seguridad del primer ministro Abe. (© Jiji)

戦争法案 — Sensō hōan. El proyecto para modificar la legislación de seguridad de Japón no era más que una “proposición de ley para la guerra”, según los manifestantes.

自民党、感じ悪いよね — Jimintō, kanji warui yo ne. Los ciudadanos en contra de Abe también estuvieron presentes en internet y utilizaron la frase “Desde luego, el PLD es repulsivo” en numerosos memes en las redes sociales.

シールズ — SEALDs. El grupo Students Emergency Action for Liberal Democracy (Acción de Emergencia Estudiantil para la Democracia Liberal) se describe como “una plataforma de acciones de emergencia creada por estudiantes para proteger un Japón libre y democrático”. Los miembros de este grupo fueron los principales organizadores de la serie de protestas contra los proyectos de ley en materia de seguridad que se aprobaron en la Dieta en septiembre.

とりま、廃案 — Torima, haian. Una forma acortada de decir toriaezu, mā, haian, cuyo significado es “Bueno, por lo pronto, el primer paso debe ser rechazar este proyecto de ley”. Se trata de un lema que apareció en muchas pancartas en las protestas que se produjeron durante el verano, a menudo en combinación con otras que decían sore na (Esa es la cuestión).

大阪都構想 — Ōsaka-to kōsō. Se trata de un plan para reorganizar la ciudad de Osaka en distritos especiales como los que existen en la zona central de Tokio, eliminando así el traslapamiento de las funciones del gobierno en la ciudad y en la prefectura, y creando así una “metrópolis de Osaka” similar a la capital de la nación. La propuesta para llevar a cabo este plan fue rechazada el 17 de mayo por los votantes de la prefectura en un referéndum.

マイナンバー — Mai nanbā. Esta palabra apareció ya en la lista de expresiones candidatas en 2013. Se trata de un sistema de identificación numérica que dará a todos los residentes un número personal que será utilizado en la tributación y otros servicios. Los números de identificación están empezando a ser distribuidos entre todos los ciudadanos y entre los residentes extranjeros de larga duración.

下流老人 — Karyū rōjin. Es el título de un libro muy popular escrito por el trabajador social Fujita Takanori, donde escribe sobre el declive de las personas de la tercera edad que cuentan con pocos recursos. Se cree que hay millones de japoneses que forman parte de este grupo de mayores empobrecidos.

チャレンジ — Charenji. La idea del “desafío” es central en los planes del primer ministro Abe para crear una sociedad con 100 millones de personas activas. El Gobierno quiere crear políticas para permitir que la gente emprenda y afronte desafíos sin temor a que ellos o sus familias caigan en la exclusión social si no tienen éxito.

オワハラ — Owahara. Se trata de una expresión que hace referencia al acoso al que someten algunas empresas a las personas que buscan activamente empleo para que dejen de buscar trabajo o incluso no se registren empresas de selección de personal a cambio de empleos informales.

スーパームーン — Sūpāmūn. La luna llena que coincide con el perigeo, cuando está más cerca de la Tierra, es llamada “superluna”. En 2015 hubo tres superlunas —o seis, si las lunas nuevas se incluyen también en esta definición—, y en la superluna del 27 y 28 de septiembre también se produjo un eclipse lunar total que se pudo ver desde América.

北陸新幹線 — Hokuriku shinkansen. En marzo comenzó a funcionar el Hokuriku shinkansen que conecta Tokio con Kanazawa, en la prefectura de Ishikawa.

ドローン — Dorōn. En abril un drone fue descubierto en el tejado de la residencia del primer ministro. Fue manejado hasta allí por una persona que protestaba contra la energía nuclear. Hoy hay carteles que prohíben el uso de drones en los parques de Tokio.

ミニマリスト — Minimarisuto. La palabra “minimalista” hace referencia a las personas que tienen en casa solo los muebles necesarios. Esta expresión se solapa con otra, satori sedai (la generación iluminada), que se refiere a las personas que rechazan el consumo innecesario y que apareció en la lista de expresiones de 2013.

ルーティン — Rūtin. La “rutina” del jugador de rugby Gorōmaru Ayumu se hizo muy famosa este año en Japón, incluyendo la pose que se describe arriba.

モラハラ — Morahara. Esta expresión hace referencia al “acoso moral”, es decir, lo que se conoce en otros países como el acoso laboral o acoso en el centro de trabajo. Esta palabra comenzó a ser usada en los medios de comunicación de Japón después de que Mifune Mika, la hija de Mifune Toshirō, la utilizase como motivo para divorciarse de su marido, el cantante de rock Takahashi Jōji.

フレネミー — Furenemī. Una expresión que deriva de la palabra compuesta en inglés “frenemy” —que describe a los amigos que también son rivales, o enemigos que fingen ser amigos—, y que se hizo popular también en Japón en 2015.

サードウェーブコーヒー — Sādo uēbu kōhī. Como otras personas en el resto del mundo, los japoneses cada vez están más interesados en disfrutar de la alta calidad del “café de la tercera ola”.

— Onigirazu. Una vuelta de tuerca al tradicional onigiri. A este tentempié de arroz, al contrario que el onigiri, no se le da forma a mano, sino que se prepara más bien como un sándwich.