Издательство «Дзию Кокуминся» огласило список кандидатов на звание «самых популярных слов года». Представляем вам 50 слов 2015 года, по которым можно увидеть, каким был этот год для Японии.

Завершается 2015 год, и снова издательство «Дзию Кокуминся» представляет 50 слов и выражений, претендующих на звание «самого популярного слова года». Известное своим популярным ежегодным справочником «Введение в современную терминологию» (Гэндай ёго-но кисо тисики), это издательство каждый год выбирает ряд слов и выражений, оказавших влияние на массовое сознание в течение этого года. Ниже мы приводим список кандидатов и даём краткие пояснения их значений и причин популярности. Финалисты и победитель будут оглашены 1 декабря.

Взгляните также на наши прошлые обзоры «Самые популярные слова 2013 года» и «Самые популярные слова 2014 года».

爆買い — Бакугай. «Взрыв покупок», то есть взрывной рост объёмов розничных покупок в связи с увеличением потока туристов из Китая. Драгсторы, магазины электротоваров и универмаги всё больше стараются соответствовать запросам этой части покупателей, чтобы увеличить прибыльность.

Китайские туристы делают покупки на Гиндзе (©Jiji)

インバウンド — Инбаундо, «приезжающие». Количество иностранных туристов, посетивших Японию в 2015 году, уже приближается к 20 миллионам, задолго до 2020 года, когда изначально планировалось добиться приезда такого числа туристов. Этот туристический бум подстёгивает японскую экономику.

刀剣女子 — Токэн дзёси. Онлайн видеоигра «Танец диких мечей» (Токэн рамбу) с симпатичными виртуальными бойцами обрела массу поклонниц, которых часто можно увидеть разглядывающими мечи на выставках или в музеях.

ラブライバー — Рабурайба. Это поклонники аниме Love Live! (можно перевести как «Любовь в прямом эфире», или «Любовь на сцене») о школьницах, ставших поп-идолами. На улицах становится всё больше увлечённых поклонников этого аниме, украшающих себя бесчисленными значками и прочими аксессуарами.

アゴクイ — Агокуи. «Поднятие подбородка» в аниме часто предшествует поцелую и становится распространённым визуальным тропом, аналогичным кабэ дон, когда мужчина кладёт руку на стену рядом с девушкой, чтобы удержать её на месте, пока он с ней флиртует.

ドラゲナイ — Дорагэнай. Песня “Dragon Night” группы Sekai no Owari стала одним из хитов этого года, и получила такое народное имя из-за особенностей произношения вокалиста.

プロ彼女 — Пуро канодзё, «профессиональная девушка». Журнал Vivi вызвал волну протестов в связи со статьёй о том, как «профессионально» встречаться с парнями. Многие критикуют статью за поддержку устаревших гендерных ролей.

ラッスンゴレライ — Рассун горэрай. Новая песня комического дуэта «8,6-секундная базука», названная бессмысленным словосочетанием «Рассун горэрай», пользовалась успехом в этом году.

あったかいんだから — Аттакай н дакара. «Потому что тепло» — так называется ещё одна популярная песня другого комического дуэта, «Кумамуси».

はい、論破！ — Хай, ромпа! Фраза «Вот! Твоя аргументация разрушена!» используется одним из персонажей шоу «Захватывающее ТВ, освежающее Японию» (Цукай TV сукатто Japan). Эту фразу можно было часто услышать во время споров на школьных спортплощадках.

安心してください（穿いてますよ） — Ансин ситэ кудасай (хаитэмасу ё). «Не беспокойтесь (я надел)» — комментирует Тоникаку Акаруй Ясумура своё шоу. В нём он принимает такие позы, при которых кажется совершенно обнажённым.

福山ロス（ましゃロス） — Фукуяма росу (Мася росу). Фукуяма Масахару, получивший среди поклонниц прозвище Мася, наконец женился в возрасте 46 лет на актрисе Фукииси Кадзуэ, чем шокировал многих женщин, которые испытали чувство потери (англ. loss, яп. росу). Аналогичное слово Таморосу появлялось в прошлом году, когда ветеран комического жанра Тамори (Морита Кадзуёси) прекратил выпускать программу «Вараттэ ии томо», «Можно и посмеяться», которую он вёл на протяжении 32 лет. Ещё годом ранее мы видели слово Амаросу, психологический стресс, вызванный окончанием культового сериала «Ама-тян».

まいにち、修造！ — Майнити, Сюдзо! Книга «Сюдзо каждый день!» бывшего теннисиста Мацуоки Сюдзо, в которой он даёт ободряющие советы читателям, стала супербестселлером благодаря поддержке его поклонников и зрителей ТВ-шоу.

火花 — Хибана. Книга «Искры» (хибана) комедийного актёра Матаёси Наоки в июле была удостоена престижного литературного приза Акутагавы и неплохо продаётся.

結果にコミットする — Кэкка ни комитто суру. Рекламная фраза сети спортивных залов Rizap «Стремиться к результатам», заполонившая рекламные пространства в 2015 году, вызвала некоторое замешательство и дискуссии ввиду того, что многозначное английское слово commit нечасто используется в японском языке.

Горомару во время матча (©Jiji)

五郎丸ポーズ — Горомару подзу. Горомару Аюму стал звездой японского регби после впечатляющих результатов, показанных на Кубке мира 2015, где он завоевал 24 очка в историческом матче с командой Южной Африки. Стойка защитника перед ударом, с руками, сведенными вместе, и соприкасающимися указательными пальцами, теперь известна как «поза Горомару».

トリプルスリー — Торипуру сури. В 2015 году Ямада Тэцуто из бейсбольной команды Tokyo Yakult Swallows и Янагита Юки из Fukuoka SoftBank Hawks достигли результатов, на спортивном сленге именуемых «тройная тройка», то есть 300 или больше ударов по мячу, по 30 хоум-ранов и украденных баз на протяжении одного сезона.

1億総活躍社会 — Итиоку сокацуяку сякай. «Общество, в котором активную роль играет 100 миллионов населения страны» — новый лозунг, выдвинутый премьер-министром Абэ Синдзо. Он вызвал в свой адрес критику, поскольку напоминает военную пропаганду во время Второй мировой войны, в которой тоже фигурировала фраза «100 миллионов населения страны».

エンブレム — Эмбурэму. Логотип (эмблема) Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, созданная дизайнером Сано Кэндзиро, 1 сентября была отвергнута после обвинений в плагиате эмблемы бельгийского театра.

上級国民 — Дзёкю кокумин. «Высшие граждане», — так насмешливо называли Олимпийский комитет после его заявления о том, что, хотя члены комитета уверены, что Сано Кэндзиро не является плагиатором, но рядовые граждане могут этого не понимать.

白紙撤回 — Хакуси тэккай. «Вернуться к чистому листу» пришлось Олимпийскому комитету после того, как он отказался от оригинального проекта Национального стадиона. Причина заключалась в постоянном росте его проектной стоимости.

I am Kenji — Журналист Гото Кэндзи был одним из двух японцев-заложников, убитых радикальной организацией «Исламское государство». Во время переговоров о его освобождении после того, как был убит Юкава Харуна, первый из заложников, лозунг I am Kenji стал одной из форм демонстрации поддержки.

I am not Abe — выражение «Я не Абэ» начало применяться в ходе активизации внешней политики Абэ на Ближнем Востоке и постепенно обрело более широкий смысл, особенно после того, как Кога Сигэаки, критик правительства, в последний раз появился в популярной новостной телепрограмме с таким плакатом.

粛々と — Сюку-сюкуто. Генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ неоднократно заявлял, что работы по переносу базы ВВС США Футэмма будут проходить «спокойно и осторожно». Эти заявления раскритиковал губернатор Окинавы Онага Такэси, выступающий за отмену переноса.

切れ目のない対応 — Кирэмэ но най тайо. Либерально-демократическая партия Японии планирует создать законодательство о безопасности, которое бы «не имело пробелов» и соответствовало разным ситуациям как мирного времени, так и в чрезвычайных обстоятельствах.

存立危機事態 — Сонрицу кики-дзитай. В апреле этого года Япония и США пересмотрели свои руководства по сотрудничеству в оборонной сфере. Одно из важнейших изменений позволяет Японии в некоторых пределах применять право на коллективную самооборону в «ситуациях, угрожающих выживанию» нации.

駆けつけ警護 — Какэцукэ кэйго. Возможность предоставлять «защиту в отдалённых местах» стала ещё одной особенностью пересмотренного подхода к надлежащему использованию Сил самообороны. Японские солдаты смогут приходить на помощь сотрудникам ООН и НПО в тех случаях, если обеспечена их безопасность и они могут отреагировать быстрее, чем силы безопасности той страны или другие вооружённые силы.

国民の理解が深まっていない — Кокумин но рикай га фукаматтэ инай. «Понимание японского народа ещё недостаточно глубокое» — сказал во время парламентских слушаний премьер-министр Абэ о восприятии народом Японии пересмотра законодательства о безопасности. Это высказывание стало поводом для критики со стороны оппонентов предлагаемых законопроектов, которые отметили, что сам премьер-министр несёт ответственность за разъяснения, которые бы углубили понимание народом необходимости изменений в законодательстве.

レッテル貼り — Рэттэру хари. «Навешиванием ярлыков» (от голландского letter — ярлык, маркирующий товар) часто называет премьер-министр обвинения в милитаризме, которые исходят от противников изменений законов о безопасности страны.

テロに屈しない — Тэро ни куссинай. «Не пасовать перед терроризмом» решило японское правительство в ответ на требования выкупа за японских граждан, которых захватили в качестве заложников в Сирии.

早く質問しろよ — Хаяку сицумон сиро ё. «Быстрее задавай свой вопрос!» — прикрикнул премьер-министр Абэ 28 мая на законодательницу от Демократической партии Цудзимото Киёми, когда она выступала в парламенте. 1 июня он принёс официальные извинения за эту вспышку.

アベ政治を許さない — Абэ сэйдзи о юрусанай. «Не простим правительство Абэ!» — этот лозунг среди прочих звучал в центре Токио во время протестов против пересмотра законодательства о безопасности и в защиту 9-й статьи Конституции, запрещающей Японии иметь вооружённые силы и участвовать в войнах.

Протестующие против поправок о безопасности перед зданием Парламента в Токио (©Jiji)

戦争法案 — Сэнсо хоан. Законопроекты по внесению поправок в законодательство о безопасности Японии многие восприняли как «законопроекты о войне», с чем была связана серия массовых протестов.

自民党、感じ悪いよね — Дзиминто, кандзи варуй ё нэ. «Либерально-демократическая партия, так нельзя» — такие фразы использовали граждане в социальных медиа в Интернет, критикуя политику премьер-министра Абэ.

シールズ — SEALDs. Организация «Экстренные действия студентов за либеральную демократию» говорит о себе как о «платформе для неотложных действий студентов по защите свободной и демократической Японии». Члены организации были ключевыми организаторами серии протестов против поправок в законодательство о безопасности, принятых парламентом в сентябре.

とりま、廃案 — Торима, хайан. Сокращение от Ториаэдзу, ма, хайан, «Для начала хотя бы не принять поправки» — один из лозунгов протестующих против поправок в законы о безопасности.

大阪都構想 — Оосакато косо. План реорганизации г. Осака на специальные районы по образцу Токио был предложен для того, чтобы избавиться от накладок функций городского и префектурального самоуправления. Этот план с небольшим перевесом голосов был отвергнут на референдуме 17 мая.

マイナンバー — Май намба. «Мой номер» — это выражение появлялось и в 2013 году. Так называют единую систему идентификационных номеров, которые присваивают гражданам и иностранцам, проживающим в Японии, для упрощения системы налогообложения и социального обеспечения.

下流老人 — Карю-ронин. «Опустившиеся старики» — так называется популярная книга работника социальных служб Фудзиты Таканори, который поднял тему снижения уровня жизни пожилых людей. По некоторым оценкам, в Японии насчитываются миллионы обедневших стариков.

チャレンジ — Тярэндзи. Это английское слово challenge в значении «возможность проявить себя» использовано как выражение сути планов премьер-министра Абэ создать «общество, в котором активную роль играет 100 миллионов населения страны» (см. выше). Правительство стремится создать такие условия, в которых граждане смогут попробовать себя в предпринимательстве и в других сферах, не опасаясь, что они сами или их семьи упадут на дно общества в случае неудачи.

オワハラ — Овахара. «Издевательства для прекращения (поисков работы)» — суть проблемы состоит в том, что некоторые компании, наметив нужные им кадры среди ищущих работу, оказывают на них давление для того, чтобы заставить их прекратить дальнейшие поиски.

スーパームーン — Супамун. «СуперЛуна» — это полнолуние во время лунного перигея, когда Луна ближе всего к Земле. В 2015 году было три «СуперЛуны», а 27 (или 28, в зависимости от места) сентября при этом наблюдалось также полное лунное затмение.

北陸新幹線 — Хокурику синкансэн. В марте вступила в строй новая часть знаменитой японской железнодорожной сети синкансэн — линия Хокурику, соединяющая Токио с г. Канадзава в преф. Исикава.

ドローン — Дорон. «Дрон» — в апреле на крыше резиденции премьер-министра был обнаружен дрон, отправленный протестующим против ядерной энергетики. После этого во многих парках Токио можно увидеть знаки, запрещающие использование дронов.

ミニマリスト — Минимарисуто. Слово «минималист» здесь используется в отношении людей, покупающих для дома только ту мебель, которая действительно необходима. Оно в значительной мере совпадает с сатори сэдай, «просветлённым поколением», — словом-кандидатом 2013 года, обозначающим людей, отказывающихся от показного потребления.

ルーティン — Рутин. Регбист Горомару Аюму в этом году прославился в том числе и определённым порядком действий (англ. routine) на поле, включающим «позу Горомару», описанную выше.

モラハラ — Морахара. Сокращение от английского moral harassment, разновидности издевательств на рабочем месте, попало в газетные заголовки, когда Мифунэ Мика, дочь знаменитого актёра Мифунэ Тосиро, объясняла причины подачи на развод с её мужем, рок-певцом Такахаси Дзёдзи.

フレネミー — Фурэнэми. Недавнее английское гибридное слово, состоящее из friend, «друг», и enemy, «враг», и обозначающее друзей, которые в то же время соперничают, или же врагов, которые притворяются друзьями, в этом году стало популярно и в Японии.

サードウェーブコーヒー — Садо уэбу кохи. «Третья волна кофе» (third-wave coffee) — в Японии, как и в других странах, распространяется новое отношение к кофе как ремесленному, индивидуальному продукту.

おにぎらず — О-нигирадзу. Модификация традиционных рисовых колобков о-нигири, названная по способу изготовления как «не слепленные».

(Статья на английском языке опубликована 12 ноября 2015 г.)